Pronostici Napoli - Como: Anguissa cerca il quinto centro

I nostri esperti si aspettano tre punti per il Napoli contro il Como e almeno due reti – con almeno una firmata da Frank Anguissa.

Quote Napoli - Como

Il Napoli è a caccia dell'ottava vittoria in dieci turni. I bookie offrono quote interessanti sul segno 1, ma i nostri esperti propongono alternative.

Migliori pronostici di Napoli - Como

Ecco alcuni consigli di scommessa su Napoli - Como, con le quote studiate dai nostri esperti:

1 a quota 1.87 su Goldbet

1 + Over 1.5 a quota 2.33 su NetBet

Zambo Anguissa marcatore plus a quota 4.70 su Lottomatica

Per la gara contro il Como, i nostri esperti prevedono tre punti per il Napoli, almeno due reti complessive e quantomeno una firma di Frank Anguissa.

Come arrivano i partenopei e i lariani al match

Il Napoli ospita il Como dopo aver espugnato per 1-0 Lecce e a una settimana dal 3-1 contro l'Inter. Dunque, la formazione di Antonio Conte sembra essersi lasciata alle spalle lo 0-1 sul campo del Toro e il 2-6 di Eindhoven in Champions. In termini di risultati, è invece impeccabile il rendimento al Maradona, teatro anche di successi di misura contro Cagliari, Pisa e Genoa.

Ora i partenopei ricevono i lariani, che nelle finora quattro trasferte si erano imposti solo per 2-1 contro una Fiorentina in caduta libera. Nelle più recenti due partite lontane dal Sinigallia, la squadra di Cesc Fabregas ha registrato l'1-1 contro l'Atalanta e lo 0-0 a Parma. Le ultime due gare davanti al proprio pubblico hanno invece portato al Como sei punti, frutti del 2-0 contro la Juventus e del 3-1 contro l'Hellas Verona di mercoledì.

Probabili formazioni di Napoli - Como

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres Como: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata

Il Napoli contro il Como troverà il terzo successo consecutivo?

Con l'1-0 raccolto martedì a Lecce, il Napoli ha collezionato il settimo successo nelle sue nove uscite in questo campionato. Inoltre, i partenopei sono tornati a macinare punti anche lontano dal Maradona dopo l'1-2 contro il Milan, lo 0-1 contro il Torino – e il 2-6 contro il PSV. La squadra di Antonio Conte è invece a bottino pieno davanti al proprio pubblico, che l'ha vista sconfiggere Cagliari (1-0), Pisa (3-2), Genoa (2-1) e, sabato, l'Inter (3-1).

Il Como, sabato, con lo 0-0 a Parma è rimasto a secco di vittorie per la terza volta in quattro trasferte nella Serie A 2025/26. Questo perché, lontano dal Sinigallia, ha sconfitto solo la Fiorentina per 2-1 – inoltre, fino a inizio ottobre, i lariani avevano raccolto lo 0-1 a Bologna e l'1-1 contro l'Atalanta. In casa, gli uomini di Cesc Fabregas a ottobre si sono imposti per 2-0 contro una Juventus in piena crisi e per 3-1 contro il Verona, quartultimo in classifica.

Considerando questi risultati, il segno 1 rientra negli scenari plausibili in vista della sfida fra Napoli e Como.

Scommessa 1: 1 a quota 1.87 su Goldbet

I partenopei e i lariani sigleranno almeno due reti?

Il Napoli ospita il Como a quattro giorni dall'1-0 di Lecce, ma cinque delle sue precedenti sei gare in Serie A avevano visto almeno due marcature. In tutto ciò, lo 0-1 di Torino aveva chiuso un filotto con tre vittorie – il 3-1 di Firenze, il 3-2 contro il Pisa e il 2-1 contro il Napoli – oltre che con l'1-2 a San Siro contro il Milan. Poi, sabato, anche se fra le polemiche, era arrivato il 3-1 contro l'Inter.

I lariani, con il 3-1 contro l'Hellas Verona, hanno registrato la settima partita in nove giornate con almeno due sigilli. È vero che nella finora ultima trasferta avevano raccolto lo 0-0 a Parma, ma i ducali – prima dell'1-2 a Roma – avevano segnato tre gol a fronte di sette incassati. A fine settembre e inizio ottobre, gli undici di Fabregas avevano raccolto lontano dalle mura amiche il 2-1 contro la Fiorentina e l'1-1 contro l'Atalanta.

Per questi motivi, la combo 1 + Over 1.5 è un'opzione realistica per l'incontro a Fuorigrotta.

Scommessa 2: 1 + Over 1.5 a quota 2.33 su NetBet

Anguissa segnerà per il Napoli anche contro il Como?

Dopo quelli nell'altro 1-0 contro il Cagliari e nel 2-1 a Genova, Frank Zambo Anguissa ha deciso anche la sfida al Via del Mare contro il Lecce. Prima dell'unica rete nel successo a "corto muso" contro i salentini, il camerunese aveva anche firmato – al 67' – il terzo sigillo nel 3-1 contro l'Inter. Dunque, Anguissa negli ultimi quattro turni non ha timbrato il cartellino solo nello 0-1 in casa del Toro.

Inoltre, il Como ha concesso quantomeno una rete in sei delle finora ultime otto uscite in Serie A – e in tutte le prime tre trasferte. Prima dello 0-0 di Parma, la squadra di Fabregas aveva permesso una marcatura al Bologna, all'Atalanta – e alla Fiorentina, penultima in classifica.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Zambo Anguissa marcatore plus è da tenere d'occhio.

Scommessa 3: Zambo Anguissa marcatore plus a quota 4.70 su Lottomatica

