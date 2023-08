In questa pagina i lettori possono trovare i pronostici Salernitana - Udinese e confrontare le quote del posticipo della seconda giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la seconda giornata del Campionato di Serie A per offrire le loro migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Salernitana - Udinese.

Si giocherà lunedì 28 agosto alle ore 18.30 all’Arechi di Salerno, il match tra i granata e i bianconeri. I campani mai avrebbero pensato ad un inizio di Campionato così. La Salernitana infatti ha pareggiato 2 a 2 all’Olimpico contro la Roma rischiando addirittura di vincere la partita. Mattatore della partita Antonio Candreva, autore di una splendida doppietta.

Non si può certo dire lo stesso dei friulani, che hanno perso per 3 a 0 contro la Juventus in casa senza riuscire a produrre tante occasioni da gol. Non sarà trasferta semplice a Salerno, con i campani galvanizzati dalla buona prova contro i giallorossi.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto.

I nostri pronostici Salernitana – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutti i pronostici Salernitana - Udinese e consultare le quote aggiornate in tempo reale, è preferibile visitare i siti scommesse online ufficiali.

Pronostici Salernitana - Udinese bet365 Sisal William Hill Antonio Candreva segna nell’incontro 4.33 4.50 4.33 Over 2.5 2.00 1.95 2.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10

Quella tra la squadra campana e friulana sarà una partita ad armi pari. Le squadre sono più o meno equilibrate ed il fattore casa potrebbe influire e non poco. I giocatori non ancora in possesso di un conto gioco su uno dei siti scommesse online, possono aprirne uno in qualsiasi momento (purché maggiorenni) approfittando in molti casi anche di incentivi alla registrazione. Nella nostra guida dedicata è possibile confrontare le migliori offerte di benvenuto di alcuni dei top operatori del momento scoprendo quali sono gli elementi utili per analizzare e selezionare le promozioni più convenienti. Chi scelga di iscriversi su bookmaker ADM italiani come Sisal, potrà usufruire facoltativamente di un codice promozionale Sisal alla registrazione, di cui si possono trovare tutti i dettagli nella nostra pagina.

Non c’è due senza tre

Antonio Candreva ha sicuramente iniziato con il botto questo campionato. Autore di due pregevolissime reti contro la Roma, il capitano della Salernitana sta dimostrando di vivere una seconda giovinezza tra i granata. Il numero 87, che corrisponde anche al suo anno di nascita, il 28 febbraio compirà 37 primavere ed è già a 3 gol stagionali e sembra essere rinato alla corte di Paulo Sousa. È tra i marcatori favoriti per il match dai pronostici Salernitana - Udinese.

Scommessa 1: Antonio Candreva segna nell’incontro: 4,33 con bet365

Il talismano Arechi

Nonostante abbia subìto sei sconfitte in casa durante lo scorso Campionato, la squadra di Sousa rimane cliente scomodo quando gioca all’Arechi. I tifosi del Napoli non ricorderanno con piacere il pareggio che costrinse la squadra partenopea a posticipare di una settimana i festeggiamenti per il tanto sognato tricolore. Contro la Roma, la Salernitana ha giocato una partita senza paura, affidandosi alle parate di Ochoa e al talento di Antonio Candreva, capitano e trascinatore assoluto dei granata. La salvezza rimane l’obiettivo principale, ma la Salernitana vista contro i giallorossi potrebbe togliersi qualche sfizio in questa stagione appena iniziata.

Scommessa 2: over 2.5: 1,95 con Sisal

L’Udinese per il riscatto

Dopo la bruciante sconfitta contro la Juventus, l'Udinese riparte da Salerno. Contro i granata di Paulo Sousa, i bianconeri andranno a caccia di punti. Per questo motivo, Andrea Sottil ha in mente alcune modifiche dal punto di vista tattico per il match di lunedì 28 agosto. La prima riguarda la difesa che sarà ancora orfana di Masina. Kabasele verrà spostato sul centro destra, mentre Perez ritornerà a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Samardzic si riprenderà il suo posto da titolare come mezzala destra per formare nuovamente il trio con Walace e Lovric. Una formazione che cercherà di bloccare l'avanzata campana, come confermano i pronostici Salernitana - Udinese.

Scommessa 3: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill