Il nostro esperto di scommesse prevede una partita serrata a Vallecas che potrebbe aprirsi dopo l'intervallo e potenzialmente finire in parità.

Quote Rayo Vallecano vs Real Madrid

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid stava vivendo una stagione quasi perfetta, vincendo 13 partite su 14 in tutte le competizioni prima del viaggio a Liverpool a metà settimana. Tuttavia, una prestazione deludente nella sconfitta per 1-0 ad Anfield in Champions League ha sollevato molte domande per Xabi Alonso. Sono comunque in testa alla Liga con cinque punti di vantaggio entrando nella 12ª giornata.

Per quanto riguarda il Rayo Vallecano, sono riusciti a ribaltare uno svantaggio di 2-0 per battere il Lech Poznan 3-2 in Conference League giovedì. Hanno anche vinto tre delle ultime quattro partite di campionato senza subire gol, ma sono stati nettamente sconfitti a Villarreal lo scorso weekend.

Probabili formazioni Rayo Vallecano - Real Madrid

Rayo Vallecano: Batalla, Chavarria, Mendy, Lejeune, Ratiu, Diaz, Lopez, Garcia, Palazon, De Frutos, Alemao

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Camavinga, Guler, Vinicius, Bellingham, Valverde, Mbappé

Un viaggio difficile a Vallecas per i Blancos

Il Rayo Vallecano si è specializzato nel togliere punti alle grandi squadre da quando è tornato in La Liga nel 2021. Hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite contro il Real Madrid e sono imbattuti in tre partite casalinghe contro i loro grandi vicini di città. Il Rayo ha anche spesso messo in difficoltà il Barcellona, che ha potuto solo pareggiare a Vallecas all'inizio di questa stagione.

Questo potrebbe essere un altro pomeriggio difficile per i visitatori. Sebbene abbiano avuto due giorni in più per recuperare dopo la partita europea, il Rayo ha riposato la maggior parte dei suoi titolari in Conference League. È probabile che apportino otto o più cambi qui, il che dovrebbe permettere loro di giocare nel loro solito modo ad alta intensità.

Il Real Madrid ha trovato difficile affrontare quel tipo di gioco a Liverpool all'inizio della settimana. Hanno creato solo 0.5 xG e hanno avuto solo due tiri in porta nei 90 minuti.

Scommessa 1: Rayo Vallecano vincente o pareggio a quota 2.65 su Lottomatica

Una partita serrata probabile

Il Rayo prende rischi, ma la loro capacità di riconquistare palla in alto sul campo allevia anche la pressione sulla loro difesa. Hanno mantenuto la porta inviolata in tutte le loro partite di campionato in ottobre. Nel frattempo, tutte e quattro le loro partite casalinghe in La Liga quest'anno hanno visto meno di 2.5 gol in totale.

Il Real Madrid è stato incostante in termini di minaccia offensiva. Sono stati eccellenti lo scorso weekend contro un debole Valencia. Tuttavia, hanno ottenuto solo una vittoria sofferta per 1-0 nella loro ultima trasferta in La Liga, contro il Getafe.

Arda Guler è stato la loro forza creativa più influente, con cinque assist e 2.5 passaggi chiave a partita nel massimo campionato spagnolo. Tuttavia, come ha dimostrato il Liverpool a metà settimana, quando le squadre avversarie riescono a tenerlo a bada, il servizio per la pericolosa linea d'attacco del Real Madrid si riduce significativamente.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 2.30 su Goldbet

Più azione dopo l'intervallo

La maggior parte dei pochi gol nelle partite casalinghe del Rayo è tipicamente arrivata dopo l'intervallo. Notoriamente, l'83% dei gol segnati all'Estadio Vallecas in questa stagione di La Liga è arrivato nel secondo tempo. L'eccezione è stata un controverso rigore di Lamine Yamal per il Barcellona in agosto, assegnato quando problemi tecnici con il VAR hanno impedito una revisione.

Il Rayo ha largamente dominato il secondo tempo di quella partita e ha lottato per pareggiare. Complessivamente, il 50% dei loro gol in campionato è arrivato dopo il 60° minuto. Hanno anche segnato due volte dopo l'80° minuto e trasformato una sconfitta in vittoria in Europa questa settimana.

Ci sono stati anche leggermente più gol nel secondo tempo delle trasferte di campionato del Real Madrid. Il 75% dei gol che hanno subito in trasferta in tutte le competizioni è arrivato dopo l'intervallo.