Ci aspettiamo che la serie di vittorie del Manchester United continui contro i Tricky Trees in difficoltà quando si incontreranno sabato.

Pronostici Forest - Manchester United: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Forest - Manchester United

Manchester United vincente a quota 2.05 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 1.55 su Goldbet

Bryan Mbeumo marcatore in qualsiasi momento a quota 2.15 su Netbet

Quote Forest vs Manchester United

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Forest 0-2 Manchester United

Pronostico marcatore: Manchester United – Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Il Nottingham Forest sta attraversando un periodo molto difficile e spera che Sean Dyche possa aiutarli a cambiare rotta. La vittoria contro il Porto nella sua prima partita è stata accolta con favore, ma la successiva sconfitta contro il Bournemouth ha prolungato l'attesa per una vittoria in Premier League. Avranno sicuramente il loro bel da fare quando il Manchester United arriverà in città.

Ruben Amorim sta finalmente iniziando a vedere i suoi Red Devils funzionare, e si dirigono nel Nottinghamshire alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Segnare quattro gol contro il Brighton & Hove Albion nell'ultima partita è stato un altro grande impulso, anche se hanno concesso due gol. Sono fiduciosi di ottenere altri tre punti qui, anche se potrebbe avvenire senza mantenere la porta inviolata.

Probabili formazioni Forest - Manchester United

Forest: Sels, Williams, Milenković, Murillo, Zinchenko, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Manchester United: Lammens, Maguire, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko

United di nuovo in forma

I tifosi del Manchester United stanno iniziando a sentirsi ottimisti dopo una serie positiva, con i Red Devils che hanno vinto quattro delle loro ultime cinque partite di campionato. Sono saliti al sesto posto, a pari punti con il Manchester City, e alcuni dei loro nuovi acquisti sono in forma impressionante. Saranno pieni di fiducia mentre si dirigono al City Ground.

Con i padroni di casa senza vittorie nelle ultime otto partite di Premier League, è facile capire perché i visitatori siano favoriti per la vittoria. Lo United ha una grande possibilità di entrare nella top four questo fine settimana e sarà determinato a farlo.

Harry Maguire potrebbe tornare dopo aver saltato la vittoria contro il Brighton, ma non sono previsti molti cambiamenti. In attacco, Benjamin Sesko sarà ansioso di sfruttare una delle difese più deboli della divisione.

Scommessa 1: Manchester United vincente a quota 2.05 su Lottomatica

Azione su entrambi i fronti

Sebbene la loro forma generale sia migliorata, i Red Devils stanno ancora lottando per mantenere la porta inviolata. La vittoria per 2-0 contro il Sunderland all'inizio di questo mese è stata l'unica partita senza subire gol della stagione finora, e hanno concesso troppi gol. Il Forest percepirà qui un'opportunità.

Detto questo, i padroni di casa hanno segnato solo cinque gol in campionato in questa stagione. Hanno avuto difficoltà su entrambi i fronti, e questo è ovviamente un problema per Dyche. Tuttavia, le vulnerabilità difensive dello United danno al Forest qualche motivo per essere ottimista.

Entrambe le squadre hanno segnato nel 67% delle partite dei visitatori finora in questa stagione, e questa percentuale sale al 75% in trasferta. Pertanto, anche se il Forest non è in cima alla classifica BTTS, c'è una grande possibilità di azione su entrambi i fronti qui.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.55 su Goldbet

La magia di Mbeumo continua

Ci è voluto un po' di tempo per ingranare, ma Bryan Mbeumo si sta dimostrando un grande acquisto per Amorim. Il nazionale camerunense ha ora sei gol e assist in 10 partite, e ha trovato la rete tre volte nelle sue ultime due partite. Questo gli ha dato un enorme impulso di fiducia.

Sesko è visto come il favorito dai bookmaker per segnare in questa partita, ma è Mbeumo ad avere la forma dalla sua parte. Anche Matheus Cunha potrebbe puntare ad aumentare il suo bottino dopo aver segnato lo scorso fine settimana.

Scegliamo Mbeumo come marcatore in qualsiasi momento contro una difesa che ha concesso 25 gol in tutte le competizioni. La squadra di casa dovrà prendere delle misure per contenere la minaccia che rappresenta.