In questo articolo quote e pronostici del match di Premier League tra Spurs e Manchester City

In Premier League va in scena Tottenham-Manchester City. I nostri esperti pronosticano un match ricco di goal.

Pronostici Tottenham-Manchester City: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici per Tottenham-Manchester City

1X + over 3,5 gol a quota 3.30 su William Hill

Goal primo tempo a 2.67 su Betsson

Un gol segnato prima del 15º minuto a 2.25 su Lottomatica

Come arrivano le due squadre al match

Questa partita ha grande importanza per entrambe le squadre nell’economia delle loro rispettive stagioni Premier League.

Sia "Spurs" che "Citizens" hanno avuto delle difficoltà in questo campionato e rischiano di concludere l'anno in maniera davvero deludente laddove non riuscissero a invertire la rotta.

Gli Spurs sono stati afflitti da tanti infortuni in questa stagione, ritrovandosi così bloccati nella parte bassa della classifica. I tre successi consecutivi nelle ultime gare danno fiducia al club londinese nell'ottica di una risalita in classifica ma un piazzamento tra le prime sette rimane una possibilità lontana.

Il Manchester City inizialmente sembrava aver invertito la rotta, ma nelle ultime quattro partite ha subito tre sconfitte. I “Citizens” sono fuori dalla corsa al titolo della Premier League e dalla Champions League: anche loro hanno avuto nel percorso problemi con gli infortuni che hanno influenzato la loro stagione.

Probabili formazioni Tottenham-Manchester City

Tottenham: Vicario, Spence, Gray, Danso, Udogie, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Son, Johnson

Manchester City: Ederson, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Gonzalez, Silva, Gundogan, Foden, Marmoush, Doku

Gli Spurs vogliono continuare la loro striscia positiva

Il ritorno dei giocatori infortunati è stato un grande input per gli "Spurs" nelle ultime settimane, visto che hanno vinto le loro ultime tre partite di Premier League.

Il Tottenham ha già battuto il City due volte in questa stagione tra campionato e coppa, e ha buone possibilità di evitare la sconfitta ancora una volta. L'ultima volta che gli Spurs hanno battuto per tre volte in una sola stagione i campioni in carica inglesi è stato nel lontano campionato 1984/85.

D’altro canto, il dato di una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato in casa da parte degli Spurs fa pensare che la doppia chance 1X sia uno scenario più probabile rispetto alla vittoria della squadra guidata da Postecoglou. Il Manchester City non è riuscito a vincere nessuna delle sue ultime tre partite di Premier League in trasferta contro squadre londinesi, il che supporta ulteriormente l'opzione della doppia chance.

In questa stagione, inoltre, le partite degli Spurs in Premier League sono sempre ricche di gol: le gare del Tottenham hanno avuto una media di 3,5 gol a partita, la più alta del campionato.

La partita d'andata è terminata 4-0 a favore degli Spurs, e quattro delle ultime sei sfide dirette in campionato hanno visto più di 3,5 gol.

Scommessa 1: 1X + over 3,5 gol a quota 3.30 su William Hill

Due squadre molto prolifiche nel primo tempo

Gli Spurs hanno segnato due volte nel primo tempo in trasferta contro l'Ipswich lo scorso fine settimana, mentre il City ha subito due gol contro il Liverpool.

Le partite che coinvolgono Tottenham e Manchester City hanno avuto in media il primo e il secondo maggior numero di gol nel primo tempo in questa stagione di campionato.

Il City non è riuscito a segnare nel primo tempo solo sette volte in questa stagione, il numero più basso in Premier League

Gli Spurs sono terzi in questa statistica, non essendo riusciti a segnare prima dell’intervallo solo in nove occasioni: quattro di queste sono avvenute in casa.

Considerando le difficoltà difensive di entrambe le squadre, ci si aspetta una partita piena di gol.

Scommessa 2: Goal primo tempo a 2.67 su Betsson

C’è da aspettarsi un inizio scoppiettante

In tre delle ultime quattro partite di campionato in casa degli Spurs è arrivato un gol nei primi 15 minuti. E la stessa cosa è successa al City nelle loro ultime due partite. Le ultime sei gare di entrambe le squadre hanno visto un gol prima del 20º minuto.

Gli Spurs hanno segnato più gol di Premier League prima del 15º minuto rispetto a qualsiasi altra squadra in questa stagione, 12. D’altro canto, il City è la squadra che ha concesso più reti nel primo quarto d’ora di gioco della Premier League, ovvero 10.

A sua volta la squadra di Pep Guardiola ha segnato essa stessa 8 gol nei primi 15 minuti in questa stagione. Il dato di 18 reti complessive segnate nei primi 15 minuti delle partite del City rappresenta il più alto della Premier in questa stagione.

Gli Spurs con 16 reti si classificano terzi in questa classifica: questo significa che entrambe le squadre sono spesso impegnate in partite che si sbloccano rapidamente.

Scommessa 3: Un gol segnato prima del 15º minuto a 2.25 su Lottomatica