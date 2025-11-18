Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria decisiva in casa, con Mikel Oyarzabal che segnerà mentre la Spagna si assicura il posto ai Mondiali 2026.

Pronostici Spagna - Turchia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Spagna - Turchia

Spagna vincente senza subire gol a quota 1.21 su William Hill

Mikel Oyarzabal segna in qualsiasi momento a quota 2.77 su Goldbet

2° Tempo - Meno di 1.5 gol a quota 1.90 su Netbet

Quote Spagna vs Turchia

Spagna vs Turchia bet65 William Hill Netbet Spagna 1.21 1.21 1.21 Pareggio 7.00 7.00 6.75 Turchia 12.00 12.00 12.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna 2-0 Turchia

Pronostico marcatore: Spagna – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino

Queste sono le due squadre eccezionali nel Gruppo E delle qualificazioni europee ai Mondiali. La Spagna ha vinto tutte le sue cinque partite, incluso un impressionante 6-0 contro la Turchia nella partita d'andata.

Tuttavia, la squadra di Luis de la Fuente non ha ancora matematicamente ottenuto la qualificazione. Questo dovrebbe essere solo una formalità martedì, poiché la Turchia deve vincere con sette gol di scarto per conquistare il gruppo.

La squadra di Vincenzo Montella ha vinto entrambe le partite contro Georgia e Bulgaria. Hanno battuto quest'ultima 2-0 sabato, mentre la Spagna ha dominato la Georgia 4-0 a Tbilisi lo stesso giorno.

Probabili formazioni Spagna - Turchia

Spagna: Simon, Cucurella, Laporte, Vivian, Llorente, Ruiz, Zubimendi, Merino, Baena, Oyarzabal, Ferran

Turchia: Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Calhanoglu, Kokcu, Aydin, Guler, Yildiz, Akturkoglu

Padroni di casa per sigillare un record perfetto

Domenica, l'Inghilterra è diventata la prima squadra a completare le qualificazioni ai Mondiali in Europa senza subire un gol o perdere un punto. La Spagna può ottenere lo stesso record se vince questa partita senza subire gol.

Nonostante diversi infortuni, sono stati inarrestabili in questa campagna. La loro vittoria per 4-0 contro la Georgia nel fine settimana è stata l'ultima dimostrazione di dominio. Escludendo una sconfitta ai rigori contro il Portogallo nella Nations League, ora sono imbattuti in 30 partite competitive.

La profondità del centrocampo è stata cruciale per il loro successo. Anche con giocatori come Pedri e Rodri fuori gioco, altri giocatori di qualità hanno fatto la differenza. Hanno dominato la partita d'andata contro la Turchia, concedendo solo 0.5 xG. Questo suggerisce che dovrebbero essere in grado di mantenere la solidità difensiva anche in casa.

Scommessa 1: Spagna vincente senza subire gol a quota 1.21 su William Hill

Oyarzabal colpisce ancora per La Roja

Mikel Oyarzabal sta vivendo una fantastica stagione 2025 a livello internazionale. Ha sostituito Álvaro Morata come principale attaccante in questa squadra spagnola.

L'attaccante della Real Sociedad ha segnato cinque gol in cinque partite in questo gruppo, con una media di un gol ogni 77 minuti. Il ventottenne ha anche assunto il ruolo di rigorista, segnando su rigore contro la Georgia sabato.

Oyarzabal è in buona forma anche per il suo club in difficoltà, avendo segnato cinque volte in 12 presenze in La Liga. Ha una media di 3.1 tiri per partita in tutte le competizioni per club e nazionale in questa stagione. Con la forma attuale, è una scommessa di valore come marcatore in qualsiasi momento in questa partita.

Scommessa 2: Mikel Oyarzabal segna in qualsiasi momento a quota 2.77 su Goldbet

Una partita più equilibrata dopo l'intervallo

La Spagna ha spesso controllato le partite prima dell'intervallo durante questa campagna di qualificazione ai Mondiali. È stato il caso anche nel fine settimana, quando sono andati in vantaggio per 3-0 in 35 minuti contro la Georgia.

Tuttavia, spesso si sono rilassati nel secondo tempo. Hanno segnato solo una volta dopo l'intervallo nel fine settimana. Tre delle loro cinque qualificazioni hanno prodotto uno o meno gol nel secondo tempo.

La Turchia è una squadra molto migliore di quanto abbia mostrato nella partita d'andata. Inoltre, non dovranno affrontare il trio infortunato di Pedri, Nico Williams e Lamine Yamal in questa partita. Questo suggerisce una partita leggermente più equilibrata.

La Spagna non ha nemmeno incentivi per cercare una vittoria dominante e migliorare la differenza reti martedì. Un altro secondo tempo relativamente a basso punteggio sembra probabile.