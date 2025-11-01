Pronostici Liverpool - Aston Villa: record destinati a cadere ad Anfield

Il nostro esperto di scommesse prevede una serata difficile per il Liverpool, che cerca di ritrovare la forma della scorsa stagione, con il risultato in bilico.

Pronostici Liverpool - Aston Villa: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Quote Liverpool vs Aston Villa

Migliori scommesse per Liverpool - Aston Villa

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-2 Aston Villa

Pronostico marcatore: Liverpool – Mo Salah, Cody Gakpo; Aston Villa – John McGinn, Morgan Rogers

Quella che era iniziata come un'altra campagna dominante per il Liverpool si è rapidamente deragliata. I campioni della Premier League hanno subito un crollo, perdendo quattro partite di campionato consecutive. Arne Slot aveva precedentemente perso solo quattro delle sue prime 43 partite di campionato alla guida dei Reds.

Ora, ha perso quattro partite di Premier League di fila, dopo solo nove partite dall'inizio della stagione. Tuttavia, è ancora troppo presto per escludere i Reds dalla difesa del loro 20° titolo.

L'ultima volta che i Merseysiders persero cinque partite di campionato consecutive fu nel 1953. Una sconfitta qui non solo eguaglierebbe quel record, ma ne stabilirebbe anche uno nuovo indesiderato. Il Liverpool si unirebbe al Leicester City come unico campione in carica della Premier League a perdere cinque partite consecutive.

I Reds sono stati anche eliminati dalla Coppa di Lega dal Crystal Palace durante la settimana, il che ha aggiunto al loro sconforto. Nel frattempo, l'Aston Villa ha avuto una stagione del tutto opposta. Dopo un inizio di campionato lento e deludente, gli uomini di Unai Emery hanno ritrovato il loro ritmo.

Dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Man City, hanno la possibilità di fare un po' di storia a loro volta. Se battono il Liverpool, diventeranno solo la seconda squadra - dopo il Leicester nella loro stagione vincente - a battere entrambe le squadre in giornate consecutive.

Probabili formazioni Liverpool - Aston Villa

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

Una partita destinata a produrre gol

Il Liverpool è noto per il suo calcio d'attacco. I Reds offrono sempre spettacolo e gol. Hanno segnato 16 gol in nove partite di campionato finora, il secondo miglior risultato del campionato insieme ad Arsenal e Bournemouth.

Tuttavia, la loro difesa ha faticato quest'anno. Hanno subito 14 gol in campionato, nove in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Notoriamente, il 78% delle loro partite di campionato di questa stagione ha visto gol da entrambe le parti.

Anche se non sono rimasti a secco, hanno subito almeno un gol in ciascuna delle loro ultime cinque uscite. Il Villa ne approfitterà, soprattutto perché ha segnato almeno un gol nelle ultime cinque partite.

Entrambe le squadre hanno segnato in tre degli ultimi cinque incontri, e lo stesso è successo in quattro delle cinque partite più recenti del Liverpool in tutte le competizioni. Inoltre, quattro degli ultimi cinque viaggi in trasferta del Villa hanno visto entrambe le squadre segnare nel giorno.

Un momento opportuno per il Villa

I padroni di casa sono sotto pressione al momento, e questo potrebbe andare in due modi: o reagiscono e superano il Villa, oppure faticano a uscire dall'attuale crisi in cui si trovano. Perdere quattro partite di fila non è facile, e potrebbero cadere in un'abitudine di sconfitte.

Le truppe di Emery possono capitalizzare su questo e magari registrare la loro prima vittoria contro il Liverpool in 10 tentativi. I Reds sono ancora i favoriti per vincere questa, avendolo fatto in sei delle loro ultime sette ad Anfield. Tuttavia, solo due delle ultime nove partite di campionato del Villa sono state vinte dai favoriti pre-partita.

I campioni inglesi di massima serie hanno subito serie di sconfitte di cinque partite solo sette volte. Tre di queste hanno coinvolto il Liverpool, quindi i visitatori potrebbero davvero mettere alla prova la squadra di casa sabato.

Anche se non ottengono i tre punti, non si può fare a meno di pensare che i Villains potrebbero portare via qualcosa questa volta.

La siccità del re egiziano potrebbe essere finita

Anche se ha attraversato un periodo tranquillo, Mo Salah è finalmente tornato a segnare lo scorso fine settimana. È a un solo coinvolgimento gol dal record stabilito da Wayne Rooney per un solo club. L'egiziano ha 275 coinvolgimenti gol, e 13 di questi sono arrivati contro il Villa.

Tuttavia, il suo record personale contro i visitatori è impressionante. Salah li ha affrontati 13 volte, vincendo nove, segnando nove gol con sei assist.

I tifosi del Liverpool sperano che la sua siccità sia finita e che la forma generale della squadra sia migliorata. Tuttavia, anche se i Reds non vincono, Salah rimane una minaccia e potrebbe benissimo segnare.