Il nostro esperto di scommesse prevede un incontro difficile tra due squadre in grande forma. Il Milan dovrebbe spuntarla per prenotare un posto in finale.

Pronostici Napoli - AC Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Napoli - AC Milan

Goal (GG) - Sì a quota 1.93 su bet365

1x2 - AC Milan a quota 2.65 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Christian Pulisic a quota 3.40 su Lottomatica

Quote Napoli - AC Milan

Napoli - AC Milan bet365 William Hill Lottomatica Goal (GG) - Sì 1.93 1.88 1.90 1x2 - AC Milan 2.62 2.65 2.70 Marcatore in qualsiasi momento - Christian Pulisic 3.45 3.50 3.40

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 1-2 AC Milan

Pronostico marcatore: Napoli – Rasmus Højlund; AC Milan – Christian Pulisic, Rafael Leão

Due squadre bloccate in una stretta corsa al titolo di Serie A si affrontano nelle semifinali di Supercoppa Italiana questa settimana. Questa partita mette di fronte i detentori dello Scudetto e i secondi classificati della Coppa Italia della scorsa stagione.

Il Napoli ha subito un altro piccolo calo nella sua ricerca di mantenere il titolo di campione di lega in questa stagione. Gli Azzurri sono un punto dietro l'AC Milan in Serie A dopo una sconfitta per 1-0 contro l'Udinese lo scorso weekend.

Ciò lascia gli uomini di Antonio Conte a due punti dai leader, l'Inter Milan, ancora a portata di mano. Non c'è vantaggio del campo di casa per il Napoli in questa partita. Entrambe le semifinali si svolgeranno al King Saud University Stadium di Riyadh.

L'AC Milan accoglierà con favore l'ambiente neutrale. I Rossoneri sono stati in buona forma, ma hanno perso punti in un pareggio per 2-2 in casa con il Sassuolo la scorsa settimana.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono imbattuti nelle ultime 14 partite di campionato. C'è un equilibrio tra partite in casa e in trasferta. Dopo aver mancato trofei la scorsa stagione, il Milan sarà determinato a superare il traguardo qui e competere per la Supercoppa.

Probabili formazioni Napoli - AC Milan

Napoli: Milinković-Savić, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola, Neres, Lang, Højlund

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leão

Alla pari su tutti i fronti

Entrambe le squadre hanno registrato record di punteggio simili in Serie A in questa stagione. Il Napoli ha segnato 22 gol in 15 partite, con una media di 1,47 gol a partita. Il Milan ha segnato due gol in più rispetto ai loro avversari (24), con una media di 1,60 gol a partita.

Solo l'Inter (34) ha segnato più di entrambe le squadre, mentre il Bologna (23) ha segnato un gol in più del Napoli in questa stagione. Difensivamente, sono esattamente uguali. Hanno subito 13 gol in 15 partite di campionato. È esattamente il record che ci si aspetterebbe da squadre gestite da Conte e Allegri.

Mentre sono entrambi forti in difesa, sono quasi altrettanto forti nel terzo finale. Il Milan ha visto il 53% di tutte le sue partite produrre gol su entrambi i lati. Il Napoli ha visto il 47% delle sue partite concludersi con lo stesso risultato.

Tuttavia, entrambe le ultime due uscite dei Rossoneri e due delle ultime quattro del Napoli hanno visto entrambe le squadre segnare nella giornata. Inoltre, tre degli ultimi quattro testa a testa hanno prodotto gol per entrambe le squadre.

Scommessa 1: Goal (GG) - sì a quota 1.93 su Goldbet

Il Milan ha il vantaggio

Con la partita che si svolge a Riyadh, non c'è vantaggio del campo di casa per nessuna delle due squadre. Questo potrebbe giocare a favore del Milan, che è ancora imbattuto in trasferta in Serie A. Il Napoli è stato deludente in trasferta. Ha perso quattro delle otto partite di campionato in trasferta.

Gli uomini di Conte non hanno vinto nelle loro due uscite più recenti. Hanno subito sconfitte in campionato e in Champions League. Questo solleva qualche dubbio sulla loro capacità di superare il Milan in questa partita a eliminazione diretta.

La storia suggerisce che questa partita può andare in entrambi i modi. Gli ultimi quattro incontri sono stati equamente divisi in vittorie per entrambe le squadre. Il loro scontro più recente si è svolto a settembre in Serie A quando l'AC Milan ha vinto 2-1. Questo è uno scenario probabile in questo caso.

Scommessa 2: 1x2 - AC Milan a quota 2.65 su William Hill

Pulisic si dimostra una minaccia in trasferta

Christian Pulisic è stato il giocatore stellare del Milan in questa stagione. L'attaccante americano ha segnato sette gol in campionato. Questo gli ha valso il titolo di miglior marcatore del club per la stagione. I suoi gol rappresentano il 29% del totale della squadra in Serie A quest'anno.

Sebbene non abbia segnato nell'ultima partita, ha segnato una doppietta in un cameo di 25 minuti in trasferta contro il Torino, assicurando così una vittoria per 3-2 per i Rossoneri. Tre gol nelle sue ultime quattro apparizioni indicano che è in ottima forma.

Il fatto interessante sui gol di Pulisic è che sei dei suoi sette in campionato sono arrivati tutti in trasferta. Non è intimorito dal giocare su suolo straniero ed è pronto a dare il suo contributo per il Milan in questa partita.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Christian Pulisic a quota 3.40 su Lottomatica

