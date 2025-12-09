L’Inter ha vinto 4 delle sue prime 5 partite della fase a gironi dell’UCL. Con il Liverpool ancora in forma altalenante, è un test davvero difficile per i Reds.

Pronostici Inter Milan - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter Milan - Liverpool

Inter Milan vincente a quota 2.10 con Goldbet

Oltre 3.5 gol a quota 2.60 con NetBet

Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 con Lottomatica

Quote Inter Milan - Liverpool

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter Milan 3-1 Liverpool

Pronostico marcatore: Inter Milan – Martínez, Thuram, Akanji; Liverpool – Wirtz

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, è ancora sotto seria pressione. I suoi Reds incostanti si recano all'Inter Milan martedì sera per la loro sesta partita della fase a gironi dell’UCL 25/26. Gli ospiti, l'Inter, sono in grande forma, sia a livello nazionale che continentale. Gli uomini di Christian Chivu sono attualmente in lotta con il Napoli per il vertice della Serie A, avendo segnato 32 gol in sole 14 partite di campionato.

Allo stesso modo, l'Inter ha portato quell'impeto offensivo nella fase a gironi dell’UCL. Hanno vinto quattro delle loro cinque partite finora, segnando 12 gol e subendo solo tre. L'Inter è attualmente la squadra migliore dell’UCL per xG non da rigore (12.8). Il loro vivace attacco creerà problemi a una difesa del Liverpool priva di fiducia e struttura.

Il Liverpool ha tre vittorie e due sconfitte nelle sue prime cinque partite della fase a gironi della UCL di questa stagione. I Reds sono al 13° posto in campionato, a soli tre punti sopra la soglia del 24° posto per i playoff a eliminazione diretta. Una sconfitta a Milano potrebbe lasciarli vulnerabili al gruppo inseguitore. Anche la loro forma in campionato non è molto rassicurante. I Reds hanno raccolto solo cinque punti nelle ultime cinque partite di EPL. I loro risultati più recenti sono stati pareggi con squadre appena promosse, Sunderland e Leeds. Contro il Leeds, sono riusciti a sprecare un vantaggio di 3-2 al 96° minuto.

La selezione di Mo Salah è il principale argomento di conversazione, dopo il suo sorprendente sfogo post-partita di questo weekend. L'egiziano sembra frustrato per essere stato escluso di recente. Il veterano teme di essere usato come capro espiatorio per i poveri risultati di Arne Slot. I suoi commenti suggeriscono che è quasi certo che sarà escluso contro l'Inter.

Probabili formazioni Inter Milan - Liverpool

Inte Milan: Sommer, Augusto, Akanji, Bastoni, Bisseck, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez

Liverpool:Alisson, Robertson, Bradley, Van Dijk, Gomez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Chiesa, Ekitike

Appoggiare i padroni di casa per aumentare l'infelicità di Slot

È molto difficile appoggiare il Liverpool in questo momento. Dopo aver mancato la vittoria contro due squadre appena promosse dell'EPL, la fiducia dei Reds ha subito un duro colpo. Questo, unito allo sfogo di Salah nel weekend, suggerisce che le cose non vanno affatto lisce dietro le quinte ad Anfield.

Al contrario, l'Inter è a solo un punto dietro l'attuale capolista della Serie A, il Napoli. Hanno vinto quattro delle loro cinque partite della fase a gironi dell'UCL. Al San Siro, i Nerazzurri sono in forma molto produttiva. Hanno vinto sei delle loro otto partite di Serie A, subendo solo cinque gol.

La questione principale riguarda la recente forma del Liverpool in Italia. Hanno vinto le loro ultime cinque partite in trasferta dell’UCL contro avversari italiani. Tuttavia, la storia recente non tiene conto del calo evidente di forma e fiducia dei Reds dall'autunno.

Scommessa 1: Inter Milan vincente a quota 2.10 con Goldbet

Gol previsti tra due squadre offensive

Sebbene il Liverpool non sia al massimo in questo momento, sa ancora come attaccare. Gli avversari di martedì, l'Inter, non sono da meno. Queste squadre sono le due migliori dell’UCL per gol attesi non da rigore (xG). L'Inter è in testa con 12.8, seguita da vicino dal Liverpool con 12.7. Questo significa che entrambe stanno creando abbastanza opportunità per segnare 2.5 gol legittimi per partita della fase a gironi dell’UCL.

I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 38.46% di possibilità che vengano segnati quattro o più gol. Tuttavia, questo sembra sottovalutare il mercato Over 3.5 Gol. Dato che il Leeds ha segnato tre gol contro il Liverpool sabato, è difficile vederli adottare un approccio difensivo al San Siro. L'Inter è il miglior attacco della Serie A, con nove gol in più rispetto a qualsiasi altra squadra del campionato.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol a quota 2.60 con NetBet

Grande valore su Martínez per superare la difesa del Liverpool

Lautaro Martínez è stato un giocatore chiave per l'attacco dell'Inter negli ultimi sette anni. Da quando è arrivato dal Racing Club nel 2018, l'argentino ha segnato in media quasi un gol ogni due partite. Il 28enne sta ora entrando nel picco della sua carriera – e si vede. Martínez ha segnato sette gol in 14 presenze in Serie A finora in questa stagione. Tuttavia, il suo tasso di realizzazione è ancora migliore nell'UCL. Attualmente ha un tasso di realizzazione del 100%, avendo segnato quattro gol in quattro partite della fase a gironi dell’UCL.

Tuttavia, i mercati delle scommesse credono che Martinez abbia solo il 38.17% di possibilità di trovare la rete contro i Reds. Questo rende Martinez la scelta di maggior valore tra il nostro trio di pronostici per Inter vs Liverpool.