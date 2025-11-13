Pronostici Inghilterra - Serbia: Kane guiderà i Tre Leoni a un'altra vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una solida vittoria casalinga, con il capitano dell'Inghilterra Harry Kane che aggiunge un altro gol al suo impressionante bottino internazionale.

Pronostici Inghilterra - Serbia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inghilterra - Serbia

No Goal (NG) a quota 1.65 su Lottomatica

Harry Kane segna in qualsiasi momento a quota 1.80 su Goldbet

1° tempo - Inghilterra vince a quota 1.73 su Netbet

Quote Inghilterra vs Serbia

Inghilterra vs Serbia bet365 William Hill Lottomatica Inghilterra 1.27 1.30 1.27 Pareggio 5.40 5.40 5.40 Serbia 10.25 11.00 10.25

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra 2-0 Serbia

Pronostico marcatore: Inghilterra – Harry Kane, Jude Bellingham

L'Inghilterra ha assicurato il suo posto ai Mondiali del 2026 con una vittoria per 5-0 in Lettonia a ottobre, mantenendo un record del 100% in questo gruppo, avendo vinto tutte e sei le partite finora.

Thomas Tuchel si avvicina a un anno nel suo ruolo di allenatore dei Tre Leoni. La vittoria per 5-0 nella partita di andata contro la Serbia è stata la sua vittoria più significativa fino ad oggi.

Quella sconfitta, combinata con una dannosa sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Albania a ottobre, ha portato al licenziamento dell'allenatore serbo Dragan Stojković. Arrivano a questa partita solo terzi nel Gruppo A, e gli ospiti potrebbero aver bisogno di un risultato per rimanere in corsa per il secondo posto.

Probabili formazioni Inghilterra - Serbia

Inghilterra: Pickford, Burn, Stones, Konsa, James, Anderson, Rice, Eze, Bellingham, Saka, Kane

Serbia: Petrovic, Terzic, Milenkovic, Pavlovic, Mimovic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic

Festa del gol improbabile

Il nuovo allenatore della Serbia è Veljko Paunović, recentemente licenziato dal Real Oviedo, nonostante abbia guidato il club spagnolo alla promozione la scorsa stagione. Ha preferito uno stile di gioco relativamente conservativo in quel ruolo, il che suggerisce che è altamente improbabile che venga a Wembley con un atteggiamento diverso da quello difensivo.

L'Inghilterra non ha ancora subito un gol in 540 minuti di gioco in questo gruppo. Solo una delle loro ultime 10 partite ha visto entrambe le squadre segnare, ed è probabile che queste tendenze continuino qui.

Si prevede che la Serbia giochi per il pareggio, che le darebbe una possibilità per il secondo posto nell'ultima giornata. Solo una delle loro ultime sette partite ha visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 1.65 su Lottomatica

Kane per aggiungere al suo bottino con l'Inghilterra

Sebbene la qualificazione sia stata assicurata, ci si aspetta che l'Inghilterra schieri comunque una formazione forte. Questo include quasi sicuramente il capitano Harry Kane, il miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra. Il 32enne ha segnato 76 volte in 110 presenze internazionali.

Ha una media di un gol e 4,3 tiri per partita in questa campagna di qualificazione. Kane è stato anche in forma eccezionale in Bundesliga in questa stagione. L'ex attaccante del Tottenham ha segnato 13 gol con una media di uno ogni 61 minuti nel massimo campionato tedesco.

Con 10 gol nelle sue ultime 10 partite tra club e nazionale, Kane è una forza quasi inarrestabile. Con giocatori come Bukayo Saka e Jude Bellingham in forma, sarà supportato da compagni di squadra di alta qualità. Il capitano dell'Inghilterra ha buone probabilità di segnare in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 55,6%.

Scommessa 2: Harry Kane segna in qualsiasi momento a quota 1.80 su Goldbet

I padroni di casa iniziano bene

Sebbene fosse considerata la loro prova più difficile in questo gruppo, l'Inghilterra ha rapidamente preso il controllo della partita di andata a Belgrado. I gol di Kane e Noni Madueke li hanno portati sul 2-0 al 35° minuto. Erano anche sul 3-0 all'intervallo in Lettonia l'ultima volta.

Sono stati in vantaggio all'intervallo in cinque delle sei partite di qualificazione dell'Inghilterra in questo gruppo. Ci sono voluti solo 20 minuti ai Tre Leoni per portarsi in vantaggio per 3-0 contro il Galles in un'amichevole a ottobre.

Tuchel sembra desideroso che la sua squadra giochi con intensità fin dal primo fischio. Il tedesco vuole che gli standard rimangano alti nelle ultime partite prima dei Mondiali.

Pertanto, è probabile una forte prestazione nel primo tempo da parte dei padroni di casa. Se dovesse insinuarsi un po' di compiacenza, potrebbe avvenire dopo alcuni cambiamenti nel secondo tempo o domenica in Albania.