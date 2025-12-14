Pronostici Udinese - Napoli con i partenopei a caccia del poker

A Udine, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto per il Napoli in una gara con non più di tre reti e almeno una porta inviolata.

Quote Udinese - Napoli

Secondo i principali bookmaker, il Napoli è nettamente favorito nella gara a Udine – ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Migliori pronostici di Udinese - Napoli

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Udinese - Napoli, con le quote delle opzioni studiate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.72 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.65 su NetBet

Doppia Chance X2 + No goal + Under 3.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Per la sfida fra Udinese e Napoli, i nostri esperti prevedono un altro risultato utile per i partenopei, con almeno uno zero e non più di tre gol complessivi.

Come arrivano i friulani e i partenopei al match

Il Napoli giunge al Bluenergy Stadium a una settimana dal 2-1 contro la Juventus e a quattro dallo 0-2 a Lisbona contro il Benfica. Ma contro i bianconeri, gli uomini di Antonio Conte – dopo il 3-1 contro l'Atalanta e l'1-0 sul campo della Roma – avevano inanellato il terzo successo in Serie A. Novembre si era aperto con lo 0-0 contro il Como e lo 0-2 a Bologna.

Invece l'Udinese è reduce dall'1-2 contro il Genoa, che ha inflitto alla squadra di Kosta Runjaic la quarta sconfitta in sei turni. E in questa fase, i friulani hanno macinato punti esclusivamente con l'1-0 contro l'Atalanta e il 2-0 a Parma. Viceversa, dalla nona giornata in poi, avevano subìto l'1-3 in casa della Juventus, lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 contro il Bologna.

Probabili formazioni di Udinese - Napoli

Udinese: Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Zaniolo, Davis

Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Zaniolo, Davis Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Lang, Hojlund

Udinese - Napoli: ci sarà almeno una porta inviolata?

Da inizio novembre, l'Udinese ha insaccato solo contro squadre della seconda metà della classifica. Più precisamente, dopo l'1-0 contro un'Atalanta allora in piena crisi, aveva prima subìto lo 0-2 contro la Roma e lo 0-3 casalingo contro il Bologna. Sarebbero seguiti il 2-0 a Parma, prima dell'1-2 contro il Genoa di lunedì.

Inoltre, e prima del 2-1 contro la Juventus, il Napoli – nell'1-0 in casa della Roma – non aveva mantenuto lo zero per la terza volta in cinque gare di campionato. Dopo l'1-0 a Lecce e lo 0-0 contro il Como sesto in classifica, i partenopei avevano incassato lo 0-2 a Bologna. Sarebbero poi tornati al successo il 22 novembre con il 3-1 contro l'Atalanta.

Tutto sommato, il segno No Goal rientra fra quelli plausibili per la sfida fra Udinese e Napoli.

Scommessa 1: No goal a quota 1.72 su Goldbet

Al Bluenergy Stadium vedremo al massimo tre reti?

Con il 2-1 contro la Juventus di domenica, sono otto gli incontri del Napoli negli ultimi dieci turni di campionato con al massimo tre marcature. E fra i 3-1 contro Inter e Atalanta, i partenopei avevano visto l'1-0 a Lecce, lo 0-0 contro il Como e lo 0-2 a Bologna. Poi, gli uomini di Antonio Conte avrebbero espugnato – sempre per 1-0 – anche il campo della Roma.

Invece, l'Udinese aveva chiuso ottobre con il 3-2 contro il Lecce, seguito a stretto giro dall'1-3 allo Stadium contro la Juventus. Ma poi, per esempio, in tutte le più recenti cinque uscite dei friulani in Serie A, sarebbero arrivate meno di quattro gol. Dopo lo 0-2 contro la Roma e lo 0-3 contro il Bologna a ridosso della sosta, gli undici di Kosta Runjaic hanno registrato il 2-0 a Parma e l'1-2 contro il Genoa.

Considerando questi dati, la combo No Goal + Under 3.5 è da tenere d'occhio per la partita al Bluenergy Stadium.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.65 su NetBet

L'Udinese chiuderà contro il Napoli la sua striscia di sconfitte?

Il Napoli, quindi, giunge in Friuli a una settimana dal 2-1 contro la Juventus, il suo quinto successo in sette giornate di Serie A. Ma è reduce dallo 0-2 contro il Benfica e, a inizio novembre, l'altrettanto deludente 0-0 contro l'Eintracht Francoforte era arrivato – fra l'altro – dopo il Como e lo 0-2 a Bologna. Dunque – e nonostante il 3-1 contro l'Atalanta e l'1-0 contro la Roma – un po' di prudenza non è sbagliata.

Anche perché l'Udinese, prima dello 0-3 contro il Bologna e dell'1-2 contro il Genoa, al Bluenergy Stadium aveva sconfitto il Lecce (3-2) e l'Atalanta (1-0). Inoltre, nelle ultime due trasferte, dopo lo 0-2 contro la Roma quarta in classifica, aveva espugnato per 2-0 il campo del Parma. Che, prima, da metà ottobre aveva perso in Serie A solo contro Roma (1-2) e Bologna (1-3).

Dunque, la combo Doppia Chance X2 + No Goal + Under 3.5 rientra fra quelle realistiche per la sfida fra Udinese e Napoli.