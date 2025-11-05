Il nostro esperto di scommesse prevede un pareggio tra due squadre che mostrano una forma incostante, soprattutto in Europa.

Pronostici Marsiglia - Atalanta: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Marsiglia - Atalanta

Goal (GG) a quota 1.53 su bet365

Marcatore in qualsiasi momento - Pierre-Emerick Aubameyang a quota 2.75 su NetBet

1x2 - Pareggio a quota 3.65 su Lottomatica

Quote Marsiglia - Atalanta

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Marsiglia 1-1 Atalanta

Pronostico marcatore: Marsiglia – Pierre-Emerick Aubameyang; Atalanta – Ademola Lookman

L'Olympique Marsiglia sta vivendo una buona seconda stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi. L'ex allenatore del Brighton ha portato la sua squadra di Ligue 1 al secondo posto in campionato. Con solo due punti di distanza dal PSG, l'OM sarà ansioso di puntare al titolo.

Tuttavia, stanno ancora cercando di ottenere la loro seconda vittoria in Champions League della stagione nel loro quarto tentativo. I padroni di casa entrano in questo turno di partite esattamente a metà percorso, attualmente al 18° posto nella classifica a 36 squadre.

Hanno accumulato solo tre punti, ma hanno la possibilità di superare i loro avversari con una vittoria qui. La campagna domestica dell'Atalanta è stata deludente. Sebbene non siano caduti nella zona retrocessione, hanno pareggiato troppe volte, lasciandoli a metà classifica della Serie A.

Tuttavia, la loro forma europea è stata leggermente migliore, ma come i loro ospiti, stanno cercando di assicurarsi la loro seconda vittoria della campagna. La sconfitta nel fine settimana contro l'Udinese non ha ispirato fiducia per gli uomini di Ivan Juric in vista della quarta giornata di Champions League.

Probabili formazioni Marsiglia - Atalanta

Marsiglia: Rulli, Media, Pavard, Aguerd, Murillo, Weah, O’Riley, Vermeeren, Greenwood, Paixao, Aubameyang

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Hien, Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Krystovic

Le statistiche indicano gol da entrambe le parti

Il Marsiglia è stato efficiente davanti alla porta in Champions League, avendo segnato sei gol in tre partite, con una media di due a partita. In quattro delle loro ultime cinque partite, entrambe le squadre hanno segnato in tutte le competizioni.

Nel frattempo, l'opposizione ha segnato un minimo di due gol in quelle quattro partite. De Zerbi dovrà affrontare questi problemi difensivi mercoledì sera. Nonostante l'Atalanta abbia segnato solo due volte in tre partite di UCL, l'elevato numero di gol subiti dai padroni di casa darà loro fiducia.

In cinque delle ultime sei partite de La Dea in cui è stato segnato almeno un gol, entrambe le squadre sono riuscite a segnare. Inoltre, entrambe le squadre sono riuscite a trovare la rete nel loro ultimo incontro allo Stade Vélodrome.

I padroni di casa hanno mantenuto solo due reti inviolate nelle loro ultime 24 partite di UCL, quindi i visitatori potrebbero segnare in questa partita.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.53 su bet365

Una carriera rinvigorita

Pierre-Emerick Aubameyang sembra aver rinvigorito la sua carriera dopo un breve passaggio alla Saudi Pro League. Nel suo precedente periodo con l'OM, l'attaccante ha segnato 10 gol e registrato tre assist in 13 partite di Europa League.

Quest'anno, l'ex giocatore dell'Arsenal ha già quattro partecipazioni a gol in tre partite di UCL (G1, A3). Ha trovato la rete sei volte nelle sue ultime otto apparizioni sia per club che per nazionale.

Di conseguenza, sarà una minaccia per gli ospiti e potrebbe assicurare il punto cruciale per il Marsiglia.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Pierre-Emerick Aubameyang a quota 2.75 su NetBet

Specialisti del pareggio per ottenere un risultato familiare

Il Marsiglia è il favorito per vincere questa partita poiché gioca in casa. Sono imbattuti in 14 delle loro ultime 15 uscite casalinghe in tutte le competizioni. Tuttavia, non hanno ancora sconfitto la squadra di Serie A in una partita ufficiale.

L'Atalanta ha eliminato famosamente i padroni di casa dalla semifinale di Europa League nel 2024, andando a conquistare il trofeo. Curiosamente, la partita in Francia si è conclusa con un pareggio 1-1. Gli italiani non hanno mai vinto una partita ufficiale in Francia in quattro tentativi (D2, L2).

Inoltre, La Dea è riuscita a ottenere solo una vittoria in trasferta in tutta questa stagione. Prima della sconfitta dello scorso weekend, l'Atalanta ha pareggiato cinque partite consecutive in tutte le competizioni. Questo è un indizio che sono difficili da battere e che faticano anche a trovare la rete.

Pertanto, c'è una grande possibilità che i Focesi e La Dea si annullino a vicenda in questa partita.