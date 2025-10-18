Pronostici Man City - Everton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Con Jack Grealish impossibilitato a giocare contro il suo club di appartenenza, l'Everton si reca al Man City senza il suo principale vincitore di partite. Questo potrebbe essere decisivo.

Quote Man City - Everton

Migliori scommesse per Man City - Everton

Man City -1 (Handicap 3-Way) a quota 2.05 con Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 2.08 con NetBet

Erling Haaland primo marcatore a quota 2.60 con Goldbet

Lo scontro Man City - Everton dovrebbe concludersi con una vittoria casalinga agevole.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Manchester City torna dalla pausa internazionale per ospitare un Everton che ha avuto il miglior inizio di stagione degli ultimi cinque anni. Gli uomini di Pep Guardiola hanno vinto tre delle ultime quattro partite di Premier League, portandosi a tre punti dalla vetta. Sono i migliori marcatori del campionato, con 15 gol in sette partite e subiscono in media meno di un gol a partita. Questo coincide con il ritorno in piena forma del mediano Rodri.

Il talismano del City, Erling Haaland, è stato in forma inarrestabile finora in questa stagione. Il norvegese ha segnato nove gol in sei apparizioni. Il ritorno alla forma migliore di Haaland, unito alla stabilità di Rodri e al nuovo portiere, Gianluigi Donnarumma, rende il City nuovamente un contendente per il titolo.

Anche se il City è quinto e a portata di mano della vetta, l'Everton è attualmente solo due punti dietro. I Toffees hanno iniziato la nuova campagna in modo positivo, grazie in gran parte alla presenza del talentuoso esterno Jack Grealish. Il giocatore del Manchester City è in prestito per tutta la stagione all'Everton ma non potrà affrontare il suo club di appartenenza questo fine settimana.

L'assenza di Grealish lascerà un vuoto significativo che David Moyes dovrà colmare. Le cinque partecipazioni ai gol di Grealish in sette partite significano che ha contribuito al 55% dei gol segnati dall'Everton finora in questa stagione. Dwight McNeil è il sostituto ovvio di Grealish, con il 25enne che ha segnato quattro gol in 21 apparizioni la scorsa stagione.

Probabili formazioni Man City - Everton

Man City: Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Dias, Gvardiol, Rodri, Bobb, Savinho, Reijnders, Foden, Haaland

Everton: Pickford, Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Keane, Gueye, Garner, Dibling, Ndiaye, McNeil, Barry

Vittoria con due gol di margine per il City

È difficile immaginare che l'Everton possa ottenere soddisfazioni all'Etihad Stadium questo fine settimana. L'assenza di Grealish è un duro colpo per gli uomini di Moyes. È stato la loro principale forza creativa e il punto di differenza principale tra i Toffees di questa stagione e quelli della scorsa.

Non dovremmo nemmeno sottovalutare i miglioramenti fatti dal City. Donnarumma sembra essere un acquisto ispirato in porta, mentre il ritorno di Rodri migliora notevolmente la spina dorsale della squadra. Il Brentford ha segnato tanti gol quanti l'Everton in questa stagione ed è stato limitato a un solo tiro in porta.

Con Haaland in forma e l'Everton indebolito, una vittoria casalinga con un margine di due gol o più sembra giusta. Sorprendentemente, i mercati delle scommesse credono che ci sia meno del 50% di possibilità che ciò accada. Ecco perché questa scommessa è il valore tra i nostri tre pronostici di Man City - Everton.

Scommessa 1: Man City -1 (Handicap 3-Way) a quota 2.05 con Lottomatica

Una sfida storicamente a basso punteggio

Cinque degli ultimi sette incontri tra City ed Everton hanno visto due o meno gol segnati, inclusi gli ultimi tre all'Etihad.

Con l'Everton privo della sua principale fonte creativa per questa partita, è difficile immaginare che possano mettere in difficoltà la difesa del City. Senza Grealish, Moyes potrebbe dover adottare un undici iniziale più difensivo. Frustrare e contenere gli uomini di Guardiola è probabilmente l'unica via per ottenere un punto o tre per l'Everton questo fine settimana.

Ecco perché siamo sorpresi di vedere i mercati delle scommesse dare solo il 47,62% di possibilità che si verifichino meno di 2,5 gol sabato. Basandosi sui dati degli scontri diretti e sull'Everton che ha concesso in media solo un gol a partita in questa stagione, è la scelta sensata qui.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 2.08 con NetBet

Haaland dovrebbe essere in forma e pronto a partire

Haaland ha giocato nella vittoria per 5-0 della Norvegia contro Israele nella loro campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 sabato. Tuttavia, è stato lasciato a riposo per l'amichevole della sua nazionale con la Nuova Zelanda martedì sera. Haaland è stato autorizzato a tornare al City all'inizio di questa settimana, il che gli ha dato ampio tempo di preparazione per terrorizzare l'Everton sabato.

Il suo tasso di realizzazione in questa stagione di Premier League è un impressionante 150%. La probabilità che il 25enne segni per primo contro l'Everton è solo del 28,57%. Considerando la sua forma e prontezza, sembra un'altra decisione facile puntare su di lui per aprire le marcature.

Haaland ha segnato quattro gol in quattro partite contro l'Everton durante il suo periodo come giocatore del City. Ha realizzato una doppietta nella vittoria casalinga del City per 2-0 sui Toffees nel 2023/24, e possiamo immaginare un risultato simile questo fine settimana.