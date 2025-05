Il nostro esperto prevede che lo United conquisterà il posto in Champions League vincendo la finale di Europa League.

Migliori scommesse per Tottenham - Manchester United

Vittoria del Man Utd con quota 1.75 su Lottomatica

Oltre 2.5 gol con quota 1.90 su Goldbet

Dominic Solanke marcatore in qualsiasi momento con quota 3.50 su Netbet

Si prevede che il Manchester United batterà il Tottenham 3-1.

Quote Tottenham - Manchester United

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa è la partita più importante della stagione per entrambe le squadre, essendo la loro ultima possibilità di qualificarsi per la Champions League. Dato il loro scarso rendimento in campionato, non sorprende che siano i club con il ranking più basso in Premier League.

Gli Spurs, e in particolare Ange Postecoglou, sono sotto pressione. Ha dichiarato di voler "vincere sempre" trofei nella sua seconda stagione. Non hanno la forma dei campioni europei avendo perso quattro volte nelle ultime sette partite. Tuttavia, almeno hanno vinto quattro delle ultime cinque in Europa.

Nel frattempo, lo United non è in una forma molto migliore, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Come gli Spurs, le loro migliori prestazioni sono arrivate in questa competizione. Inoltre, i Red Devils non hanno perso in Europa League questa stagione. Hanno vinto otto delle dieci partite sotto Ruben Amorim.

Probabili formazioni Tottenham - Manchester United

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Bissouma, Odobert, Johnson, Son, Solanke

Manchester United: Onana, Maguire, Mazraoui, Shaw, Diallo, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Mount, Højlund, Fernandes

Trionfo dello United nella finale di prestigio

Le finali sono spesso complicate, e lo United ha più esperienza nel vincerle. Il termine 'Spursy' viene in mente e ha a lungo perseguitato il Tottenham. Non vincono un trofeo importante dal 2007/08.

Inoltre, sembra che gli dei del calcio stiano cospirando contro di loro. I loro giocatori chiave, James Maddison e Dejan Kulusevski, salteranno la finale a causa di infortuni.

Questo dà l'iniziativa allo United, che tende a eccellere in questa competizione. Sono imbattuti nelle loro 14 partite di Europa League, con nove vittorie e cinque pareggi.

Inoltre, hanno vinto nove delle ultime 11 partite in questa competizione. La loro eccellente forma prima di questa competizione, e un percorso più difficile verso la finale, li rendono leggermente favoriti.

Hanno avuto difficoltà contro gli Spurs ultimamente, non vincendo nessuno dei loro ultimi sei incontri. Nonostante ciò, la vittoria dello United in finale potrebbe essere una scommessa più sicura perché sono più preparati e concentrati sulla vittoria di questa competizione.

Scommessa 1: Man Utd a sollevare il trofeo con quota 1.75 su Lottomatica

Aspettati tanti gol a Bilbao

Se fosse una partita di Premier League, le quote su oltre 2.5 gol non sarebbero così generose. I bookmaker si aspettano una partita più serrata dato quello che c'è in gioco.

Tuttavia, il problema è che entrambe le squadre mancano di forza difensiva poiché i loro allenatori si sono concentrati più sull'attacco che sulla difesa. Di conseguenza, queste due difese sono tra le più fragili in Premier League. Gli Spurs hanno subito 61 gol in campionato, mentre lo United ne ha concessi 54.

Con ancora tanto talento offensivo in campo, è probabile che queste carenze difensive vengano sfruttate. Inoltre, questa sfida ha visto molti gol in passato, poiché otto degli ultimi 11 scontri diretti hanno avuto oltre 2.5 gol.

Le ultime cinque partite di Europa League dello United hanno anche visto più di tre gol segnati. Inoltre, quelle cinque partite hanno avuto una media di oltre cinque gol a partita.

Scommessa 2: Oltre 2.5 gol con quota 1.90 su Goldbet

Solanke affronta un avversario preferito

Dominic Solanke è entusiasta per questa partita, dato che affronta una squadra contro cui ama giocare in una competizione in cui si esibisce bene.

Solanke ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre apparizioni in Europa League. Pertanto, chi si sente audace potrebbe essere interessato a sapere che ha segnato per primo in due di quelle partite.

Inoltre, tende a eccellere contro lo United, avendo trovato la rete cinque volte nelle sue ultime quattro apparizioni contro di loro. Ha segnato più gol in carriera solo contro l'Huddersfield che contro il Manchester United.

Ha segnato per primo in tre delle sue ultime quattro apparizioni in cui ha segnato contro lo United.

Dati i forti presagi storici a suo favore, la sua quota per andare a segno sembra generosa.

Scommessa 3: Dominic Solanke marcatore in qualsiasi momento con quota 3.50 su Netbet