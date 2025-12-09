Pronostici Juventus - Pafos: Bianconeri obbligati a vincere

Contro il Pafos, gli esperti si aspettano un successo della Juventus senza subire gol e con almeno due marcature.

Migliori pronostici di Juventus - Pafos

Ecco alcuni consigli per le scommesse – con le relative quote – sulla sfida della sesta giornata di Champions League tra Juventus e Pafos:

1X2 1° tempo 1 a quota 1.55 su Goldbet

No goal a quota 1.66 su NetBet

1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.25 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un successo della "Vecchia Signora", in vantaggio già al duplice fischio e almeno due reti – tutte firmate Juventus.

Quote Juventus - Pafos

I bookmaker offrono quote basse sui tre punti della Juventus contro il Pafos, e i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i bianconeri e i ciprioti al match

La Juventus riceve il Pafos a due settimane dal 3-2 sul campo del Bodo/Glimt. Dove Jonathan David, in Zona Cesarini, ha regalato alla "Vecchia Signora" il primo successo contro questa Champions. Nelle prime quattro giornate, infatti, i bianconeri avevano registrato i tre pari contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona – oltreché lo 0-1 contro il Real Madrid.

Ora gli uomini di Luciano Spalletti ospitano i debuttanti ciprioti, capaci di raccogliere cinque punti nelle ultime tre giornate. Ma prima dell'1-0 contro il Villarreal e del 2-2 contro il Monaco – nella finora ultima trasferta – il Pafos non era andato oltre lo 0-0 contro il Kairat Almaty. Sempre a reti inviolate si era concluso l'esordio in casa dell'Olympiakos, seguito dall'1-5 contro il Bayern.

Probabili formazioni di Juventus - Pafos

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz, David

Di Gregorio, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz, David Pafos: Michael, Bruno Felipe, Goldar, Sunjic, Luckassen, David Luiz, Domingos Quina, Pepe Rodrigues, Dragomir, Orsic, Anderson Silva

Juventus - Pafos: i bianconeri saranno avanti al duplice fischio?

Il Pafos giunge a Torino dopo aver registrato nelle prime due trasferte in Champions altrettanti 0-0 – contro l'Olympiakos prima, il 21 ottobre contro il Kairat Almaty poi. Sempre a reti inviolate si era chiuso il primo tempo nella gara a Limassol contro il Villarreal, vinta poi dai ciprioti per 0-1. Invece, gli uomini di Juan Carlos Carcedo erano giunti all'intervallo in svantaggio sia nell'1-5 contro il Bayern sia nel 2-2 contro il Monaco del 26 novembre.

La Juventus, per esempio, si è imposta nel primo tempo nelle ultime due gare contro formazioni di Serie A. Al 2-1 contro il Cagliari del 29 novembre – con tutte le reti prima del duplice fischio – è seguito a stretto giro il 2-0 contro l'Udinese in Coppa Italia, con un gol per frazione. Nella finora ultima gara di Champions allo Stadium, Dusan Vlahovic aveva invece annullato al 34' il vantaggio dei portoghesi.

Tutto sommato, i nostri esperti ritengono che il segno 1X2 1° tempo 1 sia uno scenario realistico per la gara fra Juventus e Pafos.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 1 a quota 1.55 su Goldbet

La sfida allo Stadium si concluderà con un clean sheet?

Dunque, il Pafos – nelle sue prime trasferte in una fase principale di Champions – ha trovato gli 0-0 contro Olympiakos e Kairat Almaty. E davanti al proprio pubblico, a Limassol, la squadra di Juan Carlos Carcedo non aveva superato quota un gol né nell'1-5 contro il Bayern né nell'1-0 contro il Villarreal. Poi, due settimane fa, il 2-2 finale contro il Monaco è arrivato grazie a un autogol all'88'.

Al contrario dei ciprioti, la Juventus non ha mai mantenuto la porta inviolata in questa Champions. Ma è altrettanto vero che ha sempre affrontato formazioni almeno sulla carta più forti di Olympiakos e Kairat Almaty. Dopo l'1-1 contro lo Sporting di inizio novembre, la "Vecchia Signora", davanti al proprio pubblico, ha per esempio registrato in campionato lo 0-0 contro il Torino e il 2-1 contro il Cagliari.

Alla luce di questi dati, il segno No Goal è tutt'altro che da escludere per la sfida allo Stadium.

Scommessa 2: No goal a quota 1.66 su NetBet

Juventus - Pafos: la "Vecchia Signora" s'imporrà con almeno due gol?

A eccezione dello 0-1 sul campo del Real Madrid, tutte le gare della Juventus nella Champions 2025/26 hanno visto più di una marcatura. E in tre di queste – il 4-4 contro il Borussia Dortmund, il 2-2 a Villarreal e il 3-2 a Bodo – i bianconeri hanno insaccato quantomeno due volte. Non è accaduto solo nell'1-1 del 4 novembre contro uno Sporting Lisbona sicuramente superiore al Pafos.

Che nel quinto turno ha registrato a Cipro il 2-2 contro il Monaco e non ha saputo ripetere la prestazione nell'1-0 contro il Villarreal. E nella prima uscita nella fase a girone unico, a Limassol, aveva incassato l'1-5 contro il Bayern.

Nonostante gli 0-0 contro Olympiakos e Kairat Almaty, la combo 1 + Over 1.5 + No Goal è uno scenario da tenere d'occhio per la partita fra Juventus e Pafos.

Scommessa 3: 1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.25 su Lottomatica

✨ Altri giochi disponibili sui siti di scommesse

La ricerca di alternative ai pronostici sportivi nei giorni senza partite di cartello può indirizzarsi verso la Lotteria Italia. Questo gioco istituzionale si svolge ogni anno, con estrazioni che iniziano a settembre e si concludono il 6 gennaio. Le vincite comprendono premi giornalieri estratti durante Affari tuoi e il super premio di 5 milioni di euro nella serata dell'Epifania.

Il biglietto è acquistabile al costo di 5€ sia presso i rivenditori che sui siti online. Molte piattaforme di gioco, incluse bet365, Snai e Goldbet, hanno reso disponibile l'acquisto di questi tagliandi.

L'inserimento della lotteria nel catalogo di operatori come bet365 offre una comoda opzione per partecipare. Per conoscere l'esito del biglietto è necessario controllare il codice identificativo a 10 cifre sul canale ufficiale del concorso.

+