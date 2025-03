In questo articolo quote e pronostici dell'andata degli ottavi di finale di Champions tra i due club di Madrid

Il Real Madrid non è al completo per il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico. I nostri esperti pensano che l'Atletico lascerà il Bernabeu da imbattuto.

Pronostici Real Madrid-Atletico Madrid: quote, scenario e probabili formazioni

I migliori pronostici di Real Madrid-Atletico Madrid

X2 + goal a 2.90 su William Hill

Atletico Madrid segna per primo a 2.60 su Goldbet

Kylian Mbappe segna in qualsiasi Momento 2.10 su Betsson

Come arrivano le due squadre al match

Il Real affronta i rivali cittadini dell'Atletico in un'altra sfida cruciale di Champions League. Dopo essersi incontrate in due finali nel 2014 e nel 2016, seguite da un'altra epica semifinale nel 2017, le due squadre di Madrid si ritrovano a 8 anni di distanza per un altro derby europeo, questa volta negli ottavi di finale.

Il Real Madrid arriva a questo incontro in una situazione difficile, sia in termini di forma che sotto il profilo della disponibilità di giocatori. La squadra di Ancelotti ha vinto solo una delle ultime quattro partite nella Liga. Questo ha permesso all'Atletico di superare i “Blancos” al secondo posto, a un punto dalla capolista Barcellona.

Carlo Ancelotti non avrà il lusso di poter schierare il suo undici di partenza ideale. Jude Bellingham è squalificato e nel frattempo, giocatori come Eder Militao, Dani Carvajal (stagione finita) e Dani Ceballos sono ai box per infortunio. Le nostre previsioni per Real Madrid-Atletico Madrid indicano come possibile un rientro di Federico Valverde nell’undici titolare, probabilmente al posto Lucas Vazquez come terzino destro.

Vive invece un momento opposto l'Atletico Madrid, che è imbattuto nelle ultime sei partite della Liga. In questa serie positiva rientrano le due vittorie consecutive contro Valencia e Athletic Bilbao negli ultimi match disputati.

I “Rojiblancos” sono in ottima forma ed hanno di fatto l'intera rosa disponibile per questo derby. Diego Simeone inizialmente ha scelto di far riposare Julian Alvarez nel weekend, ma l’attaccante argentino è stato poi utilizzato nel secondo tempo, segnando il goal decisivo contro il Bilbao.

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid: Courtois; Valverde, Mendy, Asencio, Rudiger, Camavinga, Tchouameni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, De Paul, Barrios, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez

L’Atletico vuole andare in pole position nel doppio confronto

L'Atletico è imbattuto negli ultimi quattro incontri con il Real, che, a sua volta, non è riuscito a mantenere la porta inviolata negli ultimi dieci incontri contro i rivali cittadini. La tenuta difensiva può essere sicuramente un problema importante, considerando anche gli infortuni di giocatori come Dani Carvajal, Dani Ceballos ed Eder Militao, che stanno influenzando la squadra di Carlo Ancelotti.

L’assenza di Jude Bellingham per squalifica limita ulteriormente il Real Madrid in fase offensiva. Ecco perché è lecito aspettarsi che l’Atletico Madrid riesca a uscire imbattuto dal Bernabeu. C’è da attendersi anche una partita con gol, poiché entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi nove scontri diretti.

Per la squadra di Simeone uscire imbattuta nella gara d’andata sarebbe risultato positivo, poiché darebbe agli Atleti l'opportunità di giocarsi il posto nei quarti di finale di CL nel match di ritorno in casa allo stadio Metropolitano.

Scommessa 1: X2 + goal a 2.90 su William Hill

Nel derby di Madrid l’Atletico colpisce spesso per primo

L'Atletico ha aperto le marcature in sei degli ultimi otto derby disputati contro il Real. Considerando anche che la squadra di Simeone ha segnato per prima nel 58% delle sue partite casalinghe in questa stagione, i “Colchoneros” sembrano essere quelli che hanno maggiori probabilità di sbloccare il match, specie contro un Real alle prese con tante assenze.

Nelle ultime dieci partite l’Atletico Madrid ha sempre segnato, il che dimostra l’ottima forma offensiva della squadra di Diego Simeone. Julian Alvarez, in particolare, è stato in grande spolvero in questa Champions League, avendo segnato sei goal in otto presenze.

Scommessa 2: Atletico Madrid segna per primo a 2.60 su Goldbet

Mbappé sarà l’uomo più pericoloso del Real

È superfluo dire che Kylian Mbappé sia la principale minaccia offensiva del Real Madrid. I Blancos hanno fatto molto affidamento sul fuoriclasse francese in Champions League: l'ex asso del PSG ha segnato sette goal in dieci apparizioni fino ad ora.

Inoltre, Mbappé ha segnato nel 71% delle partite giocate dal Real Madrid in questa edizione della Liga: un suo gol contro l’Atletico è uno scenario altamente possibile.

I difensori centrali dell'Atletico, Robin Le Normand e Jose Maria Gimenez, non sono, per altro, noti per la loro velocità: se Mbappé dovesse riuscire a sorprendere la difesa dei “Colchoneros” con la sua velocità negli spazi avrà grandi chance di iscriversi nel tabellino dei marcatori.

Scommessa 3: Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento 2.10 su Betsson