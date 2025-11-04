Pronostici Juventus - Sporting: Spalletti cerca i tre punti

Secondo i pronostici Juventus - Sporting dei nostri esperti, la Signora troverà la prima vittoria in questa Champions con ogni probabilità in una sfida da almeno tre goal.

I nostri pronostici Juventus - Sporting

Ecco alcuni consigli per le scommesse e pronostici Juve - Sporting dei nostri esperti, con le relative quote, in vista della sfida della quarta giornata di Champions League:

Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

1 + Over 2.5 a quota 2.72 su NetBet

1 + Over 2.5 + Goal a quota 3.35 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono che la Juventus sconfigga lo Sporting in una sfida con quantomeno tre sigilli complessivi.

Quote Juventus - Sporting

I bookmakers – pur considerandola favorita – offrono quote su Juventus - Sporting interessanti soprattutto nell'ottica della vittoria della squadra di casa, ma i nostri esperti hanno analizzato altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano la "Vecchia Signora" e i "Leoni" al match

Tredici giorni dopo lo 0-1 in casa del Real Madrid, la Juventus ospita lo Sporting – e lo fa sulle ali del 2-1 di Cremona all'esordio di Luciano Spalletti. Contro le "Tigri", precedentemente sconfitte solo a San Siro contro l'Inter, la "Vecchia Signora", dopo il 3-1 contro l'Udinese, ha inanellato la seconda vittoria nelle due gare seguite all'esonero di Igor Tudor. Ora cerca il primo successo in questa Champions, iniziata per la "Vecchia Signora" con il 4-4 contro il Borussia Dortmund e proseguita con il 2-2 a Villarreal.

Lo Sporting, invece, torna a disputare una sfida di Champions in Italia a un mese dall'1-2 incassato a Napoli. Ma, al contrario della Juventus, i Campioni di Portogallo si sono imposti in entrambe le sfide casalinghe: il 4-1 contro il Kairat Almaty e il 2-1 contro l'Olympique Marsiglia di due settimane fa. Nella Liga, gli undici di Rui Borges, venerdì, con il 2-0 contro l'Alverca – quintultimo in classifica – hanno collezionato l'ottavo successo in dieci turni.

Probabili formazioni di Juventus - Sporting

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, McKennie; Vlahovic

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, McKennie; Vlahovic Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Suarez

In Juventus - Sporting vedremo almeno tre marcature?

Prima dello 0-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, le prime uscite della Juventus in questa Champions avevano fatto registrare più di due marcature. Questo perché, al 4-4 contro il Borussia Dortmund – con tutte le reti arrivate nella ripresa – il 1° ottobre la "Vecchia Signora" aveva aggiunto il successo contro il Villarreal. Inoltre, dopo l'esonero di Igor Tudor, i bianconeri hanno inanellato il 3-1 contro l'Udinese e, sabato, al debutto di Luciano Spalletti, il 2-1 sul campo della Cremonese.

Alla vigilia del successo juventino allo Zini, lo Sporting aveva sconfitto l'Alverca per 2-0. I "Leoni", nelle loro ultime cinque uscite in campionato, hanno concesso solo un gol allo Sporting Braga, ma in Champions ne hanno incassati quattro in tre gare. L'1-2 a Napoli era, infatti, arrivato a cavallo fra il 4-1 contro un esordiente Kairat Almaty e il 2-1 rifilato all'Olympique Marseille.

Considerando questi rendimenti, i nostri esperti ritengono il segno Over 2.5 un evento realistico per li pronostici Juventus - Sporting.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Il debutto allo Stadium di Spalletti porterà i primi tre punti in Champions?

A due giorni dall'esonero di Tudor, il 3-1 contro l'Udinese ha interrotto una striscia della Juventus con cinque pareggi e tre sconfitte. È vero che i friulani, nelle ultime tre trasferte, avevano raccolto complessivamente un punto, ma all'esordio di Spalletti la "Vecchia Signora" ha bissato con il 2-1 sul campo della Cremonese. Infliggendo così alle "Tigri" la seconda sconfitta in Serie A dopo quella incassata a inizio ottobre a San Siro. Inoltre, la Juventus era arrivata vicina ai primi Champions già nel secondo turno, quando il Villarreal aveva trovato il 2-2 in Zona Cesarini.

Lo Sporting – in un campionato inferiore alla Serie A – delle prime sette ha sconfitto solo a settembre il Famalicao (2-1) e il Moreirense (3-0). Ha invece perso punti nell'1-2 contro il Porto e nell'1-1 contro il Braga. Inoltre, davanti al proprio pubblico ha concesso marcature sia nel 4-1 contro il Kairat Almaty sia nell'1-2 contro l'Olympique Marsiglia, intervallati dall'1-2 a Napoli.

Alla luce di questi dati, la 1 + Over 2.5 è uno dei pronostici realistici per la gara allo Stadium.

Scommessa 2: 1 + Over 2.5 a quota 2.72 su NetBet

Insaccheranno sia la Juventus sia lo Sporting?

Prima dello 0-1 al Bernabeu, il 4-4 contro il Borussia Dortmund e il 2-2 a Villarreal rientravano in una striscia con cinque uscite della Juventus che avevano visto gol su entrambi i fronti. A settembre, inoltre, in Serie A la "Vecchia Signora" aveva visto il 4-3 contro l'Inter e gli 1-1 a Verona e contro l'Atalanta. Sarebbero seguiti, dopo l'esonero di Tudor, il 3-1 contro l'Udinese e il 2-1 a Cremona.

Hanno timbrato il cartellino entrambe le contendenti anche in tutte le finora tre gare dello Sporting in questa Champions. Come nell'1-2 a Napoli e nel 2-1 contro l'Olympique Marsiglia di due settimane fa, era accaduto contro il Kairat Almaty. I kazaki poi non avrebbero insaccato davanti al proprio pubblico né nello 0-5 contro il Real né nello 0-0 contro gli altri debuttanti del Pafos.

Visti questi risultati, la combo 1 + Over 2.5 + Goal è da tenere d'occhio per i nostri pronostici Juventus - Sporting.

Scommessa 3: 1 + Over 2.5 + Goal a quota 3.35 su Lottomatica

+