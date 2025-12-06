Il nostro esperto di scommesse prevede una partita aperta con molti gol, con Cucho Hernández che potrebbe segnare per i padroni di casa.

Pronostici Real Betis - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Betis - Barcellona

Oltre 3,5 gol a quota 1,90 su bet365

Cucho Hernández segna in qualsiasi momento a quota 3,00 su NetBet

1° Tempo - Real Betis segna oltre 0,5 gol a quota 2,00 su Lottomatica

Quote Real Betis - Barcellona

Quote Real Betis - Barcellona bet365 NetBet Lottomatica Oltre 3,5 gol 1.90 1.85 1.85 Cucho Hernández segna in qualsiasi momento 2.62 3.00 2.90 1° Tempo - Real Betis segna oltre 0,5 gol 2.00 2.05 2.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Betis 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Real Betis – Cucho, Antony; Barcellona – Yamal, Ferran

Dopo un periodo difficile in ottobre, il Barcellona ha ritrovato la forma in campionato nelle ultime settimane, vincendo tutte le cinque partite di campionato dopo aver perso il Clásico contro il Real Madrid. La vittoria più significativa è stata il 3-1 contro l'Atlético Madrid martedì sera.

Questa sarà probabilmente una partita molto difficile in trasferta contro un Real Betis che si trova al quinto posto. Gli andalusi hanno perso solo due volte in questa stagione in La Liga e arrivano a questo match con entusiasmo dopo un'impressionante vittoria per 2-0 in trasferta contro i rivali locali del Siviglia lo scorso weekend.

Probabili formazioni Real Betis - Barcellona

Real Betis: Valles, Gómez, Natan, Bartra, Ruibal, Roca, Altimira, Abde, Fornals, Antony, Cucho

Barcellona:J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, De Jong, E. Garcia, Pedri, Raphinha, Ferran, Yamal

Gol a valanga a Siviglia

Questa è stata una delle sfide più divertenti in La Liga negli ultimi anni. Tutti gli ultimi cinque incontri a Siviglia hanno visto entrambe le squadre segnare, con almeno tre gol in ciascuno. Queste partite hanno avuto una media di 4,2 gol ogni 90 minuti.

Ci sono tutte le ragioni per aspettarsi che anche questa vada nello stesso modo. Ci sono stati quattro o più gol in tutte le ultime cinque partite di campionato del Barcellona. La squadra di Hansi Flick ha segnato almeno tre volte in ciascuna di queste.

Raphinha è stato in forma sufficiente per iniziare le ultime due partite dopo un infortunio. Ha fornito un assist contro l'Alavés e segnato contro l'Atlético, con il Barcellona che ha vinto entrambe le partite 3-1.

Dato che il Betis è una delle squadre più orientate all'attacco della divisione sotto la guida di Manuel Pellegrini, i gol sono praticamente garantiti qui. Puoi puntare su oltre 3,5 gol con una probabilità implicita del 52,6%.

Scommessa 1: Oltre 3,5 gol a quota 1,90 su bet365

Attaccante del Betis pronto a trovare spazi

Il Barcellona è stato vulnerabile in difesa per tutta la stagione. Ha subito 1,71 gol a partita in trasferta in La Liga. I catalani hanno anche concesso tre gol in ciascuna delle loro ultime due partite di Champions League in trasferta.

Sono vulnerabili nel cuore della loro difesa. Gli attaccanti avversari trovano quasi sempre spazio alle spalle. Cucho potrebbe essere l'ultimo attaccante a trarne vantaggio.

L'attaccante del Betis ha iniziato tutte le partite di campionato della sua squadra, segnando cinque gol. Ha una media di 3,13 tiri ogni 90 minuti. Solo Antony ha una media di tentativi maggiore per i Los Verdiblancos.

Il 26enne è andato a segno nell'ultima partita casalinga del Betis, una partita di Europa League contro l'Utrecht. Sembra una scommessa di valore per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 33,3%.

Scommessa 2: Cucho Hernández segna in qualsiasi momento a quota 3,00 su NetBet

Padroni di casa a segno prima della pausa

Il Barcellona ha spesso concesso gol nei primi minuti di gioco in questa stagione. Questa tendenza è continuata questa settimana. Hanno subito un gol al primo minuto contro l'Alavés prima di andare in svantaggio contro l'Atlético dopo 19 minuti.

La squadra di Flick è riuscita a rimontare e vincere entrambe le partite, come ha fatto in diverse altre partite in questa stagione. Un enorme 82% dei gol subiti in La Liga è arrivato prima della pausa. Il Barcellona ha subito nove gol nel primo tempo nelle sue sette partite di campionato in trasferta fino ad oggi.

I padroni di casa sono avvantaggiati, avendo giocato solo una partita di Copa del Rey con molti cambi in settimana. Questo potrebbe dare loro un piccolo vantaggio sui visitatori, che hanno perso Dani Olmo per infortunio contro l'Atlético. Si unisce a Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermín López e Ronald Araújo fuori dai giochi.

Con un po' di stanchezza che potrebbe riaffiorare nel Barcellona, il Betis potrebbe valere la pena di essere sostenuto per iniziare con il piede giusto. Hanno una probabilità implicita del 50% di segnare almeno un gol nel primo tempo.