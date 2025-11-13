Les Bleus sono imbattuti negli ultimi cinque incontri con l'Ucraina. Con il ritorno di Kanté, i visitatori avranno difficoltà a penetrare la difesa francese.

Pronostici Francia - Ucraina: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Francia - Ucraina

Pareggio/Francia (Primo Tempo/Fine Partita) a quota 3.90 con bet365

Francia (Meno di 2.5 Gol Totali) a quota 1.73 con NetBet

2° Tempo (Tempo con più Gol) a quota 2.05 con Lottomatica

Quote Francia - Ucraina

Francia - Ucraina bet365 NetBet Lottomatica Pareggio/Francia (Primo Tempo/Fine Partita) 3.90 3.75 4.00 Francia (Meno di 2.5 Gol Totali) 1.71 1.73 1.70 2° Tempo (Tempo con più Gol) 1.93 2.12 1.92

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia 2-0 Ucraina

Pronostico marcatore: Francia – Mbappé, Barcola

Francia e Ucraina si affrontano giovedì sera al Parc des Princes. Se gli ucraini evitano la sconfitta, si metteranno nella migliore posizione per assicurarsi il secondo posto nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Deschamps ha apportato alcuni cambiamenti significativi alla sua squadra per la quindicina internazionale di novembre. N’Golo Kanté è tornato in squadra dopo essere stato fuori per quasi un anno. Kanté è in ottima forma per i campioni in carica della Saudi Pro League, Al Ittihad, e aiuterà a proteggere la difesa francese.

Rayan Cherki e Randal Kolo Muani sono tornati in squadra, mentre il talismano del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mantiene il suo posto. Les Bleus sono ancora privi di giocatori come Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni a causa di infortuni.

Gli ucraini sono stati costretti a fare cambiamenti nella loro squadra nazionale per le prossime qualificazioni ai Mondiali. Gli infortuni di Volodymyr Brazhko e Arseniy Batagov hanno creato opportunità per Yegor Nazaryna e Taras Mykhavko.

L'Ucraina è attualmente a tre punti davanti all'Islanda, terza classificata, con solo due qualificazioni da giocare. La loro ultima partita di qualificazione è contro l'Islanda in casa domenica. Assicurarsi almeno un punto contro i francesi significherebbe che il loro destino di qualificazione rimane completamente sotto il loro controllo.

Probabili formazioni Francia - Ucraina

Francia: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté, Camavinga, Barcola, Olise, Ekitike, Mbappé

Ucraina: Trubin, Konoplya, Mykolenko, Zabarnyi, Matviyenko, Hutsulyak, Sudakov, Malinovskyi, Ocheretko, Yarmolyuk, Dovbyk

Francia per logorare gli ucraini nel secondo tempo

Basandosi sull'ultima vittoria dell'Ucraina nelle qualificazioni ai Mondiali contro l'Azerbaigian, si prevede che si schiereranno in un sistema 4-5-1 a Parigi. La squadra di Serhiy Rebrov farà del suo meglio per contenere la Francia il più a lungo possibile affollando i centrocampisti.

Cercheranno di tenere la palla lontana da giocatori come Bradley Barcola, Hugo Ekitike e Kylian Mbappé. Poiché un pareggio lascerebbe l'Ucraina in controllo della loro situazione nei playoff di qualificazione, faranno tutto il possibile per tenere a bada i francesi.

Dato il potenziale offensivo a disposizione di Deschamps, la squadra di casa potrebbe alla fine rompere la resistenza ucraina. Scommettere su una vittoria casalinga dopo un pareggio nel primo tempo sembra una scelta ragionevole con una probabilità modesta del 23,81%.

Scommessa 1: Pareggio/Francia (Primo Tempo/Fine Partita) a quota 3.90 con bet365

Cautela prevista da entrambe le parti

La Francia ha segnato nove gol in quattro partite di qualificazione ai Mondiali 2026. L'Ucraina ha subito solo sette gol in quattro partite, quindi i dati suggeriscono che la Francia segnerà non più di due gol a Parigi.

Con giocatori come Doué e Dembélé ancora fuori, la squadra francese dipenderà da Mbappé e Ekitike. Tuttavia, questo duo ha avuto un periodo intenso giocando per i rispettivi club, quindi la quindicina internazionale di novembre non arriva nel momento ideale.

Poiché l'Ucraina manterrà sicuramente una difesa stretta al Parc des Princes, è probabile che renda ancora più difficile per la Francia segnare regolarmente. Ecco perché c'è valore nel scommettere che la Francia segnerà due gol o meno giovedì con una probabilità del 57,14%.

Scommessa 2: Francia (Meno di 2.5 Gol Totali) a quota 1.75 con NetBet

Scommettere su più gol nel secondo tempo rispetto al primo

Poiché gli ucraini sono probabilmente destinati a frustrare la Francia all'inizio, scommettere che il secondo tempo avrà più gol del primo potrebbe offrire un buon valore. Attualmente, la probabilità di questa scommessa è del 48,78%.

Sebbene Didier Deschamps avrà alcuni giorni per lavorare con i suoi giocatori, la maggior parte di loro ha avuto programmi molto impegnativi durante ottobre. Con la qualificazione ai Mondiali praticamente assicurata, i francesi potrebbero accontentarsi di iniziare la partita lentamente.

La mancanza di Désiré Doué e Ousmane Dembélé potrebbe avere un grande impatto. Più di due terzi (67%) dei gol della Francia sono arrivati nel secondo tempo delle partite di qualificazione di questa campagna. Più della metà (57%) dei gol subiti dall'Ucraina è avvenuta dopo l'intervallo.