Pronostici Tottenham - Chelsea: consigli per il derby londinese di questa sfida serrata

Ci aspettiamo un pareggio combattuto al Tottenham Hotspur Stadium, poiché nessuna delle due squadre vorrà rischiare di perdere questo affascinante scontro.

Migliori scommesse per Tottenham - Chelsea

Un pareggio a quota 3.55 su Lottomatica

Meno di 2.5 gol a 2.05 su Goldbet

Marc Cucurella per commettere 2+ falli a quota 12.90 su Netbet

Quote Tottenham vs Chelsea

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tottenham 1-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Tottenham – Richarlison; Chelsea – Joao Pedro

Il Tottenham Hotspur ha perso contro il Newcastle United in Carabao Cup a metà settimana, ma non è stata una grande sorpresa dato che Thomas Frank ha ruotato pesantemente la sua squadra. Anche se gli Spurs hanno schierato una formazione forte, stanno giocando in più competizioni. Sono terzi in Premier League, con solo due sconfitte su nove, e saranno comunque fiduciosi mentre ospitano il Chelsea questo weekend.

I Blues hanno faticato a vincere la loro partita di coppa mercoledì, trovando difficile chiudere i conti con i Wolverhampton Wanderers dopo aver preso un vantaggio confortevole. Gli uomini di Enzo Maresca erano in una buona serie, avendo vinto tutte e quattro le loro partite, fino a quando il Sunderland li ha battuti nell'ultimo incontro. Cercheranno di superare quel contrattempo mentre si avviano verso questo derby londinese.

Probabili formazioni Tottenham - Chelsea

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Johnson, Kudus, Simons, Richarlison

Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Gusto, Neto, Fernandez, Garnacho, Joao Pedro

Due squadre difficili da separare

Il Tottenham e il Chelsea non sono stati molto costanti. Entrambe le squadre hanno avuto buoni momenti, ma hanno anche subito sconfitte sorprendenti. La sconfitta più recente degli Spurs è stata contro il Newcastle United, ma probabilmente non ne sono troppo sconvolti.

La squadra di Frank ha avuto un buon percorso in Premier League e sono molto soddisfatti della loro forma. Sono stati solidi in difesa e si avvicinano a questa partita al terzo posto. La loro grande vittoria sull'Everton ha probabilmente aumentato ulteriormente la loro fiducia, mentre i Blues entreranno in questa partita dopo una sconfitta contro i Black Cats.

Pertanto, i visitatori saranno più cauti. Inoltre, la linea difensiva degli Spurs è stata difficile da superare. Alla fine, queste due squadre potrebbero annullarsi a vicenda nei 90 minuti.

Scommessa 1: Un pareggio a quota 3.55 su Lottomatica

Un affare londinese cauto

A parte alcune partite, le sfide tra Spurs e Chelsea non hanno visto molti gol di recente. I Blues hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 nell'ultimo scontro diretto, e nove delle ultime 13 partite sono terminate con meno di 2.5 gol segnati. Quindi, è probabile che questa partita presenti un risultato simile.

Maresca non vorrà rischiare una sconfitta dopo la perdita inaspettata contro il Sunderland, mentre gli Spurs probabilmente giocheranno una partita serrata. Con 17 gol segnati, nessuna squadra nella divisione ha segnato più di queste due, ma questa partita potrebbe vedere meno occasioni. I calci piazzati potrebbero essere cruciali qui, e Micky van de Ven ha causato molti problemi in questo ambito finora.

I visitatori saranno senza Levi Colwill, Dario Essugo e Benoit Badiashile, ma non hanno nuovi problemi di infortuni. Il cartellino rosso di Liam Delap a metà settimana non influirà sulla sua campagna di campionato. Gli Spurs hanno gestito molto bene la loro parte di infortuni e sono riusciti a far riposare alcuni giocatori di recente.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a 2.05 su Goldbet

Derby ad alto numero di falli

L'ultimo incontro tra questi club ha visto 10 cartellini gialli e cinque la volta precedente. Ci sono stati otto gialli e due rossi quando si sono incontrati un paio di anni fa al Tottenham Hotspur Stadium. Quindi, questa partita potrebbe rivelarsi molto aggressiva.

Il giocatore spagnolo, Marc Cucurella, ha uno dei tassi di falli più alti nel campionato, il che lo rende un probabile destinatario di un cartellino giallo. Solo 12 giocatori ne hanno commessi più di lui (13), e si troverà di fronte ad alcuni giocatori difficili in questa sfida. Non sarebbe una sorpresa se commettesse un errore una o due volte.

I bookmaker sembrano essere d'accordo, suggerendo che scommettere su oltre 5.5 cartellini è l'unica scommessa in quel mercato che offre un buon valore. La partita potrebbe trasformarsi in una battaglia fisica, e nessuna delle due squadre sarebbe completamente insoddisfatta se il match finisse in pareggio.