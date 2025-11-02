Pronostici Milan - Roma: Equilibrio in vista al Meazza

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per il Milan in una gara contro la Roma che vedrà complessivamente dalle due alle quattro marcature.

Migliori pronostici di Milan - Roma

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Milan - Roma, con le quote dei mercati esplorate dai nostri esperti:

Goal a quota 1.87 su Goldbet

Goal + Under 4.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal a quota 2.23 su NetBet

Per la partita fra Milan e Roma, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per i padroni di casa, con dalle due alle quattro reti e firme da entrambe le parti.

Quote Milan - Roma

I principali bookmaker vedono il Milan favorito nel big match contro la Roma, ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Come arrivano i rossoneri e i giallorossi al match

Il Milan ospita la Roma a cinque giorni dal 2-2 a Bergamo, che ha visto il "Diavolo" pareggiare per la terza volta in quattro turni. Dopo il 2-1 contro il Napoli, che aveva chiuso settembre, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno sconfitto – con lo stesso risultato – solo una Fiorentina in piena crisi. Prima e dopo la sfida contro i gigliati, il "Diavolo" aveva collezionato l'1-1 in casa della Juventus e, una settimana dopo, il 2-2 contro il Pisa.

La Roma, invece, giunge al Meazza forte di cinque successi nelle ultime sei giornate. Ma nell'unica sfida contro una squadra della prima metà della classifica ha incassato lo 0-1 all'Olimpico contro l'Inter, arrivato dopo il 2-1 in rimonta di Firenze. Poi, la squadra di Gian Piero Gasperini ha inanellato l'1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e, mercoledì, il 2-1 contro il Parma.

Probabili formazioni di Milan - Roma

Milan: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Gimenez

Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Gimenez Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Pellegrini, Dybala

Milan - Roma: entrambe insaccheranno almeno una volta?

Prima dell'1-1 nel derby in casa dell'Atalanta, altre tre gare del Milan – da fine settembre – avevano visto firme di entrambe le squadre. In tutto ciò, lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus, che aveva aperto ottobre, era arrivato a cavallo tra i 2-1 contro Napoli e Fiorentina. Sarebbe poi seguito, il 24 ottobre, il 2-2 contro il Pisa, terzultimo in classifica.

La Roma giunge a San Siro a quattro giorni dal 2-1 contro un Parma che, all'Olimpico, ha firmato il suo quarto sigillo in nove giornate. Così, per la seconda volta nel giro di quattro uscite dei giallorossi in Serie A, abbiamo assistito a reti su entrambi i fronti. Archiviato il 2-1 contro la Fiorentina prima della sosta, gli undici di Gian Piero Gasperini avevano visto lo 0-1 contro l'Inter e l'1-0 contro il Sassuolo.

Tutto sommato, il segno Goal rientra fra gli scenari plausibili nell'incontro fra Milan e Roma.

Scommessa 1: Goal a quota 1.87 su Goldbet

I rossoneri e i giallorossi sigleranno al massimo quattro reti?

Con l'1-1 a Bergamo, sono cinque le partite del Milan in sei giornate che hanno registrato fino a quattro marcature. In quattro delle ultime cinque, entrambe le contendenti hanno timbrato il cartellino – con in mezzo lo 0-0 contro la Juventus. Il pari allo Stadium, arrivato dopo il 2-1 contro il Napoli, era stato seguito dal 2-1 contro la Fiorentina e dal 2-2 contro il Pisa.

Dal canto suo, tutte le gare ufficiali della Roma hanno visto meno di quattro sigilli. A ottobre è accaduto nei 2-1 in casa della Fiorentina e, mercoledì, contro il Parma – oltreché, prima ancora, nel 2-0 contro l'Hellas Verona. In mezzo, i giallorossi avevano registrato lo 0-1 contro l'Inter, seguito dall'1-0 contro il Sassuolo.

Alla luce di questi risultati, la combo Goal + Under 4.5 è da tenere d'occhio per scommesse sulla gara di San Siro.

Scommessa 2: Goal + Under 4.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Milan - Roma con almeno due gol e un risultato utile per il "Diavolo"?

Dopo l'1-2 incassato al ritorno di Massimiliano Allegri contro la Cremonese, il Milan ha collezionato finora cinque successi e tre pareggi. Questi ultimi sono arrivati tutt'e tre a ottobre, ma – il 2-2 contro il Pisa a parte – contro squadre della top 10. Dopo lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus, il "Diavolo" ha trovato l'1-1 contro un'Atalanta nona in classifica. Il più recente successo risale invece al 19 ottobre: con il 2-1 al Meazza contro la Fiorentina aveva prolungato la crisi viola.

Inoltre, la Roma – dopo l'1-0 contro il Bologna al debutto di Gasperini – in sette turni ha affrontato squadre della seconda metà della graduatoria. Lo 0-1 contro un'Inter a meno tre dai giallorossi aveva chiuso una striscia con l'1-0 contro la Lazio, il 2-0 contro l'Hellas Verona e il 2-1 contro la Fiorentina. Per poi inanellare, a fine ottobre, l'1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e il 2-1 contro il Parma.

Considerando questi rendimenti, la combo Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal è un'opzione realistica in vista della gara fra i rossoneri e i giallorossi.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal a quota 2.23 su NetBet

