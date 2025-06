Pronostici Juventus - Manchester City: analisi della sfida decisiva del Gruppo G

È tempo della sfida decisiva del Gruppo G, e abbiamo tre pronostici per Juventus - Manchester City per il loro incontro nel Mondiale per Club giovedì 26 giugno.

Pronostici Juventus - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Juventus - Manchester City

Manchester City vincente a quota 1.73 su Lottomatica

Oltre 3.5 gol a quota 2.90 su Goldbet

Erling Haaland a segno a quota 2.09 su NetBet

Il Manchester City dovrebbe battere la Juventus 3-2 in Florida.

Quote Juventus - Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Sia Juventus che Manchester City sono già qualificate per la fase successiva della Coppa del Mondo per Club, ma il primo posto è ancora in palio. Gli italiani arrivano a questa sfida in ottima forma, avendo vinto le ultime quattro partite. Sono rimasti imbattuti in sette incontri e hanno brillato negli USA. Con nove gol in due partite, sono una forza da non sottovalutare.

Anche il City è in eccellente forma. Ha vinto quattro partite di fila prima di questa sfida, subendo solo una sconfitta nelle ultime 15. Hanno travolto Al Ain 6-0 nell'ultima uscita e saranno pieni di fiducia al Camping World Stadium.

Probabili formazioni Juventus - Manchester City

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, Cambiaso, Thuram, McKennie, Costa, Yildiz, Kolo Muani, Conceicao

Manchester City: Ederson, Khusanov, Akanji, Gvardiol, Savinho, Foden, Reijnders, Gundogan, Marmoush, Cherki, Haaland

Pep in cima

Chiunque finisca al primo posto del Gruppo G eviterà probabilmente di giocare contro il Real Madrid nel turno successivo, e questo è un grande vantaggio. Il City vanta un gruppo di giocatori più forte sulla carta, oltre a una maggiore profondità, quindi non sorprende vederli favoriti per questa partita.

Guardiola è senza Mateo Kovacic a causa di un infortunio, e Claudio Echeverri potrebbe essere in dubbio dopo essere uscito zoppicante l'altro giorno. A parte questo e la squalifica di Rico Lewis, sono al completo. Questo darà sicuramente al loro allenatore un benvenuto dilemma di selezione, e ha già utilizzato due XI completamente diversi nelle due partite di Coppa del Mondo per Club finora.

Questa capacità di ruotare i giocatori potrebbe vedere la squadra inglese prevalere, ma non avrà vita facile contro i Bianconeri. Hanno vinto nove delle ultime 11 partite prima di questo scontro, quindi saranno fiduciosi, ma non hanno battuto la Juve dagli anni '70.

Scommessa 1: Manchester City vincente a quota 1.73 su Lottomatica

Gol a volontà a Orlando

Il fatto che entrambe le squadre siano già qualificate, e non ci sia garanzia su chi affronteranno nella fase a eliminazione diretta, potrebbe rendere questa partita aperta. Nessuna delle due ha molto da perdere, e avendo segnato 17 gol complessivamente nella Coppa del Mondo per Club finora, non sono timide davanti alla porta. Il City non ha ancora subito gol, ma la squadra di Igor Tudor è stata una vera minaccia.

Kenan Yıldız è stato il giocatore più prolifico della Juve finora, con tre gol in due partite, ma anche Randal Kolo Muani ha impressionato. Il City, nel frattempo, ha già avuto sette diversi marcatori - quindi sono pericolosi in diversi modi.

Due delle ultime quattro partite dei Cityzens si sono concluse con oltre 3.5 gol segnati, e lo stesso è accaduto in tutte le ultime tre della Juve.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.90 su Goldbet

Haaland entra in azione

Erling Haaland ha segnato il suo primo gol nella Coppa del Mondo per Club 2025 durante la schiacciante vittoria su Al Ain, ed è difficile vedere come possa essere l'ultimo in America. Ha segnato 32 gol in 46 partite in stagione, e questo non include quelli segnati per la Norvegia. Il 24enne è sempre una minaccia per il City.

Se gli uomini di Guardiola dovessero prevalere in Florida, c'è una grande possibilità che il norvegese ne faccia parte. Non è riuscito a incidere a novembre scorso quando gli italiani hanno vinto 2-0 contro il City. Ecco perché sarà ansioso di rimediare qui.

Tudor è ben consapevole dei problemi che Haaland può causare, ma è cauto nel concentrare tutta la difesa su di lui. Qualunque cosa accada, sarà probabilmente difficile da contenere. Con tre gol in quattro partite a giugno, sarà affamato di altri.

Scommessa 3: Erling Haaland a segno a quota 2.09 su NetBet