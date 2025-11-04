Pronostici PSG - Bayern Monaco: valore sugli ospiti per assicurarsi la vittoria

PSG e Bayern rischiano di perdere i loro record perfetti quando si incontreranno martedì sera. Chi commetterà il primo errore al Parc des Princes?

Pronostici PSG - Bayern Monaco: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Bayern Monaco

Bayern Monaco (Rimborso in caso di pareggio) a quota 1.55 con Lottomatica

Harry Kane Marcatore in Qualsiasi Momento a quota 1.78 con Goldbet

Meno di 3.5 gol a quota 1.88 con Netbet

Quote PSG vs Bayern Monaco

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 1-2 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: PSG – Ramos; Bayern Monaco – Kane, Diaz

PSG e Bayern Monaco sono attualmente tra le squadre più formidabili d'Europa. Si affronteranno per assicurarsi il primo posto nella fase a gironi della UCL 2025/26 martedì sera.

Il PSG di Luis Enrique è attualmente in testa alla Ligue 1 con due punti di vantaggio e una sola sconfitta in 11 partite. Hanno anche vinto le prime tre partite di UCL della stagione. Tuttavia, gli infortuni hanno iniziato a pesare sulle opzioni offensive di Enrique.

Ousmane Dembélé ha subito un lieve problema al bicipite femorale nella vittoria contro il Nizza sabato. Pertanto, è incerto se giocherà nella partita di martedì. Con Désiré Doué ancora fuori gioco, Enrique non avrà altra scelta che schierare giocatori come Bradley Barcola e Gonçalo Ramos accanto a Khvicha Kvaratskhelia.

Il Bayern ha iniziato la sua stagione in modo impeccabile, vincendo tutte le partite ufficiali di questa campagna. Hanno vinto tutte e nove le partite di Bundesliga, così come tutte e tre le loro partite di Champions League.

I colossi tedeschi hanno anche avuto il lusso di far riposare il capocannoniere, Harry Kane, nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Bayer Leverkusen sabato. Questa decisione è stata presa tenendo ben presente la partita di martedì.

Probabili formazioni PSG - Bayern Monaco

PSG: Chevalier; Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Ramos, Kvaratskhelia, Barcola

Bayern Monaco: Neuer; Laimer, Guerreiro, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Karl, Kane

Bayern pronto a schierare una squadra più stabile

Sebbene entrambe le squadre abbiano iniziato la stagione in modo superbo, il Bayern potrebbe avere una migliore possibilità di vincere questa partita. Gli attuali problemi di infortunio del PSG riguardanti Doué e Dembélé significano che Enrique deve cambiare frequentemente le sue opzioni offensive.

Ci sono segnali che la pressione stia avendo il suo effetto sulla squadra. Sono stati fermati sull'1-1 a Lorient mercoledì scorso. Nel frattempo, hanno segnato un gol vincente al 95° minuto in casa contro il Nizza, che li ha aiutati a evitare una situazione difficile sabato.

Dato il record perfetto del Bayern Monaco e il fatto che Kane è stato fatto riposare questo weekend, gli ospiti hanno maggiori probabilità di vincere questa partita. Tuttavia, prenderli nel mercato "Rimborso in caso di pareggio" potrebbe essere un'idea saggia. Questa opzione annulla la scommessa se il PSG li tiene a un pareggio.

Scommessa 1: Bayern Monaco (Rimborso in caso di pareggio) a quota 1.55 con Lottomatica

Puntare su Kane per segnare il suo sesto gol della stagione in UCL

Harry Kane è stato tenuto fuori dai riflettori della Bundesliga sabato, mentre Nicolas Jackson ha iniziato per il Bayern contro il Bayer Leverkusen. Questo significa che Kane è ora molto desideroso e impaziente di giocare al Parc des Princes.

Con un tasso di realizzazione del 166%, Kane ha già segnato cinque gol in tre apparizioni in UCL finora in questa stagione. I mercati delle scommesse indicano che ha il 55,56% di possibilità di segnare in qualsiasi momento contro il PSG.

Il suo attuale tasso di realizzazione in UCL 25/26 e il tasso di realizzazione del 133% in Ligue 1 sono molto più alti rispetto a prima. Pertanto, questa potrebbe essere la scommessa di valore del nostro trio di pronostici PSG - Bayern Monaco.

Scommessa 2: Harry Kane Marcatore in Qualsiasi Momento a quota 1.78 con Goldbet

Si prevedono tre gol o meno a Parigi

I mercati delle scommesse prevedono una seria festa del gol martedì sera. Non sorprende, dato che le due squadre hanno segnato 25 gol in sei partite di UCL finora, fino a quando non si prendono in considerazione anche i loro record difensivi.

Il Bayern ha concesso solo due volte, e il PSG ha concesso solo tre gol nelle loro tre vittorie nella fase a gironi della UCL. Dato questo e gli infortuni di Dembélé e Doué, Enrique non avrà a disposizione tutta la forza offensiva della sua squadra.

Dato il forte inizio di entrambe le squadre in questa fase a gironi della UCL, un pareggio non sarebbe una delusione per nessuna delle due squadre. Pertanto, potrebbe valere la pena puntare su "Meno di 3.5 gol" con una probabilità del 52,63%. Questo perché entrambe le squadre probabilmente sarebbero contente di evitare la sconfitta piuttosto che cercare con tutte le forze di assicurarsi tutti e tre i punti.

Scommessa 3: Meno di 3.5 gol a quota 1.88 con Netbet

