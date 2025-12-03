Pronostici Inter - Venezia: Spunti su una gara senza storia

Nell'ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, i nostri esperti si aspettano da due a quattro reti, tutte firmate dall'Inter.

Migliori pronostici di Inter - Venezia

Ecco alcuni consigli per le scommesse in vista di Inter - Venezia in Coppa Italia, con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.52 su Goldbet

1 + Over 1.5 + No goal a quota 1.75 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 + Under 4.5 a quota 1.95 su Lottomatica

Contro il Venezia – e dopo vantaggio a zero all'intervallo – i nostri esperti si aspettano un successo dell'Inter con due, tre o quattro gol complessivi.

Quote Inter - Venezia

Quote Inter - Venezia Goldbet NetBet Lottomatica Vincente a 0 1° tempo casa 1.52 1.55 1.52 1 + Over 1.5 + No goal 1.72 1.75 1.72 1° tempo/finale 1/1 + Under 4.5 1.95 2.00 1.95

I bookmakers propongono quote molto basse sul successo dell'Inter contro il Venezia, e i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

Come arrivano i nerazzurri e i lagunari al match

Al suo esordio nella Coppa Italia 2025/26, l'Inter ospita un Venezia quinto in Serie B. E lo fa a tre giorni dall'1-0 a Pisa, che ha visto gli uomini di Cristian Chivu trovare i tre punti per la quarta volta in cinque giornate di Serie A. Lo 0-1 contro il Milan aveva interrotto un filotto con il 3-0 contro la Fiorentina, il 2-1 a Verona e il 2-0 contro la Lazio.

Il Venezia si è qualificato agli ottavi in virtù del 4-0 contro il Mantova, seguito a fine settembre – dopo uno 0-0 – da un 5-4 ai rigori a Verona. Sempre contro il Mantova, gli uomini di Giovanni Stroppa sabato con un 3-0 hanno raccolto il quarto successo in cinque turni di campionato. Archiviato l'1-2 che aveva aperto novembre, i lagunari avevano inanellato il 3-1 contro la Sampdoria e il 2-0 a Padova.

Probabili formazioni di Inter - Venezia

Inter: J. Martinez, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zielinski, Dimarco, Bonny, P. Esposito

J. Martinez, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zielinski, Dimarco, Bonny, P. Esposito Venezia: F. Stankovic, Schingtienne, Svoboda, Sverko, Hainaut, Busio, Bohinen, Kike Perez, Doumbia, Yeboah, Fila

Inter - Venezia: I nerazzurri in vantaggio con un clean sheet al duplice fischio?

Nel 2-0 a Pisa, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo per l'ottava volta in dieci giornate di Serie A. E prima dello 0-1 contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu era giunta al duplice fischio avanti in tre delle quattro gare a San Siro da fine settembre. Dopo l'eccezione – il 3-0 contro la Fiorentina – i nerazzurri avevano siglato una rete per parte nel 2-0 contro la Lazio.

Il Venezia, al rientro dalla sosta con il 2-0 nel derby a Padova, ha trovato al settimo tentativo il primo successo in Serie B in trasferta. Da metà ottobre, i lagunari avevano visto lontano dal Penzo l'1-1 a Empoli, seguito dal 2-3 a Carrara e dall'1-2 a Catanzaro.

Nonostante il 3-0 del Venezia contro il Mantova, il segno Vincente a 0 1° tempo casa è uno scenario plausibile nell'ottavo di Coppa in casa dell'Inter.

Scommessa 1: Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.52 su Goldbet

Al Meazza vedremo almeno due marcature tutte nerazzurre?

A eccezione dello 0-1 contro il Milan, l'Inter si è imposta in tutte le ultime cinque giornate di Serie A. In tutto ciò, gli undici di Chivu hanno concesso una marcatura esclusivamente a inizio novembre nel 2-1 a Verona. Hanno invece sconfitto la Fiorentina per 3-0, prima d'imporsi per 2-0 a San Siro contro la Lazio – e domenica a Pisa.

Inoltre, il Venezia nei sedicesimi si è imposto sul campo dell'Hellas Verona dal dischetto dopo una gara a reti inviolate. In Serie B, lontano dal Penzo, la squadra di Stroppa ha insaccato più di una volta in tre occasioni: a Pescara, nel 2-3 a Carrara e dieci giorni fa nel 2-0 a Padova. Anche per questo motivo, nelle prime sei trasferte, i lagunari avevano registrato quattro pareggi e due sconfitte.

Alla luce di questi rendimenti, la combo 1 + Over 1.5 + No Goal è da tenere d'occhio per l'ottavo di Coppa Italia a San Siro.

Scommessa 2: 1 + Over 1.5 + No goal a quota 1.75 su NetBet

In Inter - Venezia ci saranno al massimo quattro gol?

L'Inter – seppur scendendo in campo con gli undici tipo – non segna almeno quattro volte da fine ottobre. A San Siro, dopo il 4-1 contro la Cremonese, la squadra di Chivu ha trovato il 3-0 contro la Fiorentina, prima del 2-0 contro la Lazio. Pochi giorni dopo la sfida contro i gigliati era arrivato il 2-1 contro l'attuale fanalino di coda Hellas Verona, che aveva fermato il Venezia in Coppa sullo 0-0.

Poi, è vero che il Venezia – prima del 2-0 a Padova – nelle sue trasferte in cadetteria aveva registrato quattro pari e due sconfitte. Ma è altrettanto vero che l'Inter, nei prossimi sette giorni, è attesa da due big match. Dopo il Como, sesto in classifica, arriverà infatti il Liverpool.

Considerando anche il turnover nei nerazzurri, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Under 4.5 è realistica nell'incontro fra Inter e Venezia.