Il nostro esperto di scommesse prevede una partita relativamente equilibrata, con il Nizza che resiste fino all'intervallo. Tuttavia, Bradley Barcola potrebbe fare la differenza.

Pronostici PSG - Nizza: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Nizza

1° Tempo - Pareggio a quota 2.95 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.72 su NetBet

Bradley Barcola segna in qualsiasi momento a quota 2.20 su Lottomatica

Quote PSG - Nizza

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Nizza

Pronostico marcatore: PSG – Bradley Barcola, Gonçalo Ramos; Nizza – Sofiane Diop

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

È stato un periodo intenso in Ligue 1, con PSG e Nizza che hanno dovuto gestire le partite infrasettimanali insieme agli impegni europei.

Il PSG ha ottenuto solo un pareggio 1-1 in trasferta contro il Lorient mercoledì sera. Hanno vinto solo due delle ultime sei partite di Ligue 1, quindi la squadra di Luis Enrique non è in grande forma in campionato. Nonostante ciò, sono ancora in cima alla classifica, con un punto di vantaggio sul Monaco.

Il Nizza arriva a questo incontro in buona forma. Hanno vinto le ultime tre partite di campionato contro Lione, Rennes e Lille, che Les Aiglons hanno sconfitto 2-0 a metà settimana.

Probabili formazioni PSG - Nizza

PSG: Chevalier, Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Nizza: Diouf, Oppong, Bah, Mendy, Bard, Sanson, Samed, Diop, Gouveia, Boga, Carlos

Pareggio all'intervallo

Infortuni e una politica di rotazione hanno contribuito alle difficoltà del PSG in campionato. Hanno subito un nuovo contrattempo l'ultima volta, con Désiré Doué portato fuori in barella, e salterà questa partita. Con una partita chiave di Champions League contro il Bayern Monaco tra tre giorni, giocatori come Nuno Mendes e Ousmane Dembélé potrebbero anche essere a riposo.

Inoltre, c'è stata una leggera compiacenza nei campioni europei nelle loro partite di campionato. Hanno segnato solo tre volte prima dell'intervallo in casa in Ligue 1, subendo due reti.

La tendenza del PSG a iniziare lentamente suggerisce che il Nizza può almeno mantenere il pareggio fino all'intervallo. Gli ospiti sono stati migliori nella prima metà delle loro partite in trasferta in Ligue 1. Hanno una differenza reti positiva all'intervallo. Tuttavia, hanno subito sei gol nel secondo tempo in trasferta, segnando solo una volta.

Scommessa 1: 1° Tempo - Pareggio a quota 2.95 su Goldbet

Entrambe le squadre a segno a Parigi

Dopo un inizio di stagione lento a causa di alcune partenze importanti in estate, il Nizza ha mostrato miglioramenti nelle ultime settimane.

Franck Haise ha adottato un approccio più diretto, con la sua squadra che ha avuto meno del 50% del possesso palla in ciascuna delle ultime otto partite competitive. Questa tendenza quasi certamente continuerà a Parigi sabato. Tuttavia, il Nizza rimane una minaccia in contropiede, avendo segnato almeno una volta in tutte le ultime 12 partite in tutte le competizioni.

Otto delle ultime nove partite del Nizza hanno visto entrambe le squadre segnare, così come cinque delle ultime sei partite che hanno coinvolto il PSG. Ciò suggerisce che c'è valore nel scommettere che entrambe le squadre segneranno, con una probabilità implicita del 57,1%.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.72 su NetBet

Barcola segna per i padroni di casa

Dopo il pareggio con il Lorient, il PSG potrebbe schierare un attacco completamente rinnovato questo weekend. Si prevede il ritorno di Barcola e Khvicha Kvaratskhelia, mentre Gonçalo Ramos potrebbe completare il tridente d'attacco.

Tra loro, Barcola è stato il più in forma in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra in Ligue 1 con già quattro gol. Queste reti sono arrivate a una media di una ogni 144 minuti.

Il 23enne ha mancato di registrare un tiro in porta solo in un'occasione finora in campionato. Ha segnato nell'ultima partita casalinga del PSG contro lo Strasburgo e potrebbe valere la pena scommettere su di lui per segnare di nuovo con una probabilità implicita del 46,5%.