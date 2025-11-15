Pronostici Georgia - Spagna: Merino segna in una vittoria in trasferta

Il nostro esperto di scommesse prevede un'altra vittoria per la Spagna, con Mikel Merino a segno in una partita relativamente a basso punteggio.

Quote Georgia - Spagna

Pronostici Georgia - Spagna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Georgia - Spagna

Georgia segna meno di 0,5 gol a quota 1,77 su William Hill

Mikel Merino segna in qualsiasi momento a quota 2,80 su NetBet

Meno di 2,5 gol a quota 2,40 su bet365

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Georgia 0-2 Spagna

Pronostico marcatore: Spagna – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino

Non sorprende che la Spagna sia stata la squadra di riferimento nel Gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali in Europa. Ha vinto tutte e quattro le partite ed è in testa alla classifica, con la possibilità di assicurarsi un posto al torneo della prossima estate sabato.

La Spagna è stata più impressionante a settembre che a ottobre, ma arriva a questa partita dopo una vittoria per 2-0 contro la Georgia e un 4-0 contro la Bulgaria.

È stata una campagna deludente per i padroni di casa. Hanno perso tre delle loro quattro partite di gruppo. Una sconfitta per 4-1 in Turchia nell'ultima partita ha praticamente annullato le loro possibilità di qualificarsi ai Mondiali.

Probabili formazioni Georgia - Spagna

Georgia: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia

Spagna: Simón, Cucurella, Laporte, Huijsen, Llorente, Zubimendi, Merino, Ruiz, Pino, Oyarzabal, Ferran

Padroni di casa a secco a Tbilisi

La natura a senso unico dell'incontro recente tra queste squadre suggerisce che sarà molto difficile per la Georgia sabato. Anche se hanno perso solo 2-0 in quella partita a Elche, la squadra di Willy Sagnol ha trovato impossibile coinvolgere i loro attaccanti pericolosi nel gioco.

Durante i 90 minuti, la Georgia ha avuto solo il 17% del possesso palla, un tiro e nessun calcio d'angolo. Il loro xG era solo 0,01, con la Spagna dominante dal primo all'ultimo fischio.

Con il vantaggio di giocare in casa, si aspetteranno di avere leggermente più gioco. Tuttavia, La Roja non si è ancora qualificata per i Mondiali, quindi sarà di nuovo molto motivata. Le possibilità della Georgia di segnare sono ulteriormente compromesse dall'assenza per infortunio del loro attaccante chiave Georges Mikautadze.

Scommessa 1: Georgia segna meno di 0,5 gol a quota 1,77 su William Hill

Merino continua la sua serie positiva

L'emergere di Merino come una significativa minaccia da gol dal centrocampo è stata piuttosto sorprendente, ma è un benvenuto impulso per Luis de la Fuente. Il 29enne aveva segnato solo due volte in 31 presenze internazionali alla fine dello scorso anno. Ha segnato otto volte in otto partite per il suo paese nel 2025.

Con sei gol nelle qualificazioni ai Mondiali in Europa, il giocatore dell'Arsenal è dietro solo a Memphis Depay ed Erling Haaland in vista delle partite internazionali di questa settimana. Ha sviluppato l'abilità di arrivare nell'area di rigore al momento giusto, ed è una minaccia sia aerea che a terra.

Merino ha anche segnato tre volte per i Gunners in questa stagione. Quest'anno, sta segnando a un ritmo di un gol ogni 131 minuti sia per il club che per la nazionale.

Scommessa 2: Mikel Merino segna in qualsiasi momento a quota 2,80 su NetBet

Partita a basso punteggio probabile

Come accaduto durante l'ultima pausa internazionale, la Spagna è di nuovo senza le sue stelle esterne Nico Williams e Lamine Yamal. Entrambi i giocatori hanno avuto problemi di infortuni in questa stagione.

Ciò potrebbe offrire ulteriori opportunità a Yeremy Pino e Ferran Torres sulle fasce. Entrambi sono interpreti molto capaci, anche se la minaccia offensiva della Spagna è chiaramente indebolita senza i due giocatori esterni che hanno illuminato Euro 2024. C'è il rischio che possano ricadere nella trappola di giocare un calcio di possesso leggermente più prevedibile.

Anche in casa, la Georgia probabilmente si concentrerà sulla difesa profonda e cercherà di giocare in contropiede. Notevolmente, il 50% delle loro partite da quando sono usciti dagli Europei contro la Spagna ha prodotto meno di 2,5 gol, inclusa la partita inversa in questo gruppo. Una ripetizione potrebbe valere la pena di essere sostenuta con una probabilità implicita del 42%.