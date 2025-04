Ecco i pronostici per Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia: gli esperti vedono i nerazzurri leggermente favoriti

Quote Milan-Inter

L’Inter affronta il Milan forte di quattro successi negli ultimi cinque turni in Serie A, nei quali si inserisce anche il pareggio per 1-1 a Napoli. I rossoneri, invece, sono reduci da una battuta d'arresto maturata proprio sul campo dei Partenopei, dove hanno subìto la quarta sconfitta in sei gare di campionato. I principali bookmaker vedono i nerazzurri favoriti per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Pronostici Milan-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Milan-Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ecco alcune quote:

Over 1.5 gol ospite a 1.92 su Goldbet

Doppia chance X2 + Under 3.5 gol a quota 1.97 su NetBet

Doppia chance X2 + Multigol 1-3 a quota 2.20 su Lottomatica

I nostri esperti vedono la "Beneamata" leggermente favorita contro il "Diavolo" e si aspettano al massimo tre gol.

Come arrivano i Rossoneri e Nerazzurri al Derby

Il Milan disputa il Derby di Coppa Italia contro l’Inter tre giorni dopo l’1-2 subìto domenica in casa del Napoli. I Partenopei hanno così inflitto ai Rossoneri la quarta sconfitta in sei turni di campionato. Se consideriamo anche le sfide di Champions League contro il Feyenoord, gli uomini di Sérgio Conceição hanno vinto solo tre delle ultime dieci partite ufficiali disputate.

Oltretutto, il Milan in questa fase ha avuto la meglio solo contro tre formazioni della seconda parte della classifica. Dopo l’1-0 sul Verona, erano arrivati i successi in rimonta a Lecce (3-2) e, il 15 marzo, contro il Como (2-1). Nel suo quarto di Coppa Italia disputato il 5 febbraio, i Rossoneri si erano imposti per 3-1 contro la Roma.

L’Inter, che nel suo quarto aveva sconfitto il 25 febbraio la Lazio per 2-0, giunge al Derby forte di quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. La squadra di Simone Inzaghi aveva lasciato punti esclusivamente nella sfida Scudetto disputata il 1° marzo a Napoli. Successivamente i nerazzurri hanno inanellato in Serie A il 3-2 contro il Monza, il 2-0 sul campo dell’Atalanta e domenica il 2-1 contro l’Udinese.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez

Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic

L’Inter siglerà almeno due reti anche contro il Milan?

A partire dal 2-0 contro la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia, sei delle ultime sette gare ufficiali dell’Inter hanno visto almeno due reti dei nerazzurri. L’unica eccezione risale al 1° marzo, quando avevano ottenuto un 1-1 nella sfida Scudetto di Napoli.

Dopodiché gli uomini di Simone Inzaghi hanno inanellato in Serie A un 3-2 contro il Monza, un 2-0 a Bergamo e domenica un 2-1 contro l’Udinese. In Champions League, la Beneamata aveva festeggiato contro il Feyenoord un 2-0 a Rotterdam e un 2-1 a San Siro.

Inoltre, il Milan ha concesso due gol in cinque delle sue più recenti sei uscite in Serie A. Ciò non è accaduto solo in due 1-2 contro altre due formazioni in zona Champions come il Bologna e il Napoli. I Rossoneri avevano, per esempio, subìto più di una rete anche nel 3-2 a Lecce e prima ancora sul campo del Toro (1-2).

Nell’unica eccezione, un 2-1 a San Siro contro il Como del 15 marzo, i lariani avevano chiuso il primo tempo in vantaggio. In più, una sfida contro una neopromossa come il Como, oggi 13°, offre pochi riferimenti utili in vista di questo derby. Alla luce di questi numeri, l’Over 1.5 ospite appare uno scenario realistico per il Derby della Madonnina.

Nerazzurri favoriti, quanti gol regalerà questa sfida?

Dunque, Milan e Inter arrivano con stati di forma diametralmente opposti al Derby d’andata nella semifinale di Coppa Italia. I Rossoneri, oltre alle quattro sconfitte nei sei turni di campionato, hanno conquistato due vittorie in rimonta a Lecce (3-2) e contro il Como (2-1): un bilancio un po' magro.

La gara contro i Salentini era stata l’unica delle ultime nove uscite in Serie A con più di tre reti segnate dai rossoneri. Oltretutto, il Milan aveva approfittato di un autogol al 68° minuto. Poi il "Diavolo" ha registrato il successo contro i lariani e domenica l’1-2 sul campo del Napoli, segnando solamente all’84°.

L’Inter contro l’Udinese ha festeggiato la quinta vittoria in sette turni in Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi in questo frangente non hanno vinto solo contro la Juventus (sconfitta per 1-0 a Torino) e nella sfida Scudetto a Napoli, finita 1-1.

Il fine settimana successivo al rocambolesco 3-2 contro il Monza era arrivato il 2-0 di Bergamo. Considerando anche un 2-1 contro la Fiorentina e un 1-0 contro il Genoa di febbraio, che confermano la forma dell'Inter e la tendenza a partite che si chiudono con meno di 3 gol, il segno X2 + Under 3.5 gol appare un’opzione sensata per il derby al Meazza.

Vedremo quantomeno una rete nel Derby di Coppa Italia a San Siro?

Tutte le ultime nove gare di campionato del Milan si sono chiuse con almeno un gol e al massimo tre reti complessive. L’unica eccezione, il 3-2 di Lecce, aveva chiuso una serie con tre 1-2 subiti in casa del Torino, a Bologna e contro la Lazio. A seguire gli uomini di Sergio Conceição hanno registrato il 2-1 contro il Como e domenica la sconfitta per 1-2 a Napoli.

Dopo lo 0-1 incassato a febbraio allo Stadium contro la Juventus, l’Inter ha ottenuto in campionato quattro successi e l’1-1 di Napoli. Dunque, anche in tutte le più recenti cinque uscite della capolista in Serie A, sono arrivate marcature da parte dei nerazzurri. L’unica gara in questa fase con più di tre gol era stata il 3-2 contro il Monza – poi sono arrivati il 2-0 sul campo dell’Atalanta e il 2-1 contro l’Udinese.

Per questi motivi, il segno X2 + Multigol 1-3 rientra nelle scelte sensate in vista della gara d’andata fra Milan e Inter.

