Pronostici Manchester United - Bournemouth: vittoria cruciale per Amorim

Migliori scommesse per Manchester United - Bournemouth

Manchester United vincente a quota 1.80 con Lottomatica

Over 3.5 gol a quota 2.37 con Goldbet

Antoine Semenyo segna o assiste a quota 2.15 con Netbet

Quote Manchester United vs Bournemouth

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 3-1 Bournemouth

Pronostico marcatore: Manchester United – Mbeumo, Mount, Fernandes; Bournemouth – Semenyo

Il Manchester United torna a Old Trafford lunedì sera per ospitare un AFC Bournemouth che fatica in trasferta. Gli uomini di Ruben Amorim sono stati frustrati nelle ultime due partite casalinghe di campionato. I Red Devils hanno perso 1-0 contro l'Everton, che giocava in dieci, seguito da un pareggio 1-1 con il West Ham United, con gli Hammers che hanno segnato un gol nel finale per pareggiare. Tuttavia, lo United ha una media di 1,86 punti per partita casalinga in questa stagione. Old Trafford sta mostrando segni del suo antico splendore. Curiosamente, lo United ha segnato per primo solo nel 29% delle partite casalinghe, quindi spesso ha dovuto mostrare grinta per rimontare e vincere.

L'AFC Bournemouth ha subito pesanti sconfitte nelle ultime tre trasferte. La loro sconfitta più recente è stata per mano del neo-promosso Sunderland. Prima di questo, erano stati dominati 4-0 dall'Aston Villa e 3-1 dal Manchester City. Gli uomini di Andoni Iraola hanno una media di soli 0,71 punti per partita in trasferta finora in questa stagione. Eppure, le loro partite sono state molto divertenti. Le partite in trasferta dei Cherries hanno visto una media di 4,29 gol per partita finora in questa stagione.

Probabili formazioni Manchester United - Bournemouth

Manchester United:Lammens, Mazraoui, Shaw, de Ligt, Dalot, Diallo, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Zirkzee

Bournemouth:Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Adams, Scott, Jimenez, Semenyo, Tavernier, Evanilson

Sostenere lo United per portare a termine il lavoro

Considerando i recenti problemi in trasferta del Bournemouth e il miglioramento del record casalingo del Manchester United, una vittoria casalinga è l'esito più probabile. Lo United ha perso le ultime due partite casalinghe contro il Bournemouth con un margine di 3-0. Tuttavia, sono più formidabili nella fase offensiva questa stagione. Con giocatori come Mbeumo e

Cunha, che è di nuovo in forma, saranno in grado di ferire i Cherries in transizione. Sostenere lo United a una quota di favorito è qualcosa che molti hanno evitato negli ultimi anni. Tuttavia, la loro forma casalinga e la fragilità del Bournemouth lontano dal Dorset suggeriscono che vale la pena scommettere.

Scommessa 1: Manchester United vincente a quota 1.80 con Lottomatica

Quattro o più gol previsti

Sei delle ultime sette partite in trasferta dell'AFC Bournemouth hanno visto quattro o più gol. Attualmente subiscono una media di 2,71 gol per partita in trasferta e segnano 1,57 gol per partita in trasferta. La media attuale di gol per partita casalinga del Manchester United è 1,71.

Nel frattempo, stanno sottoperformando rispetto al loro xG di 2,02 per partita casalinga. Pertanto, la possibilità di scommettere su quattro o più gol a una probabilità di solo 42,19% è davvero sorprendente. Tuttavia, questa percentuale dovrebbe essere molto più vicina a un lancio di moneta.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.37 con Goldbet

Semenyo sarà l'attaccante in forma a Old Trafford

Antoine Semenyo è attualmente uno degli attaccanti più chiacchierati della Premier League. Il 25enne attaccante del Bournemouth ha contribuito a nove gol in 14 presenze in Premier League finora in questa stagione. Semenyo ha una percentuale di successo del 64,28% per contributi a gol per partita in questa stagione.

Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano che ha solo il 46,51% di probabilità di segnare o assistere lunedì sera. Se il Bournemouth dovesse segnare, è molto probabile che Semenyo sia coinvolto in qualche modo.