Pronostici Liverpool - Real Madrid: Bellingham segnerà nella vittoria in trasferta

Il nostro esperto di scommesse prevede che la squadra spagnola avrà la meglio in questa partita, con Jude Bellingham pronto a finire sul tabellino dei marcatori.

Pronostici Liverpool - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Real Madrid

Real Madrid vincente a quota 2.50 su Lottomatica

Meno di 3.5 gol a quota 1.78 su Goldbet

Jude Bellingham marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 su Netbet

Quote Liverpool vs Real Madrid

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike; Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Il Liverpool è tornato alla vittoria con un trionfo per 2-0 contro l'Aston Villa in Premier League sabato. Tuttavia, ha perso sei delle ultime otto partite in tutte le competizioni.

È un calo preoccupante per la squadra di Arne Slot, ma ha vinto due delle tre partite di Champions League finora. Nel frattempo, sono tre vittorie su tre in Europa per il Real Madrid, che è saldamente in corsa per un piazzamento tra le prime otto.

I Blancos hanno sconfitto comodamente il Valencia 4-0 in Liga nel weekend. Hanno vinto le ultime sei partite in tutte le competizioni.

Probabili formazioni Liverpool - Real Madrid

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Nuovo intoppo per il Liverpool

Sono stati tre punti importanti per il Liverpool nel weekend, ma non è stato ancora del tutto convincente. Non si sono ancora completamente sincronizzati come unità offensiva, mentre avevano giocato 10 partite senza mantenere la porta inviolata prima di ospitare il Villa.

Al contrario, il Real Madrid è attualmente pieno di fiducia. Ha un rapporto di vittorie del 93% in tutte le competizioni in questa stagione. I Blancos hanno creato almeno 2.0 xG in tutte le loro sei partite da quando hanno perso il derby contro l'Atletico.

Ciò include una vittoria impressionante nel Clásico, dove avrebbero dovuto vincere con un margine più ampio di 2-1. Sconfiggere il Barça in questo modo dovrebbe anche dare loro fiducia quando affrontano le squadre migliori, specialmente dopo i recenti risultati deludenti nelle partite più importanti.

Scommessa 1: Real Madrid vincente a quota 2.50 su Lottomatica

Una partita più serrata del previsto

I mercati delle scommesse indicano un incontro aperto con molti gol. Tuttavia, ci sono ragioni per pensare che possa essere leggermente più serrato.

Xabi Alonso ha migliorato una difesa del Real Madrid che ha mantenuto la porta inviolata nel 50% delle loro partite di questa stagione. Il tecnico basco ha anche mostrato una tendenza a essere più cauto in alcune partite. Con così tanta velocità nella sua linea d'attacco, potremmo vedere i visitatori abbassare il ritmo delle squadre ad Anfield e giocare di rimessa.

Inoltre, 10 delle ultime 13 partite del Liverpool in tutte le competizioni sono terminate con tre o meno gol. Ciò suggerisce anche che potrebbe esserci valore nel puntare su una ripetizione qui con una probabilità implicita del 56,2%.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.78 su Goldbet

Bellingham per prolungare la serie di gol

Il Real Madrid si è in gran parte concentrato su Kylian Mbappé in questa stagione, ma il recente ritorno in forma di Bellingham ha aggiunto una nuova minaccia di gol. L'inglese arriva a questa partita in ottima forma, avendo segnato in ciascuna delle ultime tre partite della sua squadra.

Alonso è stato desideroso che Bellingham occupasse posizioni più centrali e minacciose in questa stagione. Questo lo ha aiutato a effettuare 11 tiri nelle ultime tre partite, con sei di questi tentativi che hanno centrato il bersaglio.

Il 22enne non mancherà di motivazione nel suo ritorno in patria, dopo essere stato escluso dalla recente rosa dell'Inghilterra. La sua forma attuale suggerisce che potrebbe valere la pena puntare su di lui come marcatore in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 28,6%.

Scommessa 3: Jude Bellingham marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 su Netbet

