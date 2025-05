Pronostici Lecce - Napoli: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti vedono il Napoli favorito nel match del 3 maggio a Lecce, prevedendo al massimo tre gol e un clean sheet.​

L'anticipo della 35esima giornata di Serie A vede gli uomini di Giampaolo sfidare la potenziale vincitrice di questo campionato al Via del Mare di Lecce sabato ore 18:00. In questo articolo i lettori possono confrontare quote, pronostici Lecce - Napoli e probabili formazioni per il match.

Quote Lecce - Napoli

A Lecce, il Napoli cerca il quinto successo in sei gare e il quarto consecutivo. I salentini, invece, negli ultimi undici turni in Serie A hanno raccolto solo quattro punti. I principali bookmaker danno nettamente favoriti i partenopei, ma i nostri esperti si sono concentrati su mercati alternativi.

Tutte le quote Lecce - Napoli, pronostici e mercati sono disponibili per intero sui portali ufficiali dei bookmakers.

i top siti scommesse con registrazione tramite SPID

la guida al codice promozionale Betsson, bonus benvenuto e tanto altro su questo nuovo operatore.

Pronostici Lecce - Napoli: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Lecce - Napoli

Di seguito alcuni pronostici Serie A per la gara del 35° turno di campionato A tra Lecce e Napoli. Ecco alcune quote:

2 + Under 3.5 a quota 2.10 su Goldbet

Scott McTominay marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

2 + No goal a quota 2.25 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i partenopei favoriti e si aspettano al massimo tre gol segnati esclusivamente dal Napoli, con almeno una rete di Scott McTominay.

Come arrivano i salentini e i partenopei al match

Il Napoli giunge a Lecce dopo essere balzato domenica in vetta solitaria grazie al 2-0 contro il Torino. Contro i granata, gli uomini di Antonio Conte hanno festeggiato il quarto successo in cinque turni e il terzo consecutivo. Dopo l’1-1 sul campo di un Bologna in piena lotta Champions, i partenopei avevano inanellato il 3-0 contro l’Empoli e l’1-0 a Monza contro il fanalino di coda.

Il Lecce, invece, ospita la capolista cinque giorni dopo l’1-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. La formazione di Marco Giampaolo ha così registrato il quarto pareggio in undici partite in Serie A a secco di vittorie. Nella più recente uscita al Via del Mare, i salentini, con lo 0-3 contro il Como avevano subìto la settima sconfitta in otto turni.

Probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dri, Helgason, Morente; Krstovic

Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dri, Helgason, Morente; Krstovic Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola

Lecce - Napoli: partenopei favoriti, ma si attende un match a basso punteggio

Tutte le ultime nove partite del Napoli in Serie A hanno visto al massimo tre gol. Inoltre, i partenopei hanno vinto quattro delle loro più recenti cinque gare di campionato.

L’unica eccezione, l’1-1 registrato il 7 aprile in casa di un Bologna in piena lotta Champions, era arrivata dopo l’1-1 allo stadio Maradona contro il Milan, nono in classifica. Poi, il Napoli ha inanellato il 3-0 contro l’Empoli, penultimo in graduatoria, l’1-0 a Monza e domenica il 2-0 contro il Torino.

Il Lecce, che occupa il quartultimo posto con due lunghezze di vantaggio su Venezia ed Empoli, aveva festeggiato il suo finora ultimo successo il 31 gennaio a Parma. Dopo il 3-1 contro i ducali, in dieci delle undici gare dei salentini non si sono viste più di tre reti.

Dopo l’eccezione, il rocambolesco 2-3 contro il Milan dell’8 marzo, il Lecce aveva inizialmente registrato l’1-2 a Genoa, lo 0-1 contro la Roma e l’1-1 contro il Venezia. Poi, a metà aprile, la squadra di Giampaolo aveva subìto l’1-2 allo Stadium contro la Juventus e, con lo 0-3 contro il Como, la settima sconfitta in otto turni.

Alla luce di questi risultati e nonostante l’1-1 raccolto dal Lecce in casa dell’Atalanta, il segno 2 + Under 3.5 appare uno scenario possibile per la sfida fra Lecce e Napoli.

McTominay insaccherà anche al Via del Mare?

Scott McTominay ha firmato cinque delle sei marcature del Napoli nelle ultime tre giornate. L’eccezione risale al 3-0 contro l’Empoli, quando Romelu Lukaku aveva siglato al 56° minuto la seconda rete dei partenopei. Poi, l’angloscozzese ha segnato l’1-0 sul campo del Monza e domenica la doppietta contro il Torino.

Grazie alle reti contro i granata, McTominay è salito a undici reti in campionato, diventando il primo centrocampista nell’era De Laurentiis a raggiungere la doppia cifra nella stagione d’esordio in Serie A. Inoltre, il giocatore della nazionale scozzese ha sbloccato sei gare del Napoli in questo campionato. Era accaduto anche nel 3-1 contro il Como di ottobre, oltreché nei 1-1 a San Siro contro l’Inter a novembre e contro l’Udinese a febbraio.

Alla luce del rendimento di McTominay e della crisi di risultati del Lecce, il dodicesimo gol dell’angloscozzese è tutt’altro che da escludere stando ai pronostici Lecce - Napoli.

Napoli da clean sheet, Lecce in difficoltà offensiva

Nelle ultime sei uscite in Serie A, il Napoli ha concesso reti solo nel 2-1 contro il Milan e il 30 marzo nell’1-1 a Bologna. Prima delle gare contro i rossoneri, noni in classifica, e contro i felsinei in piena lotta Champions, la squadra di Conte aveva registrato lo 0-0 a Venezia contro la penultima in classifica. Poi, la capolista ha inanellato il 3-0 contro l’Empoli, l’1-0 a Monza e domenica il 2-0 contro il Torino.

Il Lecce, dopo il 2-3 subìto l’8 marzo contro il Milan, nelle ultime sei partite ha insaccato quattro volte. I salentini sono andati a segno nei 1-2 sui campi del Genoa e della Juventus, oltre che nei 1-1 contro il Venezia e domenica a Bergamo. Sono invece rimasti a secco nello 0-1 contro la Roma e nella finora ultima partita al Via del Mare, persa per 0-3 contro il Como.

Guardando a questi rendimenti delle due squadre, secondo i pronostici Lecce - Napoli, la combo 2 + No Goal potrebbe concretizzarsi.

