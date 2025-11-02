Pronostici Man City - Bournemouth: un grande test per il City incostante

Prevediamo una vittoria del City contro i tenaci Cherries, grazie al vantaggio di giocare in casa all'Etihad.

Pronostici Man City - Bournemouth: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Man City - Bournemouth

Goal (GG) a quota 1.66 su Lottomatica

Antoine Semenyo segna o assiste a quota 2.90 su Goldbet

Secondo tempo con più gol a quota 2.05 su Netbet

Quote Man City vs Bournemouth

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 2-1 Bournemouth

Pronostico marcatore: Man City – Haaland, Foden, Bournemouth – Semenyo

Il Manchester City è stato riportato alla realtà quando è stato sconfitto dall'Aston Villa. Tuttavia, sono tornati a vincere in Coppa di Lega. Erano in ottima forma prima della sconfitta contro il Villa, con Erling Haaland al massimo della condizione. Ora, però, devono dimostrare il loro valore tornando a vincere in Premier League.

Il Bournemouth, nel frattempo, ha pienamente giustificato il suo posto nella massima serie, salendo al secondo posto dopo aver battuto il Nottingham Forest la scorsa settimana. Sono imbattuti in sette partite tra tutte le competizioni, e Andoni Iraola è probabilmente molto soddisfatto della loro forma. I Cherries non si considerano sfavoriti in questa sfida.

Probabili formazioni Man City - Bournemouth

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Gonzalez, Marmoush, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland

Bournemouth: Petrović, Jimenez, Senesi, Diakité, Truffert, Adams, Scott, Tavernier, Culvert, Semenyo, Evanilson

Scommettere su errori difensivi

Il City non ha iniziato bene la stagione, con la squadra di Pep Guardiola che ha subito sconfitte sia contro il Tottenham Hotspur che contro il Brighton & Hove Albion. Le cose sono migliorate, tuttavia, con una serie di nove partite senza sconfitte. Sembrano anche aver sistemato la loro difesa, avendo mantenuto diverse reti inviolate.

Tuttavia, hanno mostrato anche delle fragilità. Sette squadre, tra cui Burnley e Swansea City, sono riuscite a superarli, il che darà fiducia al Bournemouth. Anche i Cherries non sono impeccabili in difesa, avendo mantenuto solo quattro reti inviolate in tutta la stagione.

Con nessuna delle due squadre particolarmente ermetica, questo ha tutte le premesse per essere un incontro ad alto punteggio. Ci sarà una ricchezza di talento offensivo in campo, tutti in grado di creare problemi.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.66 su Lottomatica

La stella del Bournemouth

Di tutti i movimenti fatti dal Bournemouth durante l'estate, trattenere Antoine Semenyo è stato probabilmente il migliore. Il venticinquenne è stato una parte fondamentale del loro successo fino ad ora, e si sta dimostrando una vera spina nel fianco per gli avversari. Il City dovrà stare attento alla minaccia che rappresenta.

Con nove gol e assist in nove partite di Premier League fino ad ora, è una grande minaccia nella terza finale. Semenyo è stato coinvolto in gol in cinque partite diverse, e dopo essere rimasto a secco nelle ultime due, potrebbe essere pronto per un altro. Guardiola si assicurerà che la sua difesa abbia un piano chiaro per contenerlo.

Erling Haaland – che dovrebbe superare un infortunio per giocare – è visto come il marcatore più probabile, ma non c'è molto valore lì. Nel frattempo, Omar Marmoush e Phil Foden sono gli altri favoriti dei bookmaker per segnare. Tuttavia, dopo la sua doppietta contro il Liverpool nella giornata d'apertura, Semenyo ha la mentalità per un gol in una grande partita.

Scommessa 2: Antoine Semenyo segna o assiste a quota 2.90 su Goldbet

Guardare le cose aprirsi

Questo scontro vede due squadre che sono state più attive dopo l'intervallo che nei primi 45 minuti. Gli uomini di Iraola hanno segnato altrettanto in ciascuno (8), ma hanno subito più di quattro volte tanto nel secondo. Questo è qualcosa di cui i Citizens saranno molto consapevoli - principalmente a causa del loro stesso record.

Il City ha segnato di più e subito meno dopo l'intervallo, quindi sentiranno un'opportunità man mano che il gioco procede. Le cose probabilmente si apriranno, e questo potrebbe giocare a favore dei padroni di casa. Evanilson potrebbe tornare per i visitatori, e sarebbe un grande vantaggio data la sua qualità e l'etica del lavoro.

Ci aspettiamo che la squadra di Guardiola prevalga, ma solo di poco, mentre i Cherries lotteranno duramente per mantenere la loro serie di imbattibilità.