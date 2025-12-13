Pronostici Metz - PSG: i Parigini colpiti dagli infortuni brillano comunque

Ci si aspetta che il PSG torni a vincere contro il Metz, ultimo in classifica, quando si incontreranno sabato alle 19:00.

Pronostici Metz - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Metz - PSG

No Goal (NG) a quota 2,05 su Lottomatica

Oltre 3,5 gol a quota 1,87 su Goldbet

Khvicha Kvaratskhelia a segnare o assistere a quota 1,99 su William Hill

Quote Metz vs PSG

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Metz 0-4 PSG

Pronostico marcatore: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos x2, João Neves

Il Metz sta attraversando un periodo difficile in Ligue 1. Un breve periodo di successo a fine ottobre/novembre aveva dato loro speranza. Tuttavia, la normalità è tornata e hanno perso le ultime tre partite. Con 34 gol subiti finora, hanno di gran lunga il peggior record difensivo del campionato.

Il Paris Saint-Germain non è stato dominante come al solito questa stagione. Un pareggio contro l'Athletic Club a metà settimana è stato il loro ultimo passo falso. Hanno perso punti sei volte dall'inizio di ottobre. Gli infortuni sono stati un problema, ma come dimostrato dalla vittoria per 5-0 contro il Rennes, possono ancora essere un avversario temibile.

Probabili formazioni Metz - PSG

Metz:Fischer, Colin, Gbamin, Sané, F. Touré, Traoré, Deminguet, Sabaly, Hein, Tsitaishvili, Diallo

PSG:Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Mayulu, Vitinha, Neves, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Caccia al clean sheet

La campagna 2025/26 non è andata completamente secondo i piani per il PSG. I campioni in carica della Champions League si trovano secondi in Ligue 1. Hanno perso molti più punti del previsto. Difensivamente, non sono stati solidi come la scorsa stagione. Gli infortuni hanno contribuito, con alcuni giocatori importanti fuori a diversi punti.

Si dirigono verso Metz con Lucas Chevalier, Lucas Beraldo e possibilmente Marquinhos, che si uniscono alla lista degli assenti. Altri come Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé e Désiré Doué sono stati assenti, anche se Doué è tornato in panchina a metà settimana.

Gli ospiti saranno senza Pape Sy. Rimangono dubbi su Urie-Michel Mboula e Joseph Mangondo. Stéphane Le Mignan e la sua squadra affronteranno un compito difficile contro i parigini, dato il loro terribile record negli scontri diretti. Dopo due clean sheet consecutivi, il PSG dovrebbe ottenerne un altro in questa partita e raggiungere 16 vittorie consecutive in questo confronto.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 2,05 su Lottomatica

Il PSG supera il Metz perforabile

Il PSG non ha problemi a trovare la rete. Anche con giocatori come Dembélé e Doué fuori, ci sono riusciti — solo non con la stessa regolarità. Resta da vedere chi sarà scelto al Stade Saint-Symphorien. Ogni giocatore sarà fiducioso delle proprie capacità. Al contrario, il Metz ha un pessimo record difensivo e ha subito sette gol nelle ultime tre partite.

Se Auxerre e Brest possono segnare tre gol ai Les Grenats, gli uomini di Luis Enrique dovrebbero essere in grado di fare lo stesso. Dembélé è stato assente in UCL a causa di una malattia, ma potrebbe tornare. Giocatori come Doué e Bradley Barcola potrebbero anche essere della partita. Dopo che les Rouge-et-Blues hanno battuto il Rennes 5-0 la scorsa settimana, il Metz potrebbe subire un destino simile.

Scommessa 2: Oltre 3,5 gol a quota 1,87 su Goldbet

Dalla Georgia con amore

Khvicha Kvaratskhelia si è ancora una volta messo in mostra quando richiesto questa stagione. Il georgiano ha segnato sei gol e assist nelle sue ultime sette partite di Ligue 1. Ne ha fatti anche quattro in cinque partite di UCL. Essendo una parte fondamentale della squadra di Enrique, il Metz farà fatica a contenerlo sabato. Inclusa la Coppa del Mondo per Club, Kvaratskhelia ha in media un gol o un assist ogni due partite nel 2025/26.

È stato particolarmente letale di recente. Gran parte del gioco offensivo del PSG ruota attorno a lui. Anche se non è l'unica minaccia per i gol dei giganti francesi, è sicuramente il giocatore offensivo più in forma che hanno al momento. Siamo sicuri che avrà un impatto anche in Lorena. Sarà ansioso di affrontare una difesa così perforabile.