Il City è imbattuto negli ultimi cinque incontri ufficiali con il Brentford. Inoltre, in otto delle ultime nove partite del City sono stati segnati tre o più gol.

Pronostici Manchester City - Brentford: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Brentford

Man City – Man City (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 1.93 con bet365

Goal (GG) a quota 1.80 con NetBet

Oltre 3.5 gol a quota 2.30 con Lottomatica

Quote Manchester City - Brentford

Manchester City - Brentford bet365 NetBet Lottomatica Man City – Man City (Primo Tempo – Tempo Completo) 1.93 1.91 1.95 Goal (GG) 1.79 1.80 1.75 Oltre 3.5 gol 2.29 2.33 2.30

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-1 Brentford

Pronostico marcatore: Man City – Cherki, Haaland x2

Manchester City e Brentford si affrontano mercoledì sera all'Etihad Stadium per un posto nelle semifinali della EFL Cup. Non sorprende che il City sia il grande favorito pre-partita per raggiungere le semifinali, grazie alla sua ottima forma prima di questo incontro. Ha vinto cinque delle ultime sei partite di EPL ed è comodamente il miglior attacco del campionato, avendo segnato 38 gol in 16 partite.

Sebbene Guardiola sia noto per ruotare la sua squadra per la EFL Cup, sa anche quando schierare i suoi giocatori più forti. Con la squadra a sole due vittorie dalla finale della EFL Cup, il suo undici titolare potrebbe essere più forte del solito. Omar Marmoush è impegnato con la nazionale, quindi Guardiola potrebbe non avere altra scelta che schierare Erling Haaland.

Il Brentford è stato incredibilmente incostante finora in questa stagione. Ha pareggiato solo due delle sue 16 partite di EPL, quindi raramente c'è una via di mezzo nelle loro prestazioni. Non ha vinto tre partite di EPL, ma Keith Andrews vedrà questa sfida come un'opportunità senza rischi per conquistare un trofeo. Le Api non sono favorite, ma una vittoria qui le avvicinerebbe a una finale a Wembley. Il Brentford è eccellente nei calci piazzati, quindi potrebbe mettere in difficoltà il Manchester City. Sei dei 16 gol subiti dal City nella EPL 2025/26 sono arrivati da palle inattive.

Probabili formazioni Manchester City - Brentford

Manchester City: Trafford, Lewis, Ait-Nouri, Gvardiol, Stones, Aké, Foden, Cherki, Bobb, Gonzalez, Haaland

Brentford: Kelleher, Kayode, Henry, Collins, van den Berg, Damsgaard, Janelt, Ouattara, Lewis-Potter, Jensen, Thiago

Il City parte forte e costruisce il suo vantaggio

Il record in trasferta del Brentford in questa competizione è scarso. Ha perso quattro delle ultime cinque partite in trasferta nel torneo. Inoltre, il Manchester City li ha sconfitti sei volte negli ultimi nove incontri ufficiali. Il City è stato in vantaggio all'intervallo in quattro delle ultime cinque partite. Inoltre, le Api non hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite.

Basandoci sui dati sopra, è probabile che il City vinca la partita e sia in vantaggio all'intervallo. Questo offre un valore migliore per una vittoria del City. I mercati delle scommesse indicano solo una probabilità del 51,28% di una vittoria HT-FT del City, rispetto al 73% di probabilità di vincere a tempo pieno.

Scommessa 1: Man City – Man City (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 1.93 con bet365

La rotazione del portiere offre una possibilità ai visitatori

Sebbene la difesa del Manchester City sia molto migliorata questa stagione, concede ancora più di un gol a partita in media nella EPL. Se Guardiola cambia la sua formazione per mercoledì, potrebbe influire nuovamente sull'organizzazione difensiva. Il portiere James Trafford potrebbe essere pronto a giocare, avendo partecipato al turno precedente contro lo Swansea.

Non è allo stesso livello di Gianluigi Donnarumma, che si è dimostrato uno degli acquisti più ispirati dell'EPL in estate. Trafford ha subito 1,33 gol per 90 minuti con la maglia del City da quando è tornato da Turf Moor. È nell'88° percentile per parate-tiri affrontati, ma gli manca la presenza imponente di Donnarumma. Il Brentford ha anche segnato in due delle ultime tre visite all'Etihad Stadium.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.80 con NetBet

Scommettere su quattro o più gol in questo quarto di finale

Utilizzando i dati sulla produzione offensiva e i record difensivi di entrambe le squadre, puntare su quattro o più gol sembra logico. Il City ha segnato in media 2,67 gol nell'EFL Cup, mentre il Brentford ha una media di 1,33 gol segnati nella stessa competizione. Anche se Pep Guardiola cambierà il suo undici titolare per affrontare le Api a metà settimana, ha comunque a disposizione molto talento offensivo.

Con Omar Marmoush impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, Erling Haaland potrebbe essere scelto per guidare l'attacco mercoledì sera. Se Haaland è in campo, è probabile che questa partita presenti molti gol. Il norvegese ha segnato un'altra doppietta domenica nella comoda vittoria per 3-0 del City contro il Crystal Palace.