Pronostici Roma - Como con due squadre in cerca di riscatto

Contro il Como, i nostri esperti prevedono quantomeno un punto per la Roma in una gara con non più di due reti e almeno una porta inviolata.

Migliori pronostici di Roma - Como

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Roma - Como, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.80 su Goldbet

No goal + Under 2.5 a quota 2.00 su NetBet

Doppia Chance 1X + No goal + Under 2.5 a quota 2.60 su Lottomatica

Per la sfida fra Roma e Como, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per i giallorossi, con quantomeno un clean sheet e al massimo due marcature.

Quote Roma - Como

Stando alle quote, i principali bookmaker vedono la Roma favorita contro la Como, ma i nostri esperti si sono concentrati su altri mercati.

Come arrivano i giallorossi e i lariani al match

La Roma riceve il Como a otto giorni dalla sconfitta di Cagliari e a quattro dal 3-0 sul campo del Celtic in Europa League. In Sardegna – e dopo quelli a San Siro contro il Milan e all'Olimpico contro il Napoli – gli uomini di Gian Piero Gasperini avevano subìto il terzo 0-1 in cinque turni. A ridosso della sosta di novembre avevano invece raccolto il 2-0 contro l'Udinese, seguito dal 3-1 a Cremona.

Ora ospita un Como che, il 6 dicembre con lo 0-4 sul campo dell'Inter, si è visto interrompere una striscia di undici risultati utili consecutivi. Più precisamente: dopo lo 0-1 a Bologna di fine agosto, i lariani avevano collezionato cinque successi e sei pareggi. E dopo lo 0-0 contro il Cagliari dell'8 novembre, lo scorso mese si era chiuso con il 5-1 in casa del Torino e il 4-0 contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Roma - Como

Roma: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Rensch, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Pellegrini, Dybala

Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Rensch, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Pellegrini, Dybala Como: Butez, Smolcic, Carlos, Ramon, Moreno, Perrone, Da Cunha, Addai, Paz, Rodriguez, Douvikas

Roma - Como: vedremo quantomeno un clean sheet?

Nello 0-4 del 6 dicembre al Meazza contro l'Inter, il Como è rimasto a secco di gol in Serie A per la quarta volta in sette giornate. Da fine ottobre a inizio novembre, infatti, aveva collezionato tre 0-0 – a Parma, a Napoli e contro il Cagliari – e insaccato solo nel 3-1 contro un Hellas Verona penultimo in classifica. Successivamente i lariani avrebbero chiuso lo scorso mese con il 5-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino e il 2-0 contro il Sassuolo.

Inoltre, undici delle finora 14 uscite della Roma in questo campionato hanno visto quantomeno un clean sheet. In tutto ciò, i giallorossi – tra il 2-1 contro il Parma e il 3-1 a Cremona – avevano registrato lo 0-1 a San Siro contro il Milan e il 2-0 contro l'Udinese. Sarebbero seguiti gli 0-1 all'Olimpico contro il Napoli e domenica a Cagliari.

Per questi motivi, il segno No Goal è realistico per la gara fra Roma e Como.

Scommessa 1: No goal a quota 1.80 su Goldbet

All'Olimpico ci saranno non più di due reti?

Per esempio, con lo 0-1 a Cagliari di domenica, sono undici le partite della Roma in questa Serie A con al massimo due marcature. E l'unica eccezione nelle ultime cinque giornate – il 3-1 allo Zini contro la Cremonese – era arrivata dopo lo 0-1 in casa del Milan e il 2-0 contro l'Udinese. Poi gli uomini di Gian Piero Gasperini avrebbero incassato gli 0-1 contro il Napoli e a Cagliari.

Dal canto suo, il Como – dall'ottavo all'undicesimo turno – aveva collezionato i pari a reti inviolate a Parma, a Napoli e contro il Cagliari. Poi, e prima dello 0-4 sul campo dell'Inter, avevano sconfitto il Torino per 5-1 e il Sassuolo per 2-0.

Ma anche alla luce dei dieci gol concessi dal "Toro" in tre giornate, la combo No Goal + Under 2.5 rientra fra gli eventi realistici all'Olimpico.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 2.00 su NetBet

La Roma chiuderà contro il Como la sua striscia di sconfitte?

Il Como, quindi, giunge all'Olimpico a nove giorni dallo 0-4 a San Siro, la sua seconda sconfitta in 14 giornate. Ma dopo lo 0-1 a Bologna del 30 agosto aveva collezionato solo cinque vittorie e sei pareggi. Dei quali gli ultimi due – gli 0-0 a Napoli e contro il Cagliari – avevano preceduto il 5-1 sul campo del "Toro" e il 2-0 contro il Sassuolo.

La Roma, prima dello 0-1 a Cagliari, da metà ottobre aveva perso – con lo stesso risultato – esclusivamente contro le tre squadre che la precedono. Fra le battute d'arresto contro Inter e Milan, i giallorossi si erano imposti per 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e per 2-1 contro il Parma. Poi si sarebbero imposti per 2-0 contro l'Udinese e per 3-1 a Cremona.

Considerando questi risultati, la combo Doppia Chance 1X + No goal + Under 2.5 è un'opzione da tenere d'occhio per la partita fra Roma e Como.