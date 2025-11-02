Pronostici Hellas Verona - Inter: Nerazzurri a caccia del bis

A Verona, i nostri esperti si aspettano una vittoria dell'Inter con almeno due reti e a porta inviolata.

Migliori pronostici di Hellas Verona - Inter

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Hellas Verona - Inter, con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.75 su Goldbet

Combo Under 0.5 casa + Over 1.5 ospite – Sì a quota 2.81 su NetBet

2 + Over 1.5 + No goal a quota 2.95 su Lottomatica

Per la partita fra Hellas Verona e Inter, i nostri esperti prevedono una vittoria a zero della "Beneamata", con quantomeno due reti.

Quote Hellas Verona - Inter

I bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita contro l'Hellas Verona, ma i nostri esperti hanno studiato quote alternative al mero segno 2.

Come arrivano i gialloblù e i nerazzurri al match

L'Hellas Verona riceve l'Inter a una settimana dal 2-2 contro il Cagliari e tre giorni dopo l'1-3 a Como. I gialloblù sono dunque ancora alla ricerca del primo successo nella Serie A 2025/26, che finora li ha visti collezionare cinque pareggi e quattro sconfitte. Tra queste, la penultima – lo 0-1 contro il Sassuolo – aveva aperto ottobre, prima dello 0-0 a Pisa.

Ora ospita un'Inter a cavallo tra il 3-0 contro la Fiorentina e la sfida di Champions contro il Kairat Almaty, atteso mercoledì sempre a San Siro. Contro i gigliati, la squadra di Cristian Chivu si è immediatamente rialzata dopo l'1-3 subìto sabato a Napoli. Una sfida, quella al Maradona, che aveva chiuso un filotto con il 2-1 contro il Sassuolo, il 2-0 a Cagliari, il 4-1 contro la Cremonese e l'1-0 sul campo della Roma.

Probabili formazioni di Hellas Verona - Inter

Hellas Verona: Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese, Giovane, Orban

Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese, Giovane, Orban Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Esposito, Lautaro

Hellas Verona - Inter: vedremo almeno un clean sheet?

Nel 3-0 contro la Fiorentina – e dopo il 2-0 a Cagliari e l'1-0 all'Olimpico contro la Roma –, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta nelle ultime cinque giornate. È vero che i nerazzurri, in questa fase, hanno subìto cinque gol, ma tre li ha firmati il Napoli. E la Cremonese, sconfitta a San Siro per 1-4, ha comunque trovato il gol in sette delle sue nove gare di Serie A.

Ora l'Inter affronta al Bentegodi un Hellas Verona reduce dal 2-2 contro il Cagliari e dall'1-3 a Como. La formazione di Paolo Zanetti ha insaccato tre volte nelle ultime due giornate, ma prima – in sei turni – aveva timbrato il cartellino solo nell'1-1 contro la Juventus. Poi erano arrivati lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma, lo 0-1 contro il Sassuolo e, soprattutto, lo 0-0 a Pisa.

Alla luce di questi rendimenti, il segno No Goal rientra fra gli scenari plausibili per la sfida fra Hellas Verona e Inter.

Scommessa 1: No goal a quota 1.75 su Goldbet

Al Bentegodi vedremo almeno due sigilli?

Per esempio, con il 3-0 contro la Fiorentina di mercoledì, sono quattro le partite dell'Inter in sette giornate di Serie A che l'hanno vista segnare almeno due volte. Prima dell'1-0 a Roma e dell'1-3 a Napoli, i nerazzurri avevano collezionato due sigilli in quattro gare consecutive. Archiviato il 3-4 in casa della Juventus, il filotto degli undici di Chivu aveva racchiuso il 2-1 contro il Sassuolo, il 2-0 a Cagliari e il 4-1 contro la Cremonese.

Viceversa, l'Hellas Verona – nelle prime sette giornate – aveva insaccato esclusivamente negli 1-1 del 25 agosto a Udine e del 20 settembre contro una Juventus. Dopo la gara contro una "Vecchia Signora" agli inizi della sua crisi – che avrebbe portato all'esonero di Igor Tudor – i gialloblù avevano registrato lo 0-2 a Roma, lo 0-1 contro il Sassuolo e lo 0-0 a Pisa. Sarebbero poi tornati al gol nel 2-2 contro il Cagliari, seguito dall'1-3 a Como.

Nonostante i sigilli contro i sardi e i lariani, il segno Under 0.5 casa + Over 1.5 ospite – Sì è da tenere d'occhio in vista della sfida al Bentegodi.

Scommessa 2: Under 0.5 casa + Over 1.5 ospite – Sì a quota 2.81 su NetBet

L'Hellas Verona anche contro l'Inter rimarrà a secco?

Dunque, l'Inter giunge al Bentegodi sulle ali del 3-0 contro la Fiorentina. Il successo contro i viola, il quinto nelle ultime sei giornate, ha rappresentato l'immediata risposta alla discussa sconfitta al Maradona. L'1-0 contro la Roma – preceduto dal 2-1 contro il Sassuolo, dal 2-0 a Cagliari e dal 4-1 contro la Cremonese – aveva segnato il quarto successo consecutivo in Serie A.

Ora affronta un Hellas Verona a quota cinque punti e, soprattutto, ancora alla ricerca del primo successo. A ottobre, gli uomini di Zanetti avevano mosso la classifica con lo 0-0 di Pisa e il 2-2 contro il Cagliari. Ma – prima dell'1-3 a Como di mercoledì – i gialloblù, da fine settembre, avevano incassato lo 0-2 in casa della Roma e lo 0-1 contro il Sassuolo.

Visti questi risultati, la combo 2 + Over 1.5 + No Goal è un'opzione realistica per l'incontro fra Hellas Verona ed Inter.

Scommessa 3: 2 + Over 1.5 + No goal a quota 2.95 su Lottomatica

