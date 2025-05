Pronostici Inter - Verona: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti vedono l’Inter leggermente favorita per la sfida contro il Verona, e si aspettano al massimo due gol con un clean sheet.

Dopo la sfida di Champions, è tempo di tornare al campionato con l'anticipo della 35esima di Serie A tra i nerazzurri e l'Hellas. In questa pagina si possono consultare quote, pronostici Inter - Verona e probabili formazioni per la partita.

Quote Inter - Verona

A cavallo fra le gare di Champions contro il Barcellona, l’Inter cercherà di interrompere la striscia di sconfitte a Bologna e contro la Roma. Anche perché gli scaligeri, nelle più recenti trasferte, hanno pareggiato contro il Torino e perso contro i giallorossi. I principali bookmaker danno nettamente favoriti i nerazzurri, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato mercati alternativi.

Pronostici Inter-Verona: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter - Verona

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 35° turno di Serie A tra Inter e Verona. Ecco alcune quote:

Doppia Chance 1X + No goal a quota 2.10 su Goldbet

Doppia Chance 1X + Under 2.5 a quota 2.05 su NetBet

No goal + Under 2.5 a quota 2.25 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per i nerazzurri, non più di due gol e un clean sheet.

Come arrivano i nerazzurri e gli scaligeri al match

Per l’Inter, la partita contro il Verona giunge fra i due impegni nella semifinale di Champions contro il Barcellona. In Italia, gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da tre sconfitte in altrettante gare ufficiali. Dopo lo 0-1 subìto al Dall’Ara contro un Bologna in piena lotta Champions, i nerazzurri hanno incassato lo 0-3 in Coppa contro il Milan e domenica un altro 0-1 a San Siro contro una Roma in grande spolvero.

La battuta d’arresto contro i felsinei aveva interrotto una striscia dell’Inter con cinque vittorie e due pareggi. Dopo l’1-1 raccolto il 1° marzo nella sfida Scudetto a Napoli, i nerazzurri avevano inanellato il 3-2 contro il Monza, il 2-0 contro l’Atalanta terza in classifica e il 2-1 contro l’Udinese. Erano seguiti il 2-2 a Parma – preceduto da un doppio vantaggio della ''Beneamata'' all’intervallo – e, il 12 aprile, il 3-1 contro il Cagliari.

Il Verona giunge a San Siro cinque giorni dopo lo 0-2 contro i sardi, che hanno così scavalcato i gialloblù ora quindicesimi in classifica. Nella finora ultima trasferta, la squadra di Paolo Zanetti aveva perso per 0-1 sul campo della Roma e registrato la quarta partita a secco di vittorie. Più precisamente, gli scaligeri avevano visto due 0-0 contro il Parma e il Genoa, con in mezzo l’1-1 sul campo del Torino.

Probabili formazioni di Inter - Verona

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Dimarco; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck; Lautaro, Arnautovic

Sommer; Pavard, Acerbi, Dimarco; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck; Lautaro, Arnautovic Verona: Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera

Inter-Verona: nerazzurri favoriti e scaligeri a rischio a secco

Con due 1-0 contro il Monza, fanalino di coda, e contro l’Udinese, dodicesima in classifica, il Verona ha vinto due delle ultime gare di Serie A in trasferta. Nelle altre sfide lontane dal Bentegodi, gli scaligeri hanno registrato due 1-1, sia contro il Venezia, penultimo in graduatoria, sia contro il Torino, oltreché quattro sconfitte senza marcature. Più precisamente, gli uomini di Zanetti hanno perso a Napoli (0-2), contro il Milan (0-1), contro la Juventus (0-2) e, il 19 aprile, per 0-1 contro la Roma.

Inoltre, in tre delle ultime uscite in Serie A dell’Inter non hanno insaccato entrambe le formazioni. Dopo il 2-0 sul campo dell’Atalanta, terza in classifica, la squadra di Simone Inzaghi aveva raccolto il 2-1 contro l’Udinese, il 2-2 a Parma e il 3-1 contro il Cagliari.

Poi i nerazzurri hanno subìto gli 0-1 a Bologna e contro la Roma, che sono entrambe in piena lotta Champions. Considerando il rendimento delle due squadre, il segno Doppia Chance 1X + No Goal appare uno scenario possibile in questa partita stando ai pronostici Inter - Verona.

I nerazzurri da risultato utile contro gli scaligeri, con poche reti

Dunque, l’Inter in Serie A è reduce da due sconfitte per 0-1 a Bologna e contro la Roma. Prima delle sfide contro la quinta e la sesta in classifica erano, però, arrivati cinque vittorie e due pareggi.

Fra il 3-2 contro il Monza e il 3-1 contro il Cagliari, i nerazzurri avevano visto il 2-0 a Bergamo, il 2-1 contro l’Udinese e il 2-2 a Parma, dove erano andati all’intervallo sul doppio vantaggio. In altre parole, gli uomini di Simone Inzaghi negli ultimi sei turni hanno segnato più di due reti solo contro i sardi quattordicesimi in classifica.

Il Verona, invece, nelle sue ultime cinque trasferte contro squadre della prima metà della classifica ha raccolto solo un punto, grazie all’1-1 contro il Torino del 6 aprile. Nelle altre quattro sfide – contro Napoli, Milan, Juventus e Roma – gli scaligeri hanno perso, senza mai subire più di due gol.

Va detto, inoltre, che in queste partite lontano dal Bentegodi il Verona ha trovato il gol soltanto contro i granata. Considerando questi dati, il segno Doppia Chance 1X + Under 2.5 resta un’opzione che merita attenzione per la sfida stando ai pronostici Inter - Verona.

Inter-Verona: match chiuso in vista a San Siro

Tutte le finora ultime otto trasferte del Verona in Serie A hanno registrato al massimo due reti. Più precisamente, nelle cinque partite lontane dal Bentegodi disputate contro squadre della prima metà della classifica, gli scaligeri hanno insaccato solo nell’1-1 contro il Torino del 6 aprile. Inoltre, la squadra di Zanetti ha subìto i due 0-2 contro il Napoli e la Juventus, oltreché gli altrettanti 0-1 contro il Milan e contro la Roma.

Dal canto suo, l’Inter nelle sue più recenti sei uscite in campionato ha siglato più di due reti esclusivamente nel 3-1 contro il Cagliari del 12 aprile. Prima, gli uomini di Simone Inzaghi avevano ottenuto il 2-0 a Bergamo, il 2-1 contro l’Udinese e il 2-2 a Parma.

Poi, in Serie A, i nerazzurri hanno perso per 0-1 contro due squadre in piena lotta Champions: al Dall’Ara contro il Bologna e domenica a San Siro contro la Roma. Alla luce di questi risultati, il segno No Goal + Under 2.5 è uno scenario che potrebbe concretizzarsi al Meazza.

+

