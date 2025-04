Ecco i pronostici per Parma-Inter del 5 aprile: i nostri esperti prevedono una vittoria dei nerazzurri e almeno due reti segnate

Quote Parma-Inter

L’Inter giunge a Parma imbattuta da cinque turni in Serie A: quattro successi e l’1-1 a Napoli. In settimana è arrivato un altro pari, stavolta nel Derby di Coppa Italia contro il Milan. I Ducali, invece, sono a secco di vittorie da quattro gare, tutte contro formazioni della parte bassa della classifica. Per questo motivo, le quote dei principali bookmaker online sono basse. I nostri esperti, però, si sono concentrati per i pronostici su scenari alternativi.

Pronostici Parma-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Parma-Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 31° turno di Serie A tra Parma e Inter. Ecco alcune quote:

1° tempo 2 a 1.93 su Goldbet

2 + Multigol 2-5 a 1.84 su NetBet

Marko Arnautovic Marcatore nel 1° tempo a 4.20 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i Nerazzurri favoriti contro i Ducali e si aspettano una partita da due a cinque reti totali, con almeno una firma di Marko Arnautovic.

Come arrivano i Ducali e i Nerazzurri al match

Il Parma ospita l’Inter cinque giorni dopo lo 0-0 di lunedì sul campo del Verona, attualmente quattordicesimo. Si è così allungata la serie negativa con quattro partite senza vittoria, tutte contro squadre della bassa classifica. Prima del pari al Bentegodi, i Ducali avevano incassato lo 0-1 a Udine per poi raccogliere il 2-2 col Torino e l’1-1 a Monza contro il fanalino di coda.

L’ultimo successo emiliano risale al 22 febbraio, con il 2-0 nel Derby contro il Bologna. All’esordio di Cristian Chivu in panchina, il Parma era tornato al successo dopo quasi due mesi. Pochi giorni prima, lo 0-1 contro la Roma – la quinta sconfitta in sei gare – aveva segnato l’addio di Fabio Pecchia, esonerato dal club.

Per l’Inter, la trasferta di Parma cade a cavallo tra l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro il Milan e l’andata dei quarti di Champions sul campo del Bayern. In campionato, i Nerazzurri sono imbattuti da cinque turni, con quattro vittorie e un 1-1 nella sfida Scudetto di Napoli. Poi sono arrivati il 3-2 sul Monza, il 2-0 a Bergamo e il 2-1 contro l’Udinese.

Probabili formazioni di Parma-Inter

Parma: Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Bernabé; Man, Bonny, Almqvist

Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Bernabé; Man, Bonny, Almqvist Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram

L’Inter chiuderà il primo tempo in vantaggio anche a Parma?

In due delle ultime quattro partite giocate in Serie A, l’Inter è andata all’intervallo in vantaggio. Il 1° marzo, Federico Dimarco aveva sbloccato la sfida Scudetto a Napoli al 22°, prima dell’1-1 dei Partenopei arrivato soltanto all’87°. Una settimana dopo, contro il Monza, i Brianzoli si erano portati sul 2-0 dopo un gol annullato a Lautaro Martínez a metà del primo tempo.

Nel 2-0 del 16 marzo nell’altro big match sul campo dell’Atalanta, la capolista aveva colpito al 54° e all’87°. Va però ricordato che gli Orobici, prima di affrontare l’Inter, non avevano concesso gol in Serie A per cinque partite consecutive. Domenica scorsa, nel 2-1 sull’Udinese, gli uomini di Simone Inzaghi hanno segnato al 12° e al 29°.

Intanto il Parma arriva da quattro partite senza vittorie contro squadre di bassa classifica. Nello 0-1 di Udine del 1° marzo, i Friulani erano passati in vantaggio al 38°. Una settimana dopo, nel 2-2 contro il Torino, i Granata avevano sbloccato al 19°, incassando il pari al 60°. Nell’1-1 di Monza, invece, era stato il fanalino di coda a trovare il vantaggio al 60°.

Considerando questi precedenti, tra i pronostici Parma-Inter il segno 2 al termine del primo tempo appare uno scenario più che plausibile.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 2 a 1.93 su Goldbet

Nerazzurri favoriti in una gara in cui possono essere segnati dai 2 ai 5 gol

In tutte le ultime quattro partite di campionato dell’Inter si sono viste dalle due alle cinque reti. Dopo l’1-1 nella sfida Scudetto sul campo del Napoli, attuale secondo in classifica, i nerazzurri sono tornati a vincere in Champions con il 2-0 dell’andata a Rotterdam contro il Feyenoord.

Tra le due gare europee, la squadra di Simone Inzaghi aveva firmato un rocambolesco 3-2 sul Monza. Poi sono arrivati un 2-1 nel ritorno contro gli Olandesi, il 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta e il 2-1 sull’Udinese a San Siro.

Il Parma, dal canto suo, dopo il 2-0 all’esordio di Chivu contro il Bologna, non è riuscito più a vincere. Fra lo 0-1 di Udine e lo 0-0 a Verona, i Ducali hanno messo insieme anche il 2-2 con il Torino e l’1-1 sul campo del fanalino di coda Monza.

Visti questi precedenti, il segno 2 + Multigol 2-5 resta uno degli scenari più plausibili per i pronostici Parma-Inter.

Scommessa 2: 2 + Multigol 2-5 a 1.84 su NetBet

Arnautovic segnerà prima dell’intervallo anche a Parma?

Fino allo 0-3 del 6 febbraio sul campo della Fiorentina, in Serie A l’attaccante austriaco era subentrato in nove partite su 24, totalizzando appena 113 minuti. Poi, quattro giorni dopo la sconfitta al Franchi, Arnautovic era entrato al 28° al posto di Marcus Thuram nella sfida di ritorno contro i Gigliati, firmando al 52° il gol decisivo per i Nerazzurri.

Dopo tre panchine consecutive – allo Stadium contro la Juventus, contro il Genoa e a Napoli – Simone Inzaghi lo aveva rilanciato dal primo minuto contro il Monza. L’austriaco aveva risposto avviando la rimonta con una rete prima dell’intervallo. Dopo un’altra panchina nel big match di Bergamo, è tornato titolare contro l’Udinese, sbloccando il match al 12°.

In Coppa Italia, invece, Arnautovic era partito titolare sia nel 2-0 contro l’Udinese a dicembre sia nel 2-0 contro la Lazio a febbraio. Anche in quelle due occasioni aveva portato avanti l’Inter nel primo tempo, al 30° e al 39°.

Per la trasferta contro il Parma, l’austriaco è favorito per partire dal primo minuto al fianco di Thuram. Tra i pronostici di Parma-Inter un’altra sua marcatura nella prima frazione è uno scenario tutt’altro che da escludere.

Scommessa 3: Marko Arnautovic marcatore nel 1° tempo a quota 4.20 su Lottomatica