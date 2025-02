In questo articolo quote e pronostici di Roma-Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League

Il 20 febbraio allo stadio Olimpico va in scena alle 18:45 Roma-Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. I nostri esperti di scommesse vedono la Roma favorita per la vittoria.

Pronostici Roma-Porto: quote, scenario e probabili formazioni

I migliori pronostici di Roma-Porto

1 + no goal (eventuali supplementari esclusi) a 2.37 su William Hill

Roma over 1,5 gol (esclusi eventuali supplementari) a 1.90 su Snai

Artem Dovbyk marcatore in qualsiasi momento (entro i 90 minuti regolamentari) a 2.25 su Goldbet

Come arrivano le due squadre al match

Dopo il pari per 1-1 della gara d’andata, tutto è ancora aperto in questo turno di spareggio della Europa League

La Roma non viene eliminata prima degli ottavi di finale in questa competizione da oltre un decennio, quindi lo storico è decisamente dalla parte giallorossa. Inoltre, il Porto nelle ultime tre partite giocate allo stadio Olimpico in Europa League ha perso due volte.

La Roma ha mostrato segnali di miglioramento sotto la guida di Claudio Ranieri e nell’ultimo periodo è apparsa in grande forma, perdendo solo una delle ultime sette partite giocate in Serie A. Le recenti performance in Europa League sono state altrettanto buone, soprattutto in casa.

Il Porto è in una fase particolare: i “Dragoes” sono imbattuti da sei partite ma hanno vinto solo due di esse. Sono ben distanti dalla vetta nella Liga Portoghese e dovranno andare in controtendenza al loro ruolino di marcia nelle partite esterne in Europa League per tenere vive le speranze di qualificazione.

Probabili formazioni Roma-Porto

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Kone, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers, Angelino, Dovbyk, Shomurodov.

Porto: Diogo Costa, Djalo, Perez, Otavio, Moura, Varela, Eustaquio, Joao Mario, Pepe, Mora, Omorodion.

La Roma punta sulla difesa per vincere

È difficile pensare che la Roma non si assicurerà il posto negli ottavi di finale visto il suo rendimento interno allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono imbattuti da otto partite casalinghe in tutte le competizioni con sette vittorie conquistate.

In quattro di questi successi hanno mantenuto la porta inviolata, circostanza che è avvenuta anche nelle ultime tre partite casalinghe giocate in Europa. Una di queste partite ha visto la Roma affrontare una squadra portoghese, il Braga, che nel suo campionato ha un rendimento simile a quello del Porto.

La Roma ha anche vinto 13 delle ultime 16 partite casalinghe in Europa League e sotto la guida di Claudio Ranieri, ha vinto 5 delle 6 partite casalinghe disputate nella competizione.

Scommessa 1: 1 + no goal (eventuali supplementari esclusi) a 2.37 su William Hill

Giallorossi in forma anche sotto porta

Nella striscia di imbattibilità di 8 partite casalinghe la Roma ha segnato almeno 2 gol per 7 volte e in 5 queste ha addirittura segnato almeno 3 volte.

In Europa League, inoltre, la Roma ha realizzato almeno 2 gol in 7 delle ultime 11 partite casalinghe giocate. I giallorossi in questo contesto non fanno fatica a creare occasioni da gol e vantano il settimo dato sugli xG totale più alto di tutta la competizione finora.

Vero, i giallorossi hanno segnato solo una volta nelle ultime quattro partite, ma si trattava di match giocati in trasferta: in casa la storia è ben diversa.

Scommessa 2: Roma over 1,5 gol (esclusi eventuali supplementari) a 1.90 su Snai

Dovbyk lascerà il segno

Artem Dovbyk è stato sino ad ora il giocatore della Roma che ha segnato di più in questa stagione, e potrebbe trovare la via del gol anche con il Porto. Il centravanti ucraino è stato risparmiato nella partita vinta dai giallorossi contro il Parma, quindi dovrebbe essere fresco e desideroso di fare bene contro il Porto.

Dovbyk non segna da due partite ma nel 2025 non è mai restato per più di tre partite senza segnare.

Sette dei suoi ultimi dodici gol per la Roma sono stati segnati in partite casalinghe, e due di questi sono arrivati in Europa League.

Scommessa 3: Artem Dovbyk marcatore in qualsiasi momento (entro i 90 minuti regolamentari) a 2.25 su Goldbet