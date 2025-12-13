Pronostici Genoa - Inter: Ospiti a caccia del terzo successo di fila

Per i bookmaker l'Inter parte nettamente favorita nella partita a Marassi, ma i nostri esperti hanno esplorato anche altri mercati.

Migliori pronostici di Genoa - Inter

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Genoa - Inter con le quote delle opzioni analizzati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.72 su Goldbet

2 + No goal a quota 2.23 su NetBet

2 + Over 1.5 + No goal a quota 3.35 su Lottomatica

Per la partita a Marassi, i nostri esperti prevedono un successo con porta inviolata dei nerazzurri e almeno due reti.

Quote Genoa - Inter

In una sfida con almeno tre marcature, i nostri esperti prevedono tre punti per l'Inter a Genova.

A cinque giorni dallo 0-1 contro il Liverpool, l'Inter giunge a Genova otto giorni dopo il 4-0 festeggiato sempre a San Siro contro il Como. Così i nerazzurri hanno collezionato il quinto successo in sei giornate e – dopo il 2-0 contro il Pisa – il secondo consecutivo. Lo 0-1 contro il Milan aveva infatti interrotto la striscia con il 3-0 contro la Fiorentina, il 2-1 a Verona e il 2-0 contro la Lazio.

Il Genoa, invece, lunedì ha festeggiato con il 2-1 a Udine la terza vittoria in cinque uscite dopo l'esonero di Patrick Vieira. Ma dopo l'altro 2-1 contro il Sassuolo, arrivato prima dell'arrivo di Daniele De Rossi, ha affrontato solo squadre della parte destra della classifica. Il 2-1 contro l'Hellas Verona – nonostante ciò – era stato preceduto dal 2-2 contro la Fiorentina e dal 3-3 a Cagliari.

Probabili formazioni di Genoa - Inter

Genoa: Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin, Vitinha, Colombo

Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin, Vitinha, Colombo Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram

Genoa - Inter: ci aspetta almeno una porta inviolata?

Dopo il 2-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona d'inizio novembre, l'Inter ha concesso sul gol esclusivamente nello 0-1 contro il Milan. La battuta d'arresto nel derby contro la capolista e al ritorno dalla sosta era arrivata a due settimane dal 2-0 contro la Lazio. Poi la squadra di Cristian Chivu in Serie A ha inanellato il 2-0 a Pisa seguito sabato dal 4-0 contro un Como sesto in classifica.

Ora i nerazzurri affrontano a Marassi un Genoa che, nelle cinque sfide dopo l'avvicendamento di Patrick Vieira, ha sempre insaccato almeno due volte. Ma è altrettanto vero che – archiviato il 2-1 sul campo di un Sassuolo ottavo in classifica – avevano trovato il 2-2 contro la Fiorentina e il 3-3 a Cagliari. Sempre nella seconda metà della classifica viaggiano l'Hellas Verona e l'Udinese, che il "Grifone" ha sconfitto per 2-1 nelle ultime due giornate.

Alla luce di questi dati, il segno No goal rientra fra le opzioni realistiche per la sfida fra Genoa e Inter.

Scommessa 1: No goal a quota 1.72 su Goldbet

La "Beneamata" espugnerà Marassi?

Per esempio, cinque delle più recenti sei uscite dell'Inter hanno visto i nerazzurri raccogliere tre punti senza concedere gol. Dopo il 3-0 contro la Fiorentina, gli uomini di Cristian Chivu ne hanno subiti nel 2-1 a Verona e nello 0-1 contro il Milan. Inoltre, hanno collezionato i 2-0 contro la Lazio e il Pisa prima del 4-0 contro il Como di sabato.

Poi è vero che il Genoa, dopo la sesta sconfitta in otto turni – quello 0-2 contro la Cremonese che è costato la panchina a Patrick Vieira – ha collezionato undici punti in cinque giornate. Ma dopo il 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i rossoblù hanno incontrato solo squadre della seconda metà della classifica. E che i 2-1 contro Hellas Verona e Udinese sono arrivati dopo il 2-2 contro la Fiorentina e il 3-3 a Cagliari.

Per questi motivi, la combo 2 + No goal è da tenere d'occhio per la sfida al Ferraris.

Scommessa 2: 2 + No goal a quota 2.23 su NetBet

Genoa - Inter con quantomeno due marcature?

L'Inter, nella finora ultima gara in Serie A, ha raccolto il 4-0 contro il Como, siglando più di una rete per la quinta volta in sei giornate. E lo 0-1 nel derby contro il Milan aveva interrotto un filotto degli undici di Chivu, prima della sosta, contro Fiorentina (3-0), Hellas Verona (2-1) e Lazio (2-0). Poi i nerazzurri avevano chiuso novembre con il 2-0 a Pisa.

Inoltre, tutte le sette gare di campionato del Genoa da fine ottobre hanno visto almeno due gol. Prima della sosta di novembre era accaduto nel 2-1 contro il Sassuolo e nel 2-2 contro la Fiorentina. Il pareggio contro il fanalino di coda aveva preceduto il 3-3 a Cagliari alla prima di Daniele De Rossi in panchina, seguito a sua volta dai 2-1 contro l'Hellas Verona e – di lunedì – a Udine.

Considerando questi rendimenti, la combo 2 + Over 1.5 + No goal è uno degli scenari plausibili nella sfida fra Genoa e Inter.

Scommessa 3: 2 + Over 1.5 + No goal a quota 3.35 su Lottomatica

+