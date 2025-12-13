Pronostici Milan - Sassuolo: Pulisic cerca il quarto gol in tre gare

In una gara con almeno tre reti, i nostri esperti ne prevedono almeno due del Milan contro il Sassuolo – con il ritorno al gol a San Siro di Pulisic.

Migliori pronostici di Milan - Sassuolo

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Milan - Sassuolo con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

Christian Pulisic marcatore XXL a quota 1.98 su NetBet

Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite – Sì a quota 1.73 su Lottomatica

Per la partita a San Siro, i nostri esperti prevedono quantomeno tre marcature – di cui almeno due rossonere e una di Christian Pulisic.

Quote Milan - Sassuolo

Stando alle quote dei bookmaker, il Milan parte nettamente favorito nella sfida contro il Sassuolo – i nostri esperti hanno analizzato altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano il "Diavolo" e i neroverdi al match

Il Milan ospita il Sassuolo sei giorni dopo il 3-2 in rimonta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Così il "Diavolo" ha raccolto la nona vittoria in 13 turni e la terza negli ultimi cinque. Il 2-2 a Parma prima della sosta aveva interrotto un filotto con gli 1-0 contro Roma, Inter e Lazio.

I neroverdi, invece, sabato – con il 3-1 contro una Fiorentina ferma a sei punti – hanno trovato il secondo successo in quattro gare. Ma dopo lo 0-3 sul campo di un'Atalanta allora in piena crisi, il Sassuolo al Mapei Stadium non era andato oltre il 2-2 contro il Pisa. Poi, nella finora ultima trasferta, avevano incassato lo 0-2 a Como.

Probabili formazioni di Milan - Sassuolo

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Nkunku

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Nkunku Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Volpato, Cheddira, Laurienté

Milan - Sassuolo: vedremo quantomeno tre marcature?

Lo 0-2 a Como, seguito poi dal 3-1 contro la Fiorentina, aveva chiuso un filotto con quattro sfide del Sassuolo che avevano visto quantomeno tre marcature. Dopo il 2-1 a Cagliari seguito a stretto giro dall'1-2 contro il Genoa, i neroverdi avevano macinato punti con il 3-0 a Bergamo e il 2-2 contro il Pisa.

Ora il Milan ospita la squadra di Fabio Grosso dopo il 3-2 sul campo di un Torino che aveva chiuso il primo tempo sul 2-1. Così – dopo il 2-2 a Parma nell'undicesima giornata – per la seconda volta in quattro gare di campionato del "Diavolo" si sono viste più di due marcature. A fine novembre la capolista aveva inanellato gli 1-0 contro l'Inter e contro una Lazio in difficoltà offensiva quando lontana dall'Olimpico.

Soprattutto alla luce dei risultati del Sassuolo, il segno Over 2.5 resta un'opzione realistica in vista della gara sul campo del Milan.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

Pulisic tornerà al gol anche a San Siro?

Dopo aver avuto la febbre a 39 a meno di 48 ore dalla trasferta sul campo del Torino, Christian Pulisic era subentrato al 66' sul 2-1 a favore dei granata. A un minuto dal suo ingresso in campo, lo statunitense aveva pareggiato, per poi firmare dieci minuti dopo il gol del successo rossonero.

Allo stesso tempo Pulisic ha timbrato il cartellino per la terza volta in due apparizioni in Serie A. Questo perché lo statunitense, dopo un'altra rete decisiva nell'1-0 contro l'Inter, aveva saltato la gara a San Siro con la Lazio a causa di un problema muscolare. Inoltre, prima dell'infortunio subito a ottobre con la sua nazionale, aveva insaccato complessivamente quattro volte contro Lecce, Udinese e Napoli.

Per questi motivi, il segno Christian Pulisic marcatore XXL è un'opzione plausibile in vista della gara fra i rossoneri e i neroverdi.

Scommessa 2: Christian Pulisic marcatore XXL a quota 1.98 su NetBet

Milan - Sassuolo con almeno due marcature rossonere e al massimo una neroverde?

Per esempio, il Sassuolo nel 3-1 contro la Fiorentina ultima in classifica ha concesso meno di due reti per la seconda volta in cinque turni. Oltretutto il 3-0 sul campo dell'Atalanta era arrivato fra due gare contro altrettante formazioni nella zona retrocessione, con l'1-2 contro il Genoa e il 2-2 contro il Pisa. Poi, nella più recente trasferta, gli undici di Grosso avevano subìto lo 0-2 di Como.

Invece il Milan, nel 3-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha incassato più di una rete per la seconda volta in sei giornate. In tutto ciò, fra il 2-2 contro il Pisa e quello a Parma, il "Diavolo" aveva visto l'1-1 a Bergamo e l'1-0 contro la Roma. Sarebbero seguiti gli altri 1-0 contro Inter e Lazio.

Tutto sommato, il mercato Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite – Sì è un'opzione plausibile in vista dell'incontro fra il Milan e il Sassuolo.

Scommessa 3: Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite – Sì a quota 1.73 su Lottomatica

+