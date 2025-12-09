Pronostici Real Madrid - Manchester City: Foden guida alla vittoria

Pronostici Real Madrid - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Manchester City

Manchester City vincente a quota 2.45 su Lottomatica

Phil Foden marcatore in qualsiasi momento a quota 2.80 su Goldbet

Manchester City segnerà più di 1.5 gol a quota 1.85 su bet365

Quote Real Madrid vs Manchester City

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che i visitatori conquistino tutti i punti. Si prevede che il buon momento di forma di Phil Foden davanti alla porta continui.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé; Manchester City – Erling Haaland, Phil Foden

Il Real Madrid ha subito una sconfitta inaspettata per 2-0 in casa contro il Celta Vigo in La Liga domenica. Questo risultato ha aumentato l'incertezza crescente sul futuro di Xabi Alonso al club. Con voci di una possibile spaccatura nella squadra, i Blancos hanno vinto solo due delle ultime sette partite ufficiali.

Il Manchester City ha vinto tre partite consecutive in vista di questo scontro, affrontando rivali in lotta per un piazzamento tra le prime otto. Tuttavia, hanno perso l'ultima partita di Champions League per 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen. Dopo aver vinto tre delle loro prime cinque partite europee, la squadra di Pep Guardiola è attualmente a 10 punti.

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Guler, Bellingham, Ceballos, Vinícius, Mbappé

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

City per mettere pressione su Alonso

Il Manchester City ha impressionato con una vittoria per 3-0 nel fine settimana contro il Sunderland. Anche se dipendono molto da Erling Haaland per i gol in questa stagione, più giocatori stanno iniziando a contribuire. Rayan Cherki è stato il protagonista sabato con due assist. Haaland ha segnato solo uno degli ultimi 14 gol del City in tutte le competizioni. Questo è certamente un buon segno mentre Guardiola punta a costruire un'altra grande squadra.

Al contrario, il Real Madrid dipende ancora molto da Kylian Mbappé per l'ispirazione offensiva. Nelle ultime quattro partite, il francese ha segnato o assistito tutti e otto i gol del Real Madrid. Alonso è arrivato con il sogno di costruire una squadra brillante, ma non emerge uno stile di gioco chiaro. Ci sono anche difetti difensivi, con almeno 1,0 xG concesso in sei delle ultime sette partite. Questo suggerisce che il Man City offre valore qui, senza un chiaro favorito per questo scontro.

Scommessa 1: Manchester City vincente a quota 2.45 su Lottomatica

La striscia di Foden continua

Con Haaland che sta vivendo un leggero calo di forma, gli scommettitori potrebbero voler guardare altrove nel mercato dei marcatori in qualsiasi momento. Foden si distingue in un gioco che sarà presentato come uno scontro tra due dei grandi attaccanti di questa era. Come molti dei suoi compagni di squadra, il centrocampista inglese ha vissuto una difficile stagione 2024/25. Tuttavia, Foden sembra essere tornato al meglio ora, con cinque gol nelle sue ultime tre apparizioni. Ha segnato nove volte in 19 presenze in tutte le competizioni per il suo club in questa stagione.

Foden ha una media di 0,52 gol ogni 90 minuti in Premier League. Questa cifra sale a 0,57 in Europa. Ha anche segnato due volte in precedenza contro il Real Madrid, incluso un gol nei quarti di finale al Bernabéu nel 2024. Basandosi sulla forma attuale, Foden ha un buon valore per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 35,7%.

Scommessa 2: Phil Foden marcatore in qualsiasi momento a quota 2.80 su Goldbet

I visitatori sfruttano la difesa fragile

I problemi di selezione difensiva del Real Madrid suggeriscono ulteriormente che il City potrebbe avere la meglio. Gli ospiti hanno subito un grande colpo domenica, con Éder Militão che si è infortunato contro il Celta Vigo. Il brasiliano è stato il loro difensore centrale più convincente in questa stagione, ma ora è fuori fino a marzo. I terzini Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy sono anche fuori per infortunio. David Alaba e Dean Huijsen sono ulteriori dubbi in vista di questo incontro. Questo potrebbe lasciare gli ospiti senza fino a sei difensori mercoledì sera.

Era uno scenario simile quando hanno affrontato l'Olympiacos nella loro ultima partita di Champions League. Hanno lasciato troppo spazio in quell'occasione e hanno concesso tre gol. Tuttavia, quattro gol di Mbappé hanno comunque assicurato la vittoria. Madrid ha anche concesso 2,3 xG. Avrebbero potuto perdere con più di 1-0 quando hanno affrontato il Liverpool il mese scorso. Il Man City ha segnato tre o più gol in sette delle ultime nove partite in tutte le competizioni. Potrebbero valere la pena di essere sostenuti per segnare più di 1,5 gol con una probabilità implicita del 54,1%.