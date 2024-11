Codice Promozionale Betsson 2024: guida completa al sito del nuovo operatore

In questo articolo si potranno trovare tutte le informazioni sul codice promozionale Betsson ed una panoramica dei bonus benvenuto dell'operatore.

Al momento della registrazione sul nuovo sito di scommesse sportive online in Italia, gli utenti potrebbero domandarsi se sia disponibile un codice promozionale Betsson ed eventualmente dove digitarlo. Capita spesso, infatti, che le iniziative di benvenuto di un dato operatore siano connesse all'utilizzo di codici promozionali.

Aprendo per la prima volta un conto di gioco sul portale del bookmaker, presente regolarmente e legalmente in Italia grazie alla sua concessione GAD 15444, i giocatori possono usufruire di un bonus scommesse Betsson calcolato sul primo versamento pari al 100% dello stesso fino a 100€. È al proprio al momento del deposito sulla piattaforma che gli scommettitori hanno la possibilità di digitare un codice promozionale Betsson sul quale si troveranno maggiori informazioni proseguendo la lettura.

Codice promozionale Betsson: qual è?

Betsson, uno dei più recenti operatori di scommesse sportive e giochi online, offre ai suoi clienti la possibilità di utilizzare un codice promozionale Betsson al momento del deposito sul sito per accedere ad eventuali promozioni ad esso collegate. L'utilizzo dei codici, infatti, è un'operazione facoltativa, dunque non necessaria ai fini della ricarica ma può essere necessario per partecipare ad iniziative che ne richiedano l'uso. Come ad esempio un bonus deposito vincolato appunto ad un versamento sul portale.

Attualmente l'offerta di benvenuto sport dedicata ai nuovi giocatori non richiede l'utilizzo di un codice promozionale Betsson, basta semplicemente seguire i passaggi richiesti dal bookmaker per aderire alla promo.

Dove digitare il codice promozionale Betsson?

Il codice promo Betsson è un codice che i giocatori possono digitare al momento del deposito sulla piattaforma, digitandolo nello spazio apposito nella scheda di ricarica in modo facoltativo. Si tratta infatti, come menzionato precedentemente, di una scelta opzionale, non necessaria per finalizzare il versamento ma che potrebbe rivelarsi utile per aderire a specifiche offerte o per ottenere un bonus esclusivi.

Una volta effettuata la registrazione, l'utente potrà accedere con le proprie credenziali nell'area personale. Qui basterà fare clic sul pulsante verde di ricarica per aprire la schermata dei pagamenti, selezionare un importo ed opzionalmente digitare il codice nelo spazio dedicato.

Appare evidente la scelta differente dell'operatore che si distacca dalla stragrande maggioranza dei siti scommesse online i quali presentano il campo codice nel formulario di registrazione. Nel caso di Betsson, il codice promozionale trova la sua applicazione in fase di ricarica del proprio conto gioco dunque va da sé che la sua utilità potrebbe essere legata ad iniziative che richiedano un versamento tra le condizioni di partecipazione.

Betsson: codice promozione, coupons e codici promozionali

Giovane sì, ma impreparato no. Il nuovo bookmaker offre ai suoi iscritti un ampio ventaglio di servizi e diverse possibilità di accedere a offerte e promozioni. Se il codice promozionale Betsson è un elemento che si può opzionalmente digitare quando si effettua una ricarica sul portale, digitandolo nello spazio apposito della scheda di Ricarica per attivare ad esempio bonus deposito o simili, d'altra parte gli utenti hanno anche la possibilità di digitare un codice promozione Betsson per accedere ad iniziative quali Fun Bonus, Free Bet, Free Spin e così via. In questo caso bisogna semplicemente cliccare dal menu a tendina nella barra laterale destra dello schermo alla voce "Schedina" e qui selezionare "Coupons". Qui, infatti, il giocatore può ricercare la sua giocata inserendo il numero della stessa, oppure cercare o attivare una promo digitando i codici promozione nello spazio che compare.

Aprire un conto di gioco su Betsson

Creare un account sul sito del bookmaker ADM è un processo semplice e rapido. Inoltre è il primo step per aderire alle offerte di benvenuto riservate ai nuovi clienti così come per iniziare a scommettere online. Ecco quindi le istruzioni per la registrazione su Betsson

Visitare il sito ufficiale Betsson.it e cliccare sul tasto per avviare la registrazione

Nel primo passaggio occorre inserire i propri dati personali quali nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo email

quali nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo email A questo punto inserire il codice fiscale che aiuterà a completare automaticamente e in modo più rapido i passaggi successivi

che aiuterà a completare automaticamente e in modo più rapido i passaggi successivi Nel terzo passaggio bisogna indicare la propria residenza

Nel quarto step l'operatore chiede di indicare i dati di un documento di riconoscimento che verrà utilizzato in un secondo momento per la convalida del conto

che verrà utilizzato in un secondo momento per la convalida del conto Proseguendo si potrà scegliere uno username ed una password

ed una Dopo di ché scegliere una domanda e risposta di sicurezza ed impostare i limiti di deposito settimanali per favorire un gioco sicuro e responsabile

ed impostare i per favorire un gioco sicuro e responsabile Infine bisognerà accettare termini e condizioni e contratto di gioco finalizzando la registrazione per poter creare il proprio account.

