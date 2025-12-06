Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria in trasferta, mentre i Reds mirano a sfruttare una squadra del Leeds che potrebbe essere esausta dal loro recente intenso calendario.

Pronostici Leeds - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Leeds - Liverpool

Liverpool vincente a quota 1.80 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.61 su NetBet

Mohamed Salah segna o assiste a quota 1.95 su Lottomatica

Quote Leeds - Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Leeds 1-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Leeds – Dominic Calvert-Lewin; Liverpool – Cody Gakpo, Mohamed Salah

Il Leeds United ha mostrato un vero miglioramento di recente. Hanno giocato bene contro Aston Villa e Manchester City a novembre e hanno iniziato dicembre perfettamente con una vittoria a sorpresa contro il Chelsea. Daniel Farke è senza dubbio soddisfatto delle recenti prestazioni della sua squadra.

Nel frattempo, il Liverpool sta lottando. Hanno pareggiato con il Sunderland a metà settimana e hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo il West Ham prima di quella partita. La pressione sta aumentando su Arne Slot, e questa partita è critica poiché potrebbe trovarsi in seria difficoltà se le cose peggiorano.

Probabili formazioni Leeds - Liverpool

Leeds: Perri, Struijk, Bijol, Rodon, Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Nmecha

Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Un ritorno alla vittoria

Il Leeds ha affrontato il Chelsea senza Dan James e Sean Longstaff, ma ha potuto riaccogliere Anton Stach e Sebastiaan Bornauw. Sono in buona forma mentre si preparano a ospitare i Reds a Elland Road. L'atmosfera nello Yorkshire sarà estremamente positiva, specialmente dato il momento incerto degli ospiti.

La squadra di Farke ha superato le aspettative contro il Chelsea, ribaltando i pronostici per ottenere una vittoria impressionante. Inoltre, quella vittoria è arrivata poco dopo aver messo in difficoltà i Cityzens all'Etihad. Tuttavia, alcuni giocatori saranno probabilmente stanchi mentre tornano sul loro campo di casa. Questo è sicuramente qualcosa che il Liverpool sarà ansioso di sfruttare.

Il Leeds ha battuto i Reds solo tre volte dal 2000 e ha subito una pesante sconfitta per 6-1 nel loro ultimo incontro. Diversi marcatori del Liverpool di quel giorno vorrebbero sicuramente tornare a segnare.

Scommessa 1: Liverpool vincente a quota 1.80 su Goldbet

Due difese vulnerabili

Il possibile ritorno di Conor Bradley rafforzerebbe la difesa del Liverpool, ma Jeremie Frimpong rimane indisponibile. Gli uomini di Slot hanno davvero faticato difensivamente in questa stagione, subendo 11 gol nelle ultime cinque partite. Il Leeds sarà molto consapevole di questa debolezza.

Mentre ci aspettiamo una vittoria in trasferta, il Liverpool è sicuramente vulnerabile. Sono possibili gol da entrambe le parti, specialmente considerando che queste due squadre hanno concesso un totale combinato di 27 gol finora.

La squadra di Farke non ha mantenuto la porta inviolata in 11 partite e ne ha gestite solo due in tutta la stagione. Con le opzioni offensive che il Liverpool ha, anche se fuori forma, hanno più che abbastanza qualità per penetrare la difesa del Leeds.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.61 su NetBet

Il grande momento del re egiziano

Dopo un altro ritorno impressionante nel 2024/25, il re egiziano ha faticato in questa stagione, così come molti dei suoi compagni di squadra. Non segna né assiste dall'inizio di novembre.

Tuttavia, dopo essere stato riposato e partito dalla panchina nelle ultime due partite, il 33enne sarà impaziente di giocare di nuovo. Ha anche un record fantastico contro il Leeds, avendo segnato 10 gol e assist in sei incontri con loro, inclusi due gol nel loro ultimo incontro.

Ovviamente, ci sono altri giocatori capaci di segnare, e Dominic Calvert-Lewin sembra trovare il suo ritmo per il Leeds. Tuttavia, puntiamo su Salah, che ha disperatamente bisogno di ritrovare la sua forma migliore.