Pronostici Manchester City - Bayer Leverkusen: gli ospiti evitano la sconfitta

Il City di Pep Guardiola spera di riprendersi dalla sconfitta contro il Newcastle in EPL con una vittoria casalinga contro il Bayer Leverkusen in UCL, che darebbe una spinta al morale.

Pronostici Manchester City - Bayer Leverkusen: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen +2 (handicap 3-way) a quota 2.20 con Goldbet

Under 3.5 gol a quota 1.83 con NetBet

Patrik Schick marcatore in qualsiasi momento a quota 4.10 con Lottomatica

Quote Manchester City - Bayer Leverkusen

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 2-1 Bayer Leverkusen

Pronostico marcatore: Manchester City– Haaland, Doku; Leverkusen – Schick

Il Bayer Leverkusen si reca a Manchester martedì sera. Ha disperatamente bisogno di un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta di UCL.

Il City ha raccolto dieci punti nelle prime quattro partite della fase a gironi di UCL finora in questa stagione. Attualmente è al quarto posto ed è in buona posizione per assicurarsi un piazzamento tra le prime otto, il che lo qualificherebbe immediatamente per le fasi a eliminazione diretta.

Affrontano il Leverkusen per la prima volta nella storia questa settimana. Guardiola probabilmente sarà senza il centrocampista stellare Rodri, che sta recuperando da un problema al tendine del ginocchio ed è considerato altamente dubbioso. Guardiola probabilmente cambierà la formazione dopo la sconfitta di sabato a Newcastle. Giocatori come John Stones e Savinho sono in linea per partire a metà settimana.

Il Bayer Leverkusen è al 21° posto nella classifica della fase a gironi di UCL dopo quattro partite. Ha cinque punti ed è solo tre posizioni sopra il taglio del 24° posto per i playoff a eliminazione diretta.

Il Leverkusen è terzo nella Bundesliga tedesca e ha quattro vittorie in cinque partite a livello domestico. La sua media è quasi di tre gol a partita a livello domestico, ma ha segnato solo sei gol in quattro partite di UCL. Il suo problema maggiore è stato mantenere inviolata la porta avversaria, subendo una media di 2,5 gol a partita.

Probabili formazioni Manchester City - Bayer Leverkusen

Manchester City: Donnarumma, Ait-Nouri, Lewis, Gvardiol, Stones, Savinho, Gonzalez, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Bayer Leverkusen: Flekken, Tella, Belocian, Bade, Quansah, Maza, Grimaldo, Garcia, Poku, Tillman, Schick

Il Leverkusen evita la sconfitta con più di un gol di margine

Il mercato handicap 3-way è la nostra migliore scommessa per valore martedì sera. Sostenere gli ospiti con un handicap di +2 sembra la strada giusta. I mercati delle scommesse danno ai tedeschi una probabilità del 45,45% di evitare la sconfitta con due o più gol di scarto.

Il City ha perso 2-1 contro il Newcastle sabato, quindi la sua fiducia probabilmente ne ha risentito. Il suo centrocampo manca ancora di controllo e struttura ogni volta che Rodri è assente, ed è quasi certo che mancherà martedì.

Il Leverkusen segna una media di 1,5 gol per partita di UCL. Anche se riesce a segnare solo un gol all'Etihad, il City dovrebbe trovare tre o più gol per far perdere questa scommessa con handicap. A una quota sfavorevole, questa è la scommessa di valore migliore del nostro trio di pronostici su Manchester City - Bayer Leverkusen.

Scommessa 1: Bayer Leverkusen +2 (handicap 3-way) a quota 2.20 con Goldbet

Valore modesto su Under 3.5 gol

Il 50% delle partite del Bayer Leverkusen si è concluso con quattro o più gol segnati. Tuttavia, quella cifra scende al 40% per il Manchester City. Utilizzando una media del 45% come riferimento, under 3,5 gol può essere sostenuto con una probabilità del 54,05%.

Il City ha subito solo tre gol in quattro partite della fase a gironi di UCL finora in questa stagione. Anche se il Leverkusen segna, il City dovrebbe segnare tre o più gol per perdere questa scommessa.

Il Dortmund, una squadra tedesca di qualità comparabile al Leverkusen, è stata sconfitta 4-1 dal City. Tuttavia, il Leverkusen dovrebbe imparare dall'approccio offensivo del Dortmund e frustrare il City.

Scommessa 2: Under 3.5 goal a quota 1.83 con NetBet

Grande valore su Schick marcatore per gli ospiti

È difficile trovare valore tra i marcatori nella squadra del City. Tuttavia, un nome spicca per il Leverkusen. L'attaccante ceco Patrik Schick sembra offrire un valore serio nel mercato dei marcatori in qualsiasi momento.

Schick ha segnato cinque gol in nove partite di Bundesliga e un gol in due partite di UCL in questa stagione. I mercati delle scommesse credono che Schick abbia solo una probabilità del 22,22% di segnare in qualsiasi momento all'Etihad Stadium.

Questo è ben al di sotto del suo tasso di realizzazione del 55,56% in Bundesliga e del 50% in UCL. Tuttavia, quella forma in UCL proviene da sole due partite. Tuttavia, se il Leverkusen deve segnare, Schick appare il candidato di valore.