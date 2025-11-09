Pronostici Manchester City - Liverpool: il City trionferà in un classico da capogiro

Entrambe le squadre sanno che devono vincere per tenere il passo con i capolista dell'Arsenal. Chi emergerà vittorioso all'Etihad Stadium?

Quote Manchester City vs Liverpool

Migliori scommesse per Manchester City - Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Man City – Haaland x2, Cherki; Liverpool – Ekitike, Salah

Una sfida affascinante tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Liverpool, terzo, si svolgerà domenica all'Etihad Stadium. Il City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, mentre il Liverpool ha perso quattro delle ultime cinque partite.

Il City sembra stia accumulando slancio, in gran parte grazie alla solidità di Donnarumma in porta, al ritorno in forma di Rodri e alla vena realizzativa di Haaland. Il talismano norvegese ha segnato 13 gol in dieci partite di Premier League in questa stagione e cinque gol in quattro partite di Champions League.

Hanno segnato 20 gol nelle prime 10 partite del 2025/26, affermandosi come i migliori marcatori del campionato, subendo solo otto gol in quel periodo. Anche il loro successo europeo ha migliorato la fiducia della squadra. Sono rimasti imbattuti nella fase di campionato, vincendo tre partite e pareggiandone una.

Il Liverpool ha interrotto una serie di quattro sconfitte in Premier League la scorsa settimana. La loro vittoria sull'Aston Villa è stata fondamentale, poiché erano stati eliminati dalla Premier League. Hanno costruito su questo successo con una storica vittoria casalinga per 1-0 sul Real Madrid martedì sera.

Il tecnico dei Reds, Arne Slot, sarà probabilmente soddisfatto dei due clean sheet consecutivi. Il ritorno di Andrew Robertson come terzino sembra aver aggiunto stabilità alla difesa dei Reds. Tuttavia, il Manchester City è una proposta diversa. Le loro minacce offensive su entrambe le fasce, così come il punto focale centrale imponente di Haaland, li rendono una forza formidabile.

Probabili formazioni Manchester City - Liverpool

Manchester City: Donnarumma; O’Reilly, Nunes, Dias, Gvardiol, Rodri, Gonzalez, Cherki, Doku, Foden, Haaland

Liverpool: Mamardashvili; Robertson, Bradley, van Dijk, Konate, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

City per compromettere le speranze di titolo del Liverpool

Sebbene il Liverpool sia imbattuto nelle ultime quattro partite contro il City e abbia vinto due partite consecutive, è probabile che questa partita si concluda con una vittoria casalinga. Il City ha segnato 13 dei suoi gol in campionato in casa in questa stagione, dimostrando di essere una forza offensiva irresistibile all'Etihad.

Il City ha segnato per primo in otto delle ultime 10 partite. Se rompessero l'equilibrio contro il Liverpool, potrebbe essere un pomeriggio lungo per i Reds. Inoltre, gli uomini di Slot hanno concesso il primo gol in sette delle ultime nove partite, quindi è uno scenario probabile basato sulla forma attuale.

Tuttavia, gli uomini di Pep Guardiola non hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi 13 scontri con il Liverpool. Quindi, è improbabile che i Reds perdano senza segnare. Tuttavia, una vittoria con molti gol con un margine di un gol è l'esito più probabile.

Atteso un incontro da un capo all'altro

Quattro degli ultimi otto incontri tra City e Liverpool all'Etihad Stadium hanno visto quattro o più gol. I mercati delle scommesse indicano che c'è meno del 50% di probabilità che ciò accada domenica pomeriggio. Infatti, suggeriscono che c'è solo il 45,45% di possibilità che vengano segnati quattro o più gol.

Sebbene il Liverpool abbia migliorato la sua difesa nelle ultime due partite, sembra ancora fragile in difesa. Tocca ai migliori marcatori della Premier League sfruttare queste debolezze e aumentare la pressione su Arne Slot.

Il City ha segnato quattro gol all'Etihad martedì sera nella vittoria per 4-1 contro il Borussia Dortmund. Hanno anche segnato tre gol contro il Bournemouth in gran forma e cinque gol contro il neo promosso Burnley. Oltre 3.5 gol sembra un esito molto realistico dato che anche il Liverpool ha un forte attacco.

Scommettere su Haaland per mettere sotto pressione la porta di Mamardashvili

Erling Haaland è stato in ottima forma realizzativa ultimamente. Tanto che i mercati delle scommesse hanno rimosso qualsiasi valore potenziale nel puntare su di lui per segnare in qualsiasi momento.

Tuttavia, il norvegese ha una media di 4,51 tiri a partita finora in questa stagione. C'è una probabilità del 52,63% che registri quattro o più tiri contro il Liverpool, rendendo questa la scommessa di valore da questo trio di pronostici Man City - Liverpool.

Con i gol probabili su entrambi i lati, Haaland è probabilmente la principale minaccia per il City. Si trova nel 99° percentile per tiri effettuati e tiri in porta in Premier League in questa stagione. Sta anche convertendo quasi un terzo (30,23%) dei suoi tiri in gol.