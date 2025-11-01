Pronostici Real Madrid - Valencia: Bellingham segna nella vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria facile per i padroni di casa, con Kylian Mbappé a segno per primo e Jude Bellingham tra i marcatori.

Pronostici Real Madrid - Valencia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Valencia

Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.10 su Lottomatica

Real Madrid segna più di 2.5 gol a quota 1.73 su Goldbet

Jude Bellingham segna in qualsiasi momento a quota 2.70 su Netbet

Quote Real Madrid vs Valencia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-0 Valencia

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

Il Real Madrid arriva a questo incontro dopo una vittoria per 2-1 nel Clásico. Hanno meritato la vittoria contro il Barcellona lo scorso weekend, creando occasioni molto migliori nei 90 minuti.

La squadra di Xabi Alonso ha vinto 12 delle 13 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione. Inoltre, hanno un vantaggio di cinque punti sul Barça in La Liga.

Il Valencia ha avuto una campagna molto più difficile. Carlos Corberán è sotto pressione, poiché la sua squadra è caduta nella zona retrocessione dopo aver subito una sconfitta per 2-0 contro i rivali locali del Villarreal. Sebbene Los Che abbiano vinto solo due volte in campionato, hanno sconfitto i minori del Maracena 5-0 in Copa del Rey a metà settimana.

Probabili formazioni Real Madrid - Valencia

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham, Rodrygo, Mbappe

Valencia: Agirrezabala, Gaya, Copete, Tarrega, Correia, Lopez, Pepelu, Guerra, Rioja, Almeida, Danjuma

Mbappé segna per primo

Mbappé ha avuto un altro inizio veloce nel Clásico. Aveva già segnato un gol brillante annullato per un fuorigioco marginale prima di sbloccare il risultato al 22esimo minuto. Quello è stato il 16° gol stagionale del francese per il Real Madrid.

Inoltre, ha segnato per primo in sei delle sue 13 partite per Los Blancos in questa stagione. Questo include ciascuna delle ultime due partite di campionato del Real Madrid, con il 26enne che ha segnato anche l'unico gol a Getafe nella nona giornata.

Dopo un improbabile riposo a metà settimana, il Real Madrid dovrebbe essere fresco e pronto a iniziare questa partita con forza. Poiché Mbappé è centrale nella maggior parte delle loro azioni offensive, è ancora una volta la scelta ideale per segnare per primo.

Scommessa 1: Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.10 su Lottomatica

Los Blancos pronti a una prestazione forte

Il Valencia ha impressionato nella seconda metà della scorsa stagione, riuscendo persino a ottenere una vittoria a sorpresa al Bernabéu in aprile. Tuttavia, quella resta una delle sole due vittorie in trasferta per Los Che in La Liga dall'inizio della scorsa stagione.

Finora, non hanno vinto nessuna delle loro partite in trasferta in campionato questa stagione e hanno subito sei gol in trasferta contro il Barça a settembre. La partenza di Cristhian Mosquera verso l'Arsenal ha indebolito notevolmente la loro difesa, mentre il portiere Giorgi Mamardashvili è stato gravemente mancato. I tifosi sono delusi dalla serie di prestazioni scadenti della squadra, quindi c'è poca possibilità di un colpo di scena questo weekend.

Il Real Madrid ha creato almeno 2.5 xG in ciascuna delle sue ultime tre partite casalinghe in tutte le competizioni. Con Villarreal, Juventus e Barcellona come avversari in quel periodo, sono riusciti costantemente a superare squadre forti. Non dovrebbero avere difficoltà a fare lo stesso contro un debole Valencia.

Scommessa 2: Real Madrid segna più di 2.5 gol a quota 1.73 su Goldbet

Bellingham colpisce ancora

Nelle prime settimane della stagione, la forte dipendenza del Real Madrid da Mbappé per segnare gol era una preoccupazione minore. Tuttavia, il ritorno alla forma e alla condizione di Bellingham suggerisce che quei giorni potrebbero essere finiti.

Il centrocampista ha impressionato dalla pausa internazionale, quando non è stato convocato dall'Inghilterra. Il 22enne ha avuto 10 tiri nelle sue tre partite da allora, segnando in ciascuna delle sue ultime due. Ha centrato il bersaglio almeno una volta in ciascuna delle sue ultime cinque apparizioni.

Ciò suggerisce che può posizionarsi in aree pericolose. Alonso ha incoraggiato il centrocampista a concentrarsi sull'essere in aree dove può avere il maggiore impatto, piuttosto che coprire meno terreno. Bellingham ha avuto cinque tentativi nel Clásico, che è la cifra più alta nella partita insieme a Mbappé.