Pronostici Real Madrid - Villareal: Mbappé segna di nuovo nella vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita con relativamente pochi gol, con Kylian Mbappé che segna per primo prima dell'intervallo.

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Si prevede che il Real Madrid vinca 2-0 contro il Villarreal.

Quote Real Madrid vs Villareal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid sta ancora riprendendosi dallo shock della sconfitta nel derby per 5-2 contro l'Atletico lo scorso weekend. Avevano un record perfetto in tutte le competizioni fino a quella sconfitta, avendo vinto tutte le sette partite per iniziare la nuova stagione.

La squadra di Xabi Alonso ha risposto nel modo giusto. Hanno vinto 5-0 in Kazakistan contro il Kairat martedì sera, con un Mbappé in forma che ha segnato una tripletta.

Anche il Villarreal è stato impegnato in Champions League appena 24 ore dopo. Hanno dovuto rimontare, ma sono riusciti a ottenere un punto importante con un pareggio 2-2 contro la Juventus. Il Sottomarino Giallo ha vinto le ultime tre partite in La Liga e si trova al terzo posto in vista di questo weekend.

Probabili formazioni Real Madrid - Villareal

Real Madrid: Courtois, Huijsen, Tchouameni, Asensio, Carreras, Camavinga, Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Villareal: Junior, Cardona, Marin, Veiga, Mourino, Moleiro, Gueye, Partey, Akhomach, Mikautadze, Pepe

La striscia positiva di Mbappé continua

Mbappé ha avuto un inizio impressionante nella nuova stagione. Dopo aver faticato nelle fasi iniziali della scorsa stagione, l'ex attaccante del PSG si è completamente ambientato a Madrid. Sebbene probabilmente abbia bisogno di riposo, Alonso è chiaramente riluttante a tenere in panchina il francese dato il suo attuale stato di forma.

Mbappé ha mancato di segnare solo una volta in 10 presenze per club e nazionale finora in questa stagione. Ha segnato nove volte nelle sue ultime cinque apparizioni per i Blancos. Avendo già segnato otto gol in La Liga, il 26enne è ben avviato a vincere di nuovo il Pichichi.

Con una probabilità implicita del 27,8%, Mbappé è il candidato principale per segnare per primo in questa partita. Ha sbloccato il risultato nel 44% delle partite del Real Madrid in tutte le competizioni di questa stagione.

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Probabile assenza di gol

Sebbene entrambe le squadre siano piuttosto forti in attacco, c'è motivo di pensare che questa partita non si trasformi in una festa di gol. Entrambe le squadre saranno un po' affaticate alla fine di un periodo intenso, quindi una partita ad alto ritmo sembra improbabile.

Dopo alcune astute operazioni di mercato estive, il Villarreal è ora molto più forte in difesa. Hanno concesso solo 1,01 xG per partita finora in La Liga, rispetto a 1,17 la scorsa stagione e 1,54 due stagioni fa.

Hanno concesso solo 0,54 xG in una sconfitta per 1-0 contro gli Spurs e 1,00 xG in una sconfitta per 2-0 contro l'Atleti quando hanno giocato in trasferta. Quelle difficili trasferte hanno indicato come potrebbero affrontare questo match. Marcelino predilige uno stile di gioco in contropiede, soprattutto nelle partite difficili, quindi questa partita potrebbe non vedere molti gol.

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Padroni di casa in vantaggio all'intervallo

Sebbene il Real Madrid abbia reagito positivamente alla loro sconfitta decisiva nel derby, il Bernabéu è un luogo esigente, quindi i tifosi di casa si aspettano una risposta.

La squadra di Xabi Alonso è stata spesso aggressiva fin dal primo fischio. Questo è un cambiamento rispetto a parti della scorsa stagione, quando la squadra di Carlo Ancelotti ha impiegato un po' di tempo per trovare il ritmo.

Il Real Madrid è stato molto migliore nel primo tempo rispetto al secondo tempo in questa stagione in La Liga. Il 62% dei loro gol segnati è arrivato prima dell'intervallo. Nel frattempo, hanno concesso il 62% dei gol dopo l'intervallo.

Hanno chiuso in vantaggio all'intervallo in tre delle loro ultime quattro partite in tutte le competizioni. Pertanto, una ripetizione della performance è degna di supporto, con una probabilità implicita del 54,1%.