Nonostante giochi in trasferta, il nostro esperto di scommesse si aspetta che il PSG ottenga un'altra vittoria al Groupama Stadium.

Pronostici Lyon - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lyon 1-2 PSG

Pronostico marcatore: Lyon – Corentin Tolisso; PSG – Gonçalo Ramos, Bradley Barcola

Le cose non stanno andando bene per l'Olympique Lione al momento. La sconfitta a metà settimana contro il Real Betis in Europa League ha portato a tre partite senza vittorie, e hanno vinto solo due delle ultime sette. La loro forma è calata dopo un forte inizio di campionato, e sono scesi al sesto posto prima di questa sfida.

Anche il PSG è stato sconfitto in Europa questa settimana, con gli uomini di Luis Enrique caduti contro un Bayern Monaco in grande forma. Hanno anche avuto difficoltà sul fronte degli infortuni, ma hanno mantenuto il primo posto in classifica con una serie di sei partite senza sconfitte. È passato un po' di tempo dall'ultima sconfitta contro il Lione.

Probabili formazioni Lyon - PSG

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Morton, Tessmann, Šulc, Tolisso, Moreira, Satriano

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Il Lione non è il Bayern Monaco

È stato un periodo difficile per il Paris Saint-Germain. Non solo la loro serie di imbattibilità è stata interrotta dal Bayern Monaco, ma hanno anche subito gravi infortuni. La loro lista degli infortunati ora include giocatori di spicco come Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, mentre Désiré Doué ha subito un colpo di recente.

Tutti loro salteranno la sfida con il Lione, e non solo. Sono indeboliti ma non deboli, poiché Enrique ha a disposizione alcuni veri talenti. Bradley Barcola potrebbe aver bisogno di un riposo, anche se non vorrebbe perdere l'occasione di affrontare il suo ex club. Hanno ancora molti giocatori capaci di mettere in difficoltà Les Gones, che stanno lottando a loro volta.

Abner e Hans Hateboer sono entrambi squalificati, e questo rende ancora più forte il caso per una vittoria in trasferta. Ci aspettiamo un'altra serata difficile per Paulo Fonseca e le sue truppe.

Tanti gol in arrivo

Il PSG ha segnato due o più gol in tutti gli ultimi cinque incontri con il Lione, mentre l'OL ha trovato la rete in tutti loro. Sono cinque vittorie consecutive per Les Rouge-et-Bleu, e sono andati a segno in tutte tranne una delle ultime 10 sfide. Pertanto, i visitatori hanno un chiaro vantaggio psicologico mentre si dirigono verso l'Alvernia-Rodano-Alpi.

Nel frattempo, oltre 2.5 gol sono stati segnati in tutte e cinque le recenti vittorie parigine sul Lione. Anche con i loro problemi di infortuni, i visitatori saranno fiduciosi qui. Squadre meno potenti del PSG sono riuscite a superare la difesa del Lione in questa stagione.

La pazienza è una virtù

Il PSG tende a segnare più gol nel secondo tempo delle partite, e il Lione ne subisce di più nel secondo tempo. Questo schema è emerso durante la stagione 2025/26 della Ligue 1. I padroni di casa hanno subito tre volte di più dopo l'intervallo rispetto alla prima frazione, e questo è un problema per Fonseca.

Anche gli uomini di Enrique hanno subito di più nel secondo tempo, ma solo leggermente, il che aggiunge un altro fattore da considerare. Quando si mettono insieme i loro totali collettivi, ci sono stati 25 gol nel primo tempo che coinvolgono queste due squadre - e 33 nel secondo. Questo suggerisce che il PSG trarrà vantaggio dall'essere paziente, poiché le opportunità probabilmente aumenteranno con il progredire della partita.

I campioni in carica hanno commesso qualche passo falso in questa campagna, pareggiando o perdendo partite che ci si aspettava vincessero. Tuttavia, data la recente crisi del Lione, è improbabile che questa sia una di quelle.