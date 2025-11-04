Pronostici Napoli - Eintracht Francoforte con i tedeschi in crisi

Secondo i nostri esperti, il Napoli – dopo un vantaggio all'intervallo – sconfiggerà l'Eintracht Francoforte in un incontro con almeno due gol.

I nostri pronostici di Napoli - Eintracht Francoforte

Ecco i nostri pronostici Napoli - Eintracht con le relative quote in vista della gara del quarto turno in Champions League:

1 a quota 1.60 su Goldbet

1 + Over 1.5 a quota 1.73 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 a quota 2.50 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano che il Napoli si imponga sin dal primo tempo contro l'Eintracht Francoforte in un incontro con almeno due gol complessivi.

Quote Napoli - Eintracht Francoforte

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Per i bookmakers il Napoli parte favorito nella sfida contro l'Eintracht Francoforte, ma i nostri esperti hanno esplorato anche altri mercati.

Come arrivano i partenopei e i tedeschi al match

A due settimane dal 2-6 di Eindhoven, il Napoli riceve l'Eintracht Francoforte – e lo fa a tre giorni dalla prima battuta d'arresto al Maradona in questa stagione ufficiale. Lo 0-0 contro il Como ha infatti chiuso un filotto che includeva il 2-1 contro lo Sporting e quattro successi in Serie, tra cui il 3-1 contro l'Inter del 25 ottobre. Nella sua prima uscita in Champions, i partenopei avevano incassato lo 0-2 contro il Manchester City.

Ora gli undici di Antonio Conte affrontano una formazione appaiata a loro in Europa a tre punti, ma reduce da un percorso completamente diverso. L'Eintracht Francoforte, infatti, dopo il 5-1 rifilato al Galatasaray, arriva a Napoli dopo due 1-5 subiti contro Atletico Madrid e Liverpool.

Come se non bastasse, negli ultimi sette turni di Bundesliga la squadra di Dino Toppmöller si è imposta solo contro la terzultima e la quartultima. E dopo il 2-0 contro il St. Pauli, sabato è arrivato l'1-1 in casa del fanalino di coda Heidenheim.

Probabili formazioni di Napoli - Eintracht Francoforte

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund Eintracht Francoforte: Zetterer, Theate, Koch, Amenda, Brown, Larsson, Götze, Kristensen, Bahoya, Knauff, Doan

Il Napoli contro l'Eintracht Francoforte tornerà al successo?

Prima dello 0-0 contro il Como, il Napoli si era imposto in tutte le gare ufficiali disputate in questa stagione al Maradona. Il 2-1 contro lo Sporting, che aveva permesso di muovere la classifica in Champions, era seguito all'1-0 contro il Cagliari e al 3-2 contro il Pisa. Poi la squadra di Antonio Conte aveva trovato il 2-1 in rimonta contro il Genoa, prima del 3-1 contro l'Inter.

È vero che in Europa i partenopei hanno anche incassato lo 0-2 a Manchester e, soprattutto, il 2-6 contro il PSV. Ma è altrettanto vero che l'Eintracht Frankfurt in Champions arriva dagli 1-5 in casa dell'Atletico e contro il Liverpool – con i "Colchoneros" e i "Reds" che hanno performato così solo contro gli undici di Toppmöller. Inoltre, con l'1-1 a Heidenheim contro il fanalino di coda, le "Aquile" non hanno trovato i tre punti per la quinta volta in sette giornate di Bundesliga.

Alla luce di questi rendimenti, i nostri esperti considerano il segno 1 uno scenario plausibile per l'incontro fra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Scommessa 1: 1 a quota 1.60 su Goldbet

Al Maradona vedremo almeno due marcature?

Il pari a reti inviolate contro il Como ha anche interrotto un filotto con quattro gare casalinghe del Napoli che avevano sempre visto almeno due sigilli. In tutto ciò, il 2-1 contro lo Sporting in Champions era arrivato a una decina di giorni dal 3-2 contro il Pisa e quattro giorni prima di un altro 2-1, quello contro il Genoa. Da lì sarebbe seguito il 3-1 contro l'Inter, che aveva riportato i partenopei al successo dopo lo 0-1 sul campo del Toro e il 2-6 a Eindhoven.

Invece l'Eintracht Frankfurt ha raccolto i suoi finora unici tre punti in questa Champions in virtù del 5-1 contro il Galatasaray. Poi le "Aquile" si sono viste rifilare gli 1-5 sia sul campo dell'Atletico Madrid sia, soprattutto, in riva al Meno contro il Liverpool. Si tratta comunque di un bilancio che rispecchia anche le difficoltà in campionato. Dove – per esempio – nelle ultime due trasferte hanno trovato il 2-2 contro un Friburgo a quota dieci punti e l'1-1 contro l'Heidenheim ultimo in classifica.

Per questi motivi, la combo 1 + Over 1.5 rientra fra i pronostici da tenere d'occhio per l'incontro al Maradona.

Scommessa 2: 1 + Over 1.5 a quota 1.73 su NetBet

Napoli - Eintracht Francoforte con i partenopei avanti al duplice fischio?

Prima dello 0-0 contro il Como e nel 3-1 contro l'Inter, il Napoli aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per la terza volta in quattro gare al Maradona. L'eccezione era arrivata a inizio ottobre, nel 2-1 contro un Genoa capace d'imporsi precedentemente alla ripresa. Da fine settembre, la formazione di Conte aveva gettato le basi per il 3-2 contro il Pisa e il 2-1 contro lo Sporting già nei primi 45 minuti.

L'Eintracht Francoforte giunge al Maradona dopo aver pareggiato sabato a Heidenheim contro il fanalino di coda nella Bundesliga, uno 0-1 all'intervallo. Inoltre, negli 1-5 in casa dell'Atletico Madrid e al Deutsche Bank Park contro il Liverpool, gli uomini di Toppmöller nel primo tempo avevano concesso rispettivamente tre firme.

Alla luce di questi risultati, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 rappresenta uno degli esiti realistici per la partita fra Napoli e Eintracht Francoforte.

Scommessa 3: 1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 a quota 2.50 su Lottomatica

+