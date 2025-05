Ecco i pronostici Real Madrid - Real Sociedad dal nostro esperto di calcio per la loro ultima partita della Liga 2024/25 il 24/05 alle 16:15.

Il Real dovrebbe concludere la stagione 2024/25 con una vittoria per 2-0 sulla Sociedad.

Quote Real Madrid - Real Sociedad

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid ospita la Real Sociedad nell'ultima partita della campagna 2024/25 della Liga questo fine settimana, con solo l'orgoglio in palio per entrambe le squadre.

Il Real ha vinto sei delle ultime otto partite di Liga, ma anche questa forma non è stata sufficiente per raggiungere i campioni confermati, il Barcellona. La pesante sconfitta al Camp Nou all'inizio del mese ha segnato il destino del Real, ma le vittorie consecutive su Mallorca e Siviglia hanno migliorato l'umore.

L'allenatore Carlo Ancelotti lascerà il Bernabéu dopo la partita di questo fine settimana per assumere la guida della nazionale brasiliana. La squadra sarà desiderosa di dargli un bel saluto. Nel frattempo, Kylian Mbappé guida Robert Lewandowski di quattro gol nella corsa al Trofeo Pichichi di questa stagione.

La Real Sociedad vede questa stagione come una delusione. Sono 14 punti sotto rispetto alla scorsa stagione e addirittura 22 punti sotto rispetto alla loro campagna di Liga 2022/23.

La Sociedad ha perso 17 partite in questa stagione. L'ultima volta che hanno perso un numero simile di partite risale al 2010/11, con 21 sconfitte. Segnare gol è stato il loro problema più grande, con solo 35 reti segnate in 37 partite. Anche il penultimo Las Palmas è riuscito a segnare 40 gol in questa stagione, il che dimostra perché sono scivolati nella mediocrità di metà classifica.

Probabili formazioni Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Valverde, García, Ramón, Vallejo, Güler, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Endrick, Mbappé

Real Sociedad: Remiro; Traoré, López, Elustondo, Zubeldia, Zubimendi, Marín, Kubo, Barrenetxea, Méndez, Oyarzabal

Vittoria casalinga semplice per Ancelotti

Scommettere sulla vittoria del Real al Bernabéu questo fine settimana sembra una scelta ovvia. Dopotutto, hanno vinto 15 delle loro 18 partite casalinghe, e la Sociedad ha vinto solo una volta al Bernabéu in Liga dal 2004.

Se i risultati andranno a loro favore questo fine settimana, il Real potrebbe finire a solo un punto di distanza dai rivali storici del Barcellona.

La Sociedad non è riuscita a segnare in più della metà (56%) delle loro trasferte in questa stagione. Il Real ha anche mantenuto la porta inviolata nel 39% delle loro partite casalinghe.

Peggio ancora per la Sociedad, hanno segnato in media solo 0,83 gol per partita in trasferta.

Tuttavia, il loro record difensivo non è affatto scarso, avendo concesso solo 1,33 gol per partita in trasferta. Il Madrid appare un buon valore per la vittoria, e se puoi aggiungere una scommessa sui gol inferiori, allora aumenterebbe ulteriormente le quote.

Mbappé per vincere il trofeo Pichichi con stile

Il talismano francese del Real, Kylian Mbappé, guida la classifica dei marcatori della Liga con una partita da giocare. Il suo 29° gol della stagione è arrivato contro il Siviglia a metà settimana, dove si è portato a quattro gol di vantaggio sul suo rivale più vicino, Robert Lewandowski del Barcellona.

Mbappé punterà sicuramente a raggiungere la soglia dei 30 gol nella finale di stagione contro la Sociedad questo fine settimana. È riuscito a raggiungere un totale di 30 gol solo una volta prima, nella sua stagione di debutto come giocatore permanente del Paris Saint-Germain nel 2018/19.

Sembra essere in una forma straordinaria in questo momento: ha segnato sette gol nelle sue ultime quattro apparizioni in Liga per il Real. Mbappé ha anche segnato per primo in due di quelle quattro partite. Ecco perché siamo felici di scommettere che segnerà per primo questo fine settimana con una probabilità di solo il 32,26%. Questa sembra essere la scommessa di maggior valore tra i nostri tre pronostici su Real Madrid - Real Sociedad.

Azione gol nel secondo tempo prevista

Il tempo medio per il primo gol del Real Madrid nelle partite casalinghe è il 51° minuto. È anche più lungo (53° minuto) per la Real Sociedad in trasferta questa stagione.

Il 56% dei gol casalinghi del Real è arrivato nel secondo periodo, mentre tre quinti (60%) dei gol in trasferta della Sociedad sono stati segnati dopo l'intervallo. Considerando tutto ciò, è sorprendente che i mercati delle scommesse credano che ci sia solo una probabilità del 47,62% che il secondo tempo presenti più gol del primo.

Con poco in gioco in questa partita, a parte la corsa di Mbappé per conquistare il titolo di capocannoniere, potrebbe essere una sfida più aperta. Tuttavia, la Sociedad raramente ama le partite da una parte all'altra. Infatti, solo il 56% delle loro trasferte ha visto due o più gol.