Una volta seguiti tutti i passaggi correttamente e creato il proprio conto di gioco, è possibile procedere con la ricarica per depositare fondi necessari a piazzare le prime giocate. In questa fase gli utenti hanno la possibilità di digitare il codice promozionale Betsson.

Come si può notare, al momento non sembra essere disponibile una registrazione tramite SPID o CIE. D'altra parte è doveroso sottolineare che Betsson è uno dei siti di scommesse online più recenti il quale ha fatto la sua comparsa nel mercato italiano del betting solo recentemente. Motivo per cui è logico ipotizzare che alcuni servizi come l'iscrizione con carta di identità elettronica o SPID, così come altre funzioni spesso molto apprezzati dai giocatori come il cashout scommesse o lo streaming, non vengano implementati in futuro.

Bonus benvenuto scommesse

Il bookmaker accoglie i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta con un bonus scommesse Betsson dedicato allo sport pari al 100% della prima ricarica fino a 100€. Si tratta di un credito che si va ad aggiungere al deposito iniziale effettuato dall'utente e che permette di iniziare a scommettere online senza utilizzare sin da subito i fondi depositati. In questo modo i giocatori hanno la possibilità di testare il palinsesto sportivo del bookmaker.

Dettaglio bonus benvenuto 100% primo deposito fino 100€ Deposito minimo 10€ Requisiti di accesso Aprire un conto, effettuare un deposito e rigiocare il bonus entro 3 giorni su multiple min. 5 eventi e quota 1.50 per selezione Metodi di pagamento Tutti tranne Skrill/Neteller Durata dell'offerta entro 3 giorni dall'accredito Scommesse consentite con il bonus pre-match 1X2 Prelevabilità del bonus Solo le vincite derivanti sono prelevabili Codice promozionale Betsson non necessario

Per ricevere il bonus benvenuto scommesse non occorre in questo caso digitare alcun codice promozionale Betsson. Tutto ciò che occorre fare è aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni) e depositare almeno 10€ con tutti i metodi di pagamento esclusi Skrill o Neteller, entro 7 giorni dall'iscrizione. Si ottiene così il 100% dell'importo depositato fino ad un massimo di 100€. L'offerta naturalmente prevede ulteriori termini e condizioni i quali, però, sono molto semplici da soddisfare. Nello specifico il bonus scommesse deve essere giocato almeno una volta entro 3 giorni su multiple di almeno 5 eventi sul Calcio con quota minima 1.50 per selezione. Sono presi in considerazione solo i mercati finali 1X2 pre-match. Il massimo convertibile in Real Bonus è 200€, anch'esso da scommettere in 3 giorni su almeno scommesse sportive multiple di 5 eventi e quota min. 1.50 per ognuno.

Come ottenere il welcome bonus Betsson

Ecco i passaggi necessari per ricevere il bonus Betsson scommesse:

Visitare il sito ufficiale dell'operatore

Cliccare sul pulsante "Registrati" e compilare il modulo di iscrizione

Conferma l'account creato e convalidare il conto di gioco con la verifica dell'identità

Effettua un deposito minimo qualificante di almeno 10€ ( no Skrill o Neteller)

( Skrill o Neteller) Il bonus di benvenuto verrà accredito automaticamente sul proprio conto

Dopo di ché occorre giocare l'importo ottenuto almeno una volta entro 3 giorni su multiple con minimo 5 eventi e quota 1.50 o più per selezione (solo pre-match 1X2)

(solo pre-match 1X2) Convertito in Real Bonus (fino ad un massimo di 200€), questo va rigiocato un'altra volta su scommesse che rispettino i requisiti precedentemente visti.

È importante notare che per poter utilizzare il saldo bonus occorre inserirlo nel carrello dopo aver selezionato l'opzione "promozioni e bonus" nella scheda dedicata.

Devo digitare il codice promozionale Betsson per ricevere il bonus benvenuto?

Per ricevere l'attuale bonus Betsson scommesse non occorre digitare alcun codice, tuttavia l'utilizzo del codice promozionale Betsson può essere necessario per attivare alcune offerte di benvenuto esclusive. Dunque non sempre è indispensabile in quanto

il suo utilizzo dipende dalle condizioni attuali della promozione offerta dall'operatore. È sempre consigliabile controllare i termini e le condizioni della promozione per essere sicuri di conoscerne tutti i dettagli ed il funzionamento.

Betsson codice promozionale: perché utilizzarlo?

Utilizzare il codice promozione Betsson può essere necessario per attivare offerte di benvenuto per i nuovi utenti o altre promozioni speciali per gli iscritti. Di solito, i codici vanno inseriti nello spazio dedicato durante l'iscrizione, ma in questo caso, è possibile farlo al momento della ricarica del proprio conto di gioco.

Mentre l'inserimento dei codici è facoltativo e non obbligatorio per aprire un conto o effettuare un deposito, potrebbe essere richiesto per accedere a specifici bonus di benvenuto per scommesse o casinò. In tal caso, basta inserire il codice promo Betsson nello spazio previsto nel modulo di versamento. Successivamente, sarà necessario rispettare i termini e le condizioni dell'offerta per parteciparvi.

Palinsesto sportivo dell'operatore

Il palinsesto sportivo di Betsson consta essenzialmente di 25 sport tra i quali si possono trovare le discipline più seguite come Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo o Formula 1, fino a quelle più di nicchia come il Bandy, il Cricket, il Football Americano e addirittura lo Spettacolo che permette di pronosticare il vincitore di contest come Sanremo, X Factor o Amici. Se confrontato all'offerta di gioco di altri bookmaker italiani, indubbiamente l'elenco di sport disponibili sul sito dell'operatore appare migliorabile, d'altro canto bisogna tener conto che si tratta di un sito di scommesse tra i più nuovi e recenti in Italia e la cui offerta è ancora in fase di consolidamento.

I mercati di scommessa raccolgono tutte le principali tipologie di giocata dai tradizionali risultati esatti 1X2 fino alle Combo, anche sui Marcatori, dalle Antepost fino alle scommesse Asiatiche che comprendono mercati quali Under o Over Asiatico, Asiatico Tempo Intero e così via. Per quel che riguarda le quote, Betsson si piazza nella fascia medio-alta del mercato del betting italiano con un payout medio sulla Serie A che arriva anche al 96%.

Betsson a confronto con altri siti scommesse online

Metodi di pagamento

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, i giocatori trovano sulla piattaforma di scommesse sportive diverse opzioni per depositi e prelievi caratterizzate da transazioni sicure e veloci. Tra le opzioni disponibili, vi sono carte di credito, portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller, bonifici bancari e altri metodi locali sicuri. A seguire un riepilogo di tutti i metodi di pagamento disponibili su Betsson.

Metodo di pagamento Deposito Min. Deposito Max Prelievo Min. Prelievo Max. Carte VISA, Mastercard, PostePay, BancoPosta 5€ 10.000€ 10€ 10.000€ Paypal 5€ 2.000€ 10€ 2.000€ Apple Pay 5€ 10.000€ - - PaySafeCard 5€ 200€ - - GPay 5€ 10.000€ - - MyBank 5€ 10.000€ - - OnShop 5€ 300€ - - Skrill 5€ 10.000€ 10€ 45.000€ Neteller 5€ 10.000€ 10€ 45.000€ Bonifico Bancario - - 10€ 50.000€

Al momento del deposito i giocatori troveranno un campo dedicato al codice promozionale Betsson. Si tratta di uno spazio che gli utenti possono completare in modo facoltativo per aderire a promozioni o iniziative speciali che richiedano appunto l'utilizzo del codice per la loro attivazione.

FAQ - Domande frequenti sul codice promozionale Betsson

Qual è il codice promozionale Betsson?

I giocatori iscritti sulla piattaforma di scommesse possono digitare il codice promozionale Betsson al momento del deposito sul sito. Attualmente il bonus benvenuto non richiede l'utilizzo di codici per la sua attivazione.

Qual è la differenza tra codice promozione e codice promozionale?

Accedendo alla piattaforma di betting, all'interno del palinsesto sportivo, a sinistra dello schermo gli utenti possono visualizzare una barra dove inserire il codice della schedina per individuare subito la propria giocata effettuata. Dal menu a tendina si può selezionare infatti i codici giocata oppure i Coupons. Facendo click sulla voce Coupons, compare un campo dedicato al codice promozione Betsson che i giocatori possono compilare facoltativamente per attivare le iniziative promozionali del concessionario di gioco contraddistinte proprio da codici specifici come ad esempio Fun Bonus o FreeBet. Mentre in fase di ricarica gli scommettitori possono digitare un codice promozionale per attivare eventuali bonus speciali o promo esclusive legate vincolate ad un versamento sul sito.

Posso utilizzare un codice promozionale se sono già iscritto?

I codici promozionali generalmente sono riservati ai nuovi iscritti in quanto spesso è proprio in fase di iscrizione alla piattaforma che i clienti possono completare il campo ad essi dedicato. Tuttavia alcuni operatori, come Betsson appunto, prevedono l'utilizzo di un promo code in fase di versamento o nella propria area personale.

Quanto tempo ci vuole per ricevere il bonus benvenuto?

Di solito, il bonus viene accreditato immediatamente dopo aver effettuato il primo deposito qualificante, ma può variare in base ai termini della promozione.

Posso prelevare il bonus di benvenuto?

Il bonus non può essere prelevato immediatamente. È necessario soddisfare i requisiti di scommessa indicati nei termini della promozione prima di poter effettuare un prelievo